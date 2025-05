¿Se puede vivir sin coche en tu barrio? 'Spoiler': lo más probable es que no

Durante décadas, el diseño de las ciudades ha girado en torno al coche. La prioridad ha sido facilitar la circulación rodada ensanchando avenidas, multiplicando los aparcamientos, construyendo grandes rotondas y, en general, haciendo del motor el protagonista absoluto del espacio público. Sin embargo, en los últimos años las tornas han cambiado y hoy, caminar vuelve a estar en el centro de las políticas urbanas en busca de una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Cuántos servicios tienes a 15 minutos a pie de casa? El mapa calle a calle

Cada vez más administraciones apuestan por avanzar hacia entornos más amables con el viandante, en línea con el marco de movilidad de la Unión Europea, que pone especial énfasis en los desplazamientos a pie y en bicicleta. Diversos estudios han constatado los beneficios de unas ciudades más activas tanto para la salud pública como para la cohesión social y su impacto en la calidad del aire y el desarrollo económico local.

Por eso, muchos ayuntamientos están impulsando reformas para mejorar lo que los expertos llaman 'caminabilidad': la capacidad de una ciudad para ser recorrida a pie de forma cómoda y segura. Contribuyen a ello medidas como el ensanchamiento de aceras, la peatonalización de calles, la reducción de carriles destinados al tráfico rodado o el soterramiento de vías. Aunque para que esto tenga un impacto definitivo en el bienestar de la población, los ciudadanos necesitan contar, además, con la posibilidad de encontrar a una distancia razonable los servicios esenciales que les permitan dejar atrás otras alternativas de movilidad.

Fruto de ese convencimiento nació el concepto de la ciudad de los 15 minutos, un modelo de planificación urbana formulado en el año 2016 por urbanista franco-colombiano Carlos Moreno, que se basa en la idea de que los residentes deben acceder a todas sus necesidades diarias en menos de un cuarto de hora a pie o en bicicleta. La idea, que adoptó como guía París en 2020 ha gozado de gran popularidad en los últimos años en todo el mundo, con la proliferación de planes inspirados en el mismo concepto.

LA VERDAD ha analizado la estructura urbana de la Región con el mismo algoritmo que ha utilizado una reciente investigación realizada por investigadores de la UPCT y publicada en la prestigiosa revista 'Cities' para realizar una aproximación a cómo de adecuadas resultan sus ciudades para la vida peatonal. Para ello, se ha tenido en cuenta la realidad de cada sección censal, un concepto que define pequeñas zonas con entre 500 y 2.000 habitantes, y que constituye la unidad territorial más pequeña para la que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece información. Utilizando los datos de la red urbana de la Comunidad, se ha calculado, en primer lugar, la superficie máxima que se puede alcanzar andando desde cada una de ellas.

Necesidades y proximidad La situación de la Comunidad: el coche sigue siendo el rey

A una velocidad media de 3,6 kilómetros por hora, equivalente al paso de un peatón en un paseo tranquilo, el radio teórico de accesibilidad alcanza los 900 metros, lo que permitiría cubrir caminando una superficie máxima de 2,54 kilómetros cuadrados en 15 minutos en condiciones ideales, es decir, si no existieran obstáculos físicos ni restricciones de dirección. Aunque esta capacidad se ve reducida por los distintos condicionantes que afrontan los viandantes en cada zona. Las bases de datos de OpenStreetMap, y otras obtenidas de fuentes como el Banco de España, han permitido estimar los recorridos posibles a pie en un cuarto de hora desde cada sección censal y ubicar en el territorio siete servicios esenciales para conocer cómo de accesibles resultan para los ciudadanos de la Región. Estos son: consultorios y centros de salud, centros de enseñanza, oficinas de farmacia, oficinas bancarias, supermercados, zonas de ocio infantil y parques.

¿Qué área puedes abarcar en 15 minutos andando? Comprueba tu calle

Según estos cálculos, solo uno de cada cinco habitantes de la Comunidad tiene todos los servicios básicos a menos de 15 minutos andando. En concreto, unos 280.500 habitantes de la Región se encuentran en esta situación. Así, pese a las grandes transformaciones en materia de movilidad impulsadas en los últimos años, el coche sigue siendo el rey.

Un estudio realizado a nivel nacional por Deyde Datacentric en 2023 ofreció resultados similares. Este situó a la Región de Murcia en el último lugar de España en accesibilidad peatonal a los servicios esenciales. Según este informe, solo el 19% de los habitantes de la Región de Murcia pueden encontrar todo lo necesario en un recorrido peatonal de un cuarto de hora. Las otras dos comunidades peor situadas en este indicador son Castilla-La Mancha y Extremadura, con un 23 y un 24% respectivamente. Y en el lado opuesto de la lista se sitúa Madrid, donde la proporción asciende al 69%.

Según el informe, en la Región hay otro 19% de la población que tiene la posibilidad de solventar esa carencia de acceso a servicios con el uso de la bicicleta.

Trazado urbano Barreras y condicionantes para la vida peatonal

Los principales condicionantes que los ciudadanos pueden encontrar en sus recorridos peatonales están asociados al diseño del trazado urbano y las distintas barreras urbanísticas que surcan el territorio, como vías de tren o autovías, así como las de origen natural, como ríos o ramblas, brechas que restringen las opciones de paso y obligan a realzar desvíos en la ruta. Por otra parte, los complejos entramados de calles presentes en los barrios históricos y más antiguos de las ciudades suelen actuar como facilitadores del tránsito peatonal.

