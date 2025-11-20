La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen del acto empresarial del Corredor Mediterráneo de este jueves. EFE

Situación del Corredor Mediterráneo

Gráfico actualizado a julio de 2025

Mar Saura Rosique

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:19

RONDA

SAN PABLO

BOBADILLA

Martorell

Perpiñán

Loja

Le Perthus

Castellbisbal

Vandellós

Moreda

ANTEQUERA

Mollet

Figueras

ALGECIRAS

SAGUNTO

MÁLAGA

Portbou

CASTELLÓN

TARRAGONA

Silla

Baza

Vilamalla

GRANADA

La Llagosta

VALENCIA

Játiva

LA ENCINA

Guadix

Situación del corredor

GERONA

CULLERA

BARCELONA

MONFORTE

ALCANTARILLA

LORCA

GANDÍA

ELCHE

ALCOY

PULPÍ

Ancho internacional

MURCIA

ALMERÍA

San Isidro

El Reguerón

Ancho ibérico

DENIA

Beniel

ALICANTE

VERA

ÁGUILAS

Tercer carril

NÍJAR

En obras y/o proyecto

CARTAGENA

En obras y/o proyecto

En obras y/o proyecto

Gráfico actualizado a julio de 2025

