Marouane y Toni, el tándem perfecto en Torre Pacheco

Marouane comenzó con 14 años a trabajar los sábados y los domingos en los mercadillos. Es tremendamente espabilado, ágil vendedor y con las ideas muy claras. Se ha recorrido toda España buscando proveedores para cumplir su sueño de emprender. «¿Quién le iba a hacer caso? Un moro de 24 años buscando que le vendan un plato de ducha. Él ha demostrado que vale». Quien habla es Toni, su socio en la nueva y flamante tienda de Baños y demás en una de las avenidas principales de Torre Pacheco. Toni tiene las mismas ganas de emprender; con 20 años prepara facturas, aborda con soltura los impuestos, no ha terminado todavía su carrera de Negocios Internacionales en Valencia pero ya le está sacando punta a todo lo que aprende. «Conseguía dieces y matrículas en el instituto», dice de él su compañero.

Marouane Laghrib y Antonio Ruiz se han lanzado a la aventura empresarial y no paran de captar clientes y de obtener buenas reseñas de las que presumen en la página web de su negocio de venta de materiales y muebles de baño. La primera imagen que ves de ellos al entrar en la tienda es la de unos jóvenes sentados en el mostrador con más pinta de «recepcionistas que de dueños del negocio», afirma Toni. Ahora reciben a clientes ingleses, irlandeses, magrebíes o españoles, pero, sobre todo, se han ganado la confianza de muchos albañiles, la verdadera clave de este negocio.

Ambos son de Los Alcázares, se conocían de vista en la escuela y el instituto pero fue el padre de Toni quien los terminó por unir en esta difícil tarea de arrancar con una empresa. «Yo siempre supe que quería hacer algo y no sabía el qué. Y cuando conocí a Marouane y lo que hacía, ya lo supe», explica Ruiz, mientras que su socio adivinó desde el principio que su amigo «era muy espabilado; lo revolucionó todo». Ambos combatieron el miedo de emprender y ahora han sido un ejemplo de ello en un pueblo que sufrió el azote de una violencia racista llegada de fuera y que pretendió agrietar la convivencia entre todos los vecinos.

El padre de Laghrib emigró a España hace varias décadas y lo hizo sin su familia. El trabajo duro le permitió seis años después reunir a los suyos en la Región de Murcia. «Yo me siento español, tengo la nacionalidad española, he competido con la selección española (es campeón de España de Muay thai). Todos los jóvenes marroquíes hemos estudiado aquí, la mayoría tenemos buenos trabajos y quienes la lían sabemos que son de fuera y no los conocemos». Marouane se refiere a una «minoría» de inmigrantes sin apoyo en España pero que han llegado en los últimos tiempos con problemas de drogadicción, alcoholismo o ludopatía. «Esto lo he visto», sentencia.

«Hay miles de personas que trabajan en el campo, que emprenden, que estudian... Se lo curran, se esfuerzan y se integran, y nunca hemos tenido problemas de convivencia», añade por su parte Toni. Su compañero, para él, es un ejemplo de todo eso. Marouane comenzó su incursión en este sector vendiendo piezas de baño en un expositor de la empresa de su padre en el mercadillo de Los Alcázares. «El primer día vendí 1.600 euros. El jefe se quedó loco». A partir de ahí, comenzó a montarse el negocio por su lado y todo ha ido creciendo desde entonces.

Los dos compañeros se conocieron de verdad en el Mercadillo Autocine Mar Menor de Los Narejos, donde trabajaba el padre de Toni. Este le dejó un bajo comercial en el pueblo para comenzar a construir su sueño: «Su padre confió bastante en mí, porque yo no tenía el poder de montar una tienda», recuerda Laghrib. De aquel local de 70 metros cuadrados han pasado ahora a uno de más de 300 en Torre Pacheco, con almacén. Su relación con el mundo de kickboxing le permitió que hasta los entrenadores del luchador Ilia Topuria patrocinaran la tienda. «La selección de Marruecos me ha pedido volver a competir, pero no puedo por el negocio».

Mercado nacional

Los dos socios tratan ahora, y será la principal tarea del verano, de potenciar la web para mejorar las ventas 'online' y ganar pedidos por toda España. El mercado nacional es su siguiente objetivo, aunque ya han tenido demandas de productos desde varias comunidades. «Después de esto también tenemos pensado crear nuestra propia marca de grifería», aseguran.

Ambos conocen a muchos amigos que han escogido el camino de emprender con un negocio: «No es fácil, nos preguntan porque tienen miedo. Aprendes a pasos forzados. Antes de tener el local de Torre Pacheco reformado, el primero que nos llamó fue Hacienda», detallan los dos entre risas. Por el momento, el negocio no deja de crecer y durante la conversación con LA VERDAD entran varios clientes con pedidos ya hechos. «Tenemos el mismo objetivo. Nosotros queremos llegar a lo más alto. Que luego lleguemos o no lleguemos, eso da igual. Pero a algún lado llegaremos».

