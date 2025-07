El taller de Pedro que revolucionó la vida de Youness en Torre Pacheco

Alberto Sánchez Miércoles, 30 de julio 2025, 01:32 Comenta Compartir

En el extrarradio de Torre Pacheco, en mitad de la carretera que conecta el pueblo con el de Los Alcázares, Youness Elbaid monta y desmonta piezas de varios coches, revisa los motores y comprueba que todo funciona bien. Son días de mucho trabajo en el sector de los talleres, que afronta una mayor demanda de chequeos a los vehículos por el verano. A su lado está Pedro Ceballos, su jefe y dueño de Neumáticos Salpe, el «taller de confianza» para muchos en el pueblo, por lo que se puede leer de las reseñas en Google.

Elbaid, nacido en Oujda (noreste de Marruecos, pegado a la frontera con Argelia) aprendió el oficio en su país. Sin embargo, como muchos de sus amigos, quería buscarse una vida mejor en Europa y escogió una ruta nada usual. «Desde Casablanca me fui a Estambul (Turquía), y desde allí recorrí Grecia, Macedonia, Serbia, Croacia, Alemania... Nada de autobús ni tren, todo a pie», explica mientras enseña en su móvil la vuelta al Mediterráneo que dio en seis meses hasta recalar en España. Estuvo en otras ciudades trabajando, pero se acuerda del momento en el que llegó a Torre Pacheco, en marzo de 2016, donde ya tenía amigos que le ayudaron.

Youness representa a un perfil de migrante desvinculado de las labores agrícolas y que pudo moverse con más soltura que otros al llegar a España por los conocimientos que ya tenía sobre mecánica en Marruecos. «Tenía la escuela de trabajar», comenta entre risas su jefe. A Pedro le debe mucho, asegura: «Estuve siete años sin papeles aquí y él me ayudó».

«El ser humano es el que hace el mal con independencia de la raza, del color y de las creencias que tengas»

Lo fichó hace tres años cuando trabajaba en negro en un taller ilegal y en una situación de irregularidad a ojos de la Administración. «Le ofrecí la oportunidad de arreglar las cosas, le hicimos toda la documentación necesaria, hasta le ayudamos a convalidar el carné de conducir, porque en Marruecos aprendió de todo y tenía varias licencias, incluso la de camiones».

Que no tengas papeles, dice Pedro, «no significa que seas conflictivo». Los dos mecánicos recuerdan que Youness «jamás tuvo problemas con nadie», y piden no generalizar a la hora de señalar a los buenos y los malos. «El ser humano es el que hace el mal independientemente de la raza, del color y de las creencias que tengas», sentencia el jefe. Los altercados hace más dos semanas en Torre Pacheco conllevaron destrozos en el mobiliario urbano y vehículos de los vecinos, y en esto es taxativo Pedro. «Todo eso es lo que más rabia me da. Han atacado los coches de los trabajadores que lo tenían aparcado frente a sus casas, y ellos no tienen la culpa de nada», dice.

Las generaciones jóvenes

Tanto Elbaid como Ceballos no creen que se haya roto la convivencia en Torre Pacheco y ponen el foco sobre «cuatro tontos, de una parte y de la otra, que solo han querido montar follón». Pedro añade el problema que pesa sobre las nuevas generaciones, y lo dice claro desde la perspectiva de un profesional del sector industrial donde encontrar mano de obra está siendo una tarea muy complicada. «Hay jóvenes que se meten en ciclos de FP de mecánica sin tener vocación ninguna, y luego no saben hacer nada porque ni les gusta ni les interesa».

«Hay mucho más mecánico marroquí que español, pero porque allí hay cuatro oficios contados», explica Pedro, que recibe de vez en cuando la petición de trabajo de algún inmigrante, aunque ahora, «por suerte», tiene la plantilla completa. «Necesitamos a personas formadas, y no hay nadie; ni en este sector, ni en muchos otros». Los dos, tras la conversación con LA VERDAD, continúan revisando los coches mientras los clientes llegan preguntando por el suyo: «Esto no para nunca», comentan mientras vuelven a coger las herramientas.

