Situación del Corredor Mediterráneo
Gráfico actualizado a julio de 2025
Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:19
RONDA
SAN PABLO
BOBADILLA
Martorell
Perpiñán
Loja
Le Perthus
Castellbisbal
Vandellós
Moreda
ANTEQUERA
Mollet
Figueras
ALGECIRAS
SAGUNTO
MÁLAGA
Portbou
CASTELLÓN
TARRAGONA
Silla
Baza
Vilamalla
GRANADA
La Llagosta
VALENCIA
Játiva
LA ENCINA
Guadix
Situación del corredor
GERONA
CULLERA
BARCELONA
MONFORTE
ALCANTARILLA
LORCA
GANDÍA
ELCHE
ALCOY
PULPÍ
Ancho internacional
MURCIA
ALMERÍA
San Isidro
El Reguerón
Ancho ibérico
DENIA
Beniel
ALICANTE
VERA
ÁGUILAS
Tercer carril
NÍJAR
En obras y/o proyecto
CARTAGENA
En obras y/o proyecto
En obras y/o proyecto
Gráfico actualizado a julio de 2025