Veinte años de enlaces de amor en igualdad: «Gracias a la modificación de una frase, la vida de muchas personas cambió»

Rebeca Martínez Herrera Lunes, 16 de junio 2025, 01:09 Comenta Compartir

Amar en libertad es una realidad que se materializó en plena igualdad de derechos hace veinte años. A punto de cumplirse dos décadas desde la aprobación de la ley estatal que modificó el Código Civil para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo –que entró en vigor el 3 de julio de 2005–, la Región de Murcia ha celebrado un total de 1.856 enlaces igualitarios (889 entre hombres y 967 protagonizados por mujeres), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recopilados hasta el año 2023.

Con este cambio legislativo que marcó un antes y un después en la percepción social del colectivo LGTBI, España se convirtió en el tercer país del mundo en dar un paso al frente en materia de tolerancia –después de Países Bajos y Bélgica– y, a día de hoy, el balance de estas uniones en el conjunto nacional asciende a unas 75.000, según el INE. Bajo el lema '¡20 años de amor!', la conmemoración de este hito histórico marcará los actos organizados este año con motivo de la celebración del Orgullo en Madrid.

Las vidas de José María Plazuelo y Manuel Reche se cruzaron pocos meses después de que el marco jurídico español sustituyera los términos 'marido y mujer' por 'cónyuges' al referirse a los derechos y deberes de los matrimonios. «Nos conocimos a la antigua usanza, en una discoteca de Murcia; nos presentó un amigo cuando aún no existía WhatsApp; desde entonces, no nos hemos separado», rememora José María de los inicios de su relación sentimental con Manuel, que se convirtió en su marido el 19 de noviembre de 2011 (coincidiendo con la fecha de su aniversario de novios).

Sellaron su amor en una discreta ceremonia oficiada en el Ayuntamiento de Cartagena, cuando las bodas gais aún eran algo novedoso. «Me arrepiento de que la celebración fuese tan sencilla e íntima. Si me casara ahora, hubiera hecho un bodorrio, pero entonces la situación no estaba normalizada del todo», reflexiona José María sobre los primeros años del cambio de chip de la sociedad que trajo la nueva ley. «Tampoco fue un boom de gente como loca yendo a casarse; nosotros lo hicimos porque queríamos formalizar la unión y tener todos los derechos de una pareja normal».

Progreso social

Este matrimonio formado por un cartagenero de 48 años y un alcazareño que ha cumplido 54 primaveras ha vivido en primera persona la evolución en los derechos de gais y lesbianas. «El entorno de antes no propiciaba entender que hay distintas formas de amar y muchas relaciones se camuflaban como amistad», comenta José María sobre el progreso social logrado en España, sin olvidar que «todavía hay mucha gente en el mundo a la que se le persigue por su condición sexual».

«El entorno de antes no propiciaba entender que hay distintas formas de amar»

En este sentido, confiesa que «yo antes no me atrevía a coger a mi pareja de la mano» al referirse a una época no tan lejana. «Todo cambió una barbaridad en muy poco tiempo», destaca este documentalista, que trabaja en la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena y que anima a seguir visibilizando la diversidad. «No nos podemos relajar en la lucha por la igualdad; hay que seguir peleando y celebrando el Orgullo Gay para normalizar las distintas formas de amar».

'Salir del armario'

Sobre su 'salida del armario', José María reconoce que supo desde niño que le gustaban los chicos, pero no fue hasta el verano de 1998 cuando mostró su homosexualidad abiertamente. «Nadie está obligado a hablar de su condición sexual, pero es importante dar el paso», explica sobre este momento decisivo en su desarrollo vital.

En su caso, siempre contó el apoyo de su familia, pero asegura que «en aquella época, a algunos chicos los echaban de sus casas por el hecho de ser gais». Unos tiempos en los que «había que mantener las apariencias para que no se notara, sobre todo en el ámbito laboral». A día de hoy, se ha unido al colectivo ¿Lo Tienes Claro? de Los Alcázares para seguir lanzando al mundo el mensaje de «tolerancia y libertad». «Hay que respetar al otro y dejar que cada uno ame a quien quiera».

«No nos podemos relajar en la lucha por la igualdad; hay que seguir peleando y celebrando el Orgullo»

La historia de Esther Nevado y Cristina Navarro es otro ejemplo de parejas del mismo sexo que han hecho gala de su amor sin complejos. Contrajeron matrimonio en 2014, cuando en la Región solo se registraron 44 enlaces entre lesbianas, frente a los 113 que se formalizaron en el último año de registros del INE. «Nos conocimos a los 25 años y llevamos ya casi el mismo tiempo casadas que de novias», detalla Esther. Dio el 'sí quiero' en 2014 a su mujer, con quien ha formado una familia, tras el nacimiento de sus dos hijos, Marcos y Luca, de 7 y 4 años.

Ampliar Esther Nevado y Cristina Navarro, con sus hijos Luca y Marcos, en la feria de atracciones de Murcia. Arriba a la derecha, un recuerdo de su enlace. Cedida

«Siempre hemos dado la cara»

«Nos consideramos unas privilegiadas porque nos movemos en un círculo en el que se nos cuida mucho, pero somos conscientes de que hay personas que no pueden protegerse por sí mismas y no podemos acomodarnos, por eso siempre hemos dado la cara», cuenta Esther, trabajadora social que actualmente es concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, sobre la visibilización de su homosexualidad.

Echando la vista atrás, esta mujer, que se declara «activista política y social», muestra su «orgullo» por los avances logrados en las últimas dos décadas. «Gracias a la modificación de una frase en el Código Civil, la vida de muchas personas cambió», resalta sobre la progresiva conquista de derechos del colectivo arcoíris. «Hace no tanto tiempo no era tan normal que dos personas del mismo sexo tuvieran hijos».

«Uno de los mayores logros ha sido el matrimonio, pero también es importante la reciente aprobación de la ley de igualdad LGTBI en 2023, cuando se permitió a las lesbianas poder filiar a sus hijos sin tener que pasar por el requisito previo del matrimonio. Hasta entonces, teníamos que mostrar más compromiso que una pareja heterosexual», señala sobre un cambio de paradigma que ha propiciado «una sociedad mejor».

Comenta Reporta un error