Ikea se burla de Balenciaga por su último diseño, muy parecido a su icónica bolsa azul

Hace unas semanas que Balenciaga, la famosa firma de lujo homónima del fallecido diseñador, presentaba un diseño que se volvía viral. Su nuevo bolso ha sido visto por millones de personas pese a que su altísimo precio de 1.695 euros lo hace accesible a muy pocas. Y esta vez no ha sido por un diseño rompedor ni estéticamente bonito, si no por su similitud con las famosas e icónicas bolsas azules de Ikea. Enserio:

Get yourself down to IKEA I hear they've got Balenciaga bags on sale.. pic.twitter.com/vQa1FkH1hb