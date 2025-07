Sara Chourak, todo un ejemplo de inclusión que reclama más atención a los niños en la escuela

Alberto Sánchez Viernes, 1 de agosto 2025, 00:30 Comenta Compartir

Tú ves en los barrios de Torre Pacheco que los vecinos conviven, inmigrantes con españoles, y se llevan muy bien. Se felicitan el Ramadán y la Navidad. Siempre ha habido muy buena convivencia». La visión de Sara Chourak Parreño no difiere mucho de la de tantos pachequeros que, como ella, entienden que en el pueblo hay un respeto generalizado de todos y para todos. «Gente mala hay en todas partes, de todas las etnias y de todas las nacionalidades. Lo que pasó nunca había pasado, fue bastante chocante».

Las imágenes de los altercados de Torre Pacheco propiciados por grupos extremistas llegados de fuera de la localidad para la «caza del moro» todavía sobrevuela las cabezas de los vecinos. «La mayoría de gente que ocasionó esos problemas era de fuera del pueblo. Siempre ha habido mucha convivencia y mucha mezcla», dice, y ella lo sabe muy bien. Sara es hija de un matrimonio mixto; su padre es de Marruecos y su madre española.

Él estudió la carrera de Biología en su país natal y, como muchos migrantes, «por la situación económica allí, decidió venir a España». Aquí comenzó a trabajar con 25 años en el campo «para ganar dinero», e incluso fue empleado de un banco. Su idea era asentarse en Francia por sus conocimientos previos del idioma, pero, por cosas de la vida, terminó participando en una asociación de Torre Pacheco que ayudaba en la integración de la población extranjera. «Allí conoció a mi madre», explica Sara.

«Hay gente a la que no le preocupa la seguridad o las mujeres, simplemente le gusta tener una excusa para causar odio»

De familia cartagenera «humilde y trabajadora», su madre también pasó por la universidad y, junto a su ahora marido, «daban charlas en los institutos sobre temas como la inclusión de niños migrantes». Sara, de 24 años, y su hermano de 26 años, conocieron esa inclusión desde pequeños. «La gente siempre suele pensar que el tema de la convivencia es muy complicado. Cosa que no es cierta».

Sara, graduada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Murcia y trabajadora en el complejo industrial de Sabic en Torre Pacheco, tiene buenos recuerdos de su colegio, donde «la multiculturalidad se celebraba» con distintos actos y conferencias: «Iban padres de diferentes nacionalidades a hablar sobre sus países».

«El problema es la gente que viene de fuera y que viene a liarla, y usan algo que ha pasado [la agresión a un vecino de Torre Pacheco hace ] como excusa para mostrar su odio. Hay gente que realmente no le preocupa la seguridad, o no le preocupan las mujeres, o no le preocupan los homosexuales, simplemente le gusta tener una excusa para causar odio», sentencia Sara.

Sus padres se conocieron participando en una asociación que ayudaba a fomentar la convivencia en las aulas

Esta joven pachequera cursó Ciencias en el instituto Gerardo Molina de la localidad «sin problemas de racismo ni comentarios feos; nos llevábamos todos muy bien y, de hecho, seguimos manteniendo el contacto». Sus amigos marroquíes en el centro, afirma, «eran los mejores de la clase, y normalmente se piensa lo contrario».

En los colegios

Sara tiene un 'pero'. «Muchas veces en los centros educativos se decide pasar del tema de la inclusión y eso provoca que se termine por abandonar a esos niños que tienen muchas dificultades». Apunta a que debería haber más predisposición de la Administración para mejorar la atención en los colegios a padres y niños que no saben español. «Creo que hay que fomentar que haya más traductores que vayan a hablar con los niños cuando les den las notas o a principio de las clases, que tengan también tutores, porque al fin y al cabo muchas familias tiene una economía baja y no pueden permitirse darles clases particulares a sus hijos».

Todo ello por conseguir que esos niños «puedan estudiar y que los padres sepan cómo les va en el colegio y que se puedan implicar más» pide la joven.

Comenta Reporta un error