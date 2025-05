La sobrecogedora escultura bajo la que ha comparecido el Papa

Jon Garay Lunes, 12 de mayo 2025, 18:34 | Actualizado 18:55h. Comenta Compartir

El encuentro de este lunes del recién nombrado Papa con los periodistas ha tenido lugar en el Aula Pablo VI. Conocida también como Sala Nervi –por el ingeniero encargado de su diseño, el italiano Pier Luigi Nervi, responsable también de obras como el Palacio de los Deportes de Roma, el estadio Artemio Franchi de la Fiorentina o el rascacielos de la Plaza de Australia de Sidney, fue encargada en 1964 por Pablo VI e inaugurada el 30 de junio de 1971.

Con capacidad para acoger a más de 6.000 personas, su objetivo no era otro que liberar a la plaza de San Pedro de audiencias generales como la de esta con los 4.000 informadores que han cubierto su elección como sucesor de Francisco. «Era necesario liberar la basílica de San Pedro de la multitud que se ha convertido en costumbre de la multitud heterogénea y viva que abarrota nuestras audiencias generales, y ofrecer a nuestros visitantes un aula de acogida más adecuada», explicó el Papa Montini aquel día de hace más de 50 años.

Ubicada a caballo entre el propio Vaticano y Roma, dentro de este espacio por el que han pasado cinco pontífices destaca una monumental escultura de 20 metros de ancho, siete de alto y 30 toneladas de bronce y latón en la que el artista italiano Pericle Fazzini quiso representar la Resurreción de Cristo en el contexto de unos años –finales de la década de los sesenta y principios de los setenta– en que la amenaza atómica estaba, como en la actualidad, muy presente. Jesús renacía de las cenizas en un huerto de Getsemaní arrasado por una bomba nuclear.

«De repente, me vino la idea de Cristo predicando la paz durante 2.000 años y el lugar donde rezó por última vez: el huerto de olivos de Getsemaní. Cristo resurge de este cráter abierto por una bomba nuclear; una explosión atroz, un vórtice de violencia y energía», explicó en su día a 'The New York Times' el escultor, que tardó siete años en completarla.

Según la información sobre la obra que ofrece la página web de los museos vaticanos, los primeros contactos del artista con la Santa Sede se remontan a 1965, si bien la decisión definitiva hasta unos años después, cuando intervino directamente Pablo VI. El escultor, de inspiración expresionista, comenzó a trabajar en 1970 y la concluyó coincidiendo con el 80 aniversario del Pontífice en 1977. Fazzini, que había nacido en la localidad de Grottammare en 1913 y falleció en Roma en 1987, realizó una primera versión en poliestireno y utilizó llaves eléctricas incandescentes para dar forma a la compleja estructura de la composición. 'La Resurrezione' fue su obra cumbre.