El efecto puede apreciarse con claridad en distintas secciones censales de la Región. En el corazón de Murcia, por ejemplo, que cuenta con trazado urbano compacto y denso, con calles estrechas y conectadas, la accesibilidad peatonal es prácticamente radial, dado que no se registran apenas diferencias en la distancia máxima que es posible recorrer independientemente del rumbo escogido. Es el caso de la plaza que acoge el Teatro Romea, desde la que es posible desplegar una amplia superficie caminable en todas las direcciones, sin hallar grandes obstáculos físicos ni vacíos urbanos.

Así afectan los obstáculos a la distancia máxima caminando

En cambio, en la pedanía murciana de El Palmar, la posibilidad de caminar puede verse notablemente limitada por la rambla del Puerto, la circunvalación de Murcia y la autovía, que reducen drásticamente la superficie alcanzable a pie en 15 minutos y dibujan un área accesible irregular y constreñida por el Este.

También en Cartagena se encuentran contrastes similares: los residentes en zonas céntricas, como el entorno del parque de Los Juncos, disfrutan de una accesibilidad peatonal muy alejada de la que tienen los que viven junto a la rambla de Benipila; mientras que en Lorca, los problemas y patrones irregulares pueden apreciarse en los barrios más cercanos a la A-7.

Zonas más caminables Diferentes realidades dentro de los municipios

Por municipios, la Región de Murcia presenta notables desigualdades. San Pedro del Pinatar es el municipio con mayor superficie caminable en su conjunto, con una mediana de 1,63 kilómetros cuadrados, aunque la situación varía sensiblemente según la zona dentro de su territorio. En las áreas peor vertebradas del municipio, la distancia llega a caer hasta los 0,7 km2, mientras que en otras alcanza picos de 1,8.

Le siguen Las Torres de Cotillas, Yecla, Totana, Cieza, Bullas y Alcantarilla, también con buenos niveles de accesibilidad y unas medianas entre 1,56 y 1,46 km2.

En cuanto a los grandes municipios, Cartagena, Murcia y Molina de Segura presentan valores muy similares, cercanos a 1,3 km2, pero también muy dispares según el barrio. En esto, el caso más llamativo lo representa Molina, que cuenta con secciones censales en las que los viandantes solo pueden abarcar un área de 0,2 km2 en un cuarto de hora, mientras la cifra se multiplica por 9 en las calles mejor conectadas.

Lorca, por su parte, cuenta con un valor sensiblemente más bajo, con 1,18 km2, aunque hay que tener en cuenta que se trata del municipio más extenso de la Comunidad y dispone de secciones censales muy grandes en zonas rurales y poco pobladas. En el casco urbano lorquino, los peatones pueden abarcar áreas que rondan los 1,6 km2, un registro similar al de los centros de Murcia, Cartagena y Molina.

Los servicios ¿Hay una farmacia, colegio o supermercado cerca?

Pero de poco sirve poder recorrer grandes distancias a pie en poco tiempo si esto no viene acompañado de servicios. ¿Hay una farmacia, un supermercado o un colegio a menos de 15 minutos andando desde casa? ¿Puedo resolver mi día a día sin necesidad de coger el coche? Estas son algunas de las preguntas claves a la hora de medir la calidad de vida que ofrece un barrio.

En la Región, hay secciones censales que cuentan con una disponibilidad de servicios muy por encima de la media, e incluso de lo necesario. Quien vive junto al Romea puede llegar andando a 42 farmacias distintas, 61 oficinas bancarias, 20 centros educativos y 16 supermercados. De la misma forma, en Cartagena, los residentes en la Calle Carlos III pueden encontrar 25 farmacias, dos centros de salud, 20 oficinas bancarias y 11 centros educativos.

Por contra, desde la calle Achoteros del barrio murciano de Santiago y Zaraíche no es posible llegar en 15 minutos a ninguna oficina de farmacia ni consultorio.

En la capital del Segura, más de un tercio de las secciones censales no disponen de ningún supermercado ni parque infantil en el área alcanzable en ese tiempo por los transeúntes.

Servicios como farmacias o centros educativos cuentan con mejor cobertura, aunque todavía hay cerca de un centenar de zonas sin acceso cercano.

Por otra parte, el 30% de las secciones censales de la Región no tienen un banco cerca, el 40% no dispone de un parque, y el 68% no tiene próximas zonas públicas de ocio para niños.

Colectivos vulnerables Accesibilidad a servicios según el grupo de edad

El impacto para el ciudadano de la ausencia de determinados servicios lo marcan las necesidades específicas propias de cada etapa de la vida.

Salvando las condiciones de salud particulares, no es igual de relevante, con carácter general, contar con un centro de Atención Primaria a escasos metros de casa para una persona de la tercera edad que para una de 30 años. En este sentido, cabe destacar que más de 108.000 mayores de 65 años no tienen un centro de salud a menos de 15 minutos, mientras que casi 214.000 menores residen en zonas que carecen de juegos infantiles cercanos.

Metodología La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) está dividida en 1.230 secciones censales (INE). Para este análisis se ha estimado el área máxima