La Consejería convoca el examen de portero con casi seis años de retraso

Con un retraso de cinco años y once meses, la Consejería de Presidencia anunció ayer que la próxima semana publicará la convocatoria de exámenes para obtener el carné de controlador de accesos a locales públicos de la Región. De esta forma, el Ejecutivo regional dejará de vulnerar la ley de Espectáculos Púbicos que él mismo aprobó en 2011. También pondrá coto al limbo legal que la Consejería ha permitido en el sector de la noche, con profesionales sin acreditar regulando el acceso de bares de copas, y que se destapó después de que el portero de un conocido local de Murcia noquease a Andrés, un vecino de Alcantarilla que se debatió entre la vida y la muerte en La Arrixaca.

Para la celebración del examen todavía habrá que esperar hasta finales de junio o principios de julio, pero el departamento de María Dolores Pagán se comprometió con Hostemur y Hostecar a realizar dos convocatorias si existe mucha demanda. «Estimamos que se presentarán entre 200 y 300 aspirantes», avanzó, tras la reunión con la consejera, Jesús Jiménez, de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur). «El problema es que la ley salió y no se convocó el examen. Todo el mundo está trabajando sin este título y creemos que se presentará mucha gente».

El limbo legal afecta a 800 pubs y discotecas de la Región, y la Consejería no descarta lanzar una segunda convocatoria en septiembre. Hostemur y Hostecar no quieren gente sin cualificar en los locales y reclamaron a Presidencia que el examen no esté motivado solo por la contestación social que tuvo la agresión a Andrés y que después de este año se sigan celebrando más pruebas: «Le hemos transmitido que sería bueno una convocatoria anual», remarcó Jiménez. Las patronales se mostraron «satisfechas» con el contenido de la prueba: un cuestionario de 30 preguntas sobre el principio de igualdad; la prohibición de discriminación en el acceso de las personas a locales y espectáculos públicos; omisión del deber de socorro; derecho de admisión; ejercicio del control de acceso; horarios de cierre; normativa sobre reclamaciones; nociones sobre primeros auxilios, técnicas de autocontrol y atención al usuario.

Los candidatos que aprueben tendrán que presentar un informe de un psicólogo El gremio de porteros denuncia que hay gente con antecedentes en la puerta de los pubs

Una vez superado el examen, los aspirantes deberán presentar ante la Consejería un certificado del Ministerio de Justicia acreditando carecer de antecedentes penales; un informe pericial de un psicólogo colegiado, que justifique el haber superado un examen psicológico que valore la respuesta ante situaciones de estrés, o un certificado que corrobore haber superado las pruebas de selección convocadas por el Ministerio del Interior para realizar funciones de vigilante de seguridad.

El coste de la tasa para examinarse será de 28 euros y hay que aportar fotocopia del título de graduado en ESO o de un grado medio de Formación Profesional. Los candidatos dispondrán de diez días para presentar las solicitudes y por ahora se desconoce la sede que albergará el primer examen a portero. «A la vista del número de aspirantes, se determinará el lugar donde se celebre», apuntó la Consejería. Se sopesa convocarlo en el Campus de La Merced o en algún instituto de Murcia.

En el Boletín Oficial de la Región se publicará la relación de admitidos, lugar, fecha, y hora de la prueba de aptitud. Presidencia avanzó ayer que a partir de la obtención de los primeros carnés, se fijará un período transitorio para que el resto de personas que trabajan en la puerta de un local de copas «regularicen su situación». Esta prueba solo afectará al personal contratado en pubs y discotecas con aforo igual o superior a 300 personas, porque los locales con menos aforo están exentos de tener un controlador de acceso.

Curso formativo

La Asociación Profesional de Porteros de Discoteca de la Región ironizó ayer tras el anuncio del Gobierno regional que «vamos a tirar cohetes». En autonomías del entorno, como Valencia, la ley se aplica y hay que estar acreditado. «En Murcia hay gente trabajando en puertas de locales con antecedentes penales y no deberían estar». Este colectivo también criticó el tope de aforo para disponer obligatoriamente, o no, de un portero cualificado: «Con 200 personas en un local te pueden montar un cacao de la leche». La asociación anunció que lanzará un curso para preparar a los candidatos al examen, pero echó en falta que la orden de la Consejería «no vaya a incluir la obligación de realizar cursos previos a la prueba».

De cara a la modificación de la ley de Espectáculos Públicos en la que se trabaja, el gremio de porteros reclamó a Presidencia que les cite «para tener en cuenta nuestra opinión».