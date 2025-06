El texto íntegro de la carta de dimisión de Santos Cerdán

R.C. Jueves, 12 de junio 2025, 15:55 | Actualizado 16:52h. Comenta Compartir

Ser secretario de Organización del PSOE ha sido el mayor privilegio de toda mi vida. Es un honor que me acompañará siempre. Eso, y haber ayudado a conformar un Gobierno progresista que ha llevado a España a vivir sus mayores cotas de crecimiento, empleo y derechos. Y todo ello a pesar de las adversidades, que han sido muchas.

Precisamente por eso, en defensa de este partido al que tanto debe este país, y de este Gobierno, he decidido presentar la dimisión de todos mis cargos. También haré entrega de mi acta de diputado.

Espero así poder dedicarme en exclusiva a mi defensa, y ofrecer todas las explicaciones pertinentes para demostrar que, como he venido señalando estos días, jamás he cometido una ilegalidad, ni he sido cómplice de ninguna.

En la mañana de hoy se me ha notificado el Auto dictado por el Excelentísimo Magistrado del Tribunal Supremo donde se me ofrece la posibilidad de declarar voluntariamente el 25 de junio. Desde mi plena disposición a colaborar con la justicia, voy a comparecer ese día para aclarar todas las cuestiones que se me planteen.

Voy a pedir a mis asesores jurídicos que se personen en el procedimiento judicial para estudiar todas las actuaciones llevadas a cabo, y especialmente los informes en donde se me menciona, con el propósito y la confianza de estar en condiciones de despejar toda duda sobre las referencias a mi persona.

Son tiempos complicados, pero el PSOE es más necesario que nunca. Y yo siempre haré lo que sea mejor para mi partido, y para mi país.

Reitero mi inocencia y confío que la misma quede clara tras mi declaración.

Madrid, 12 de junio de 2025.

Santos Cerdán León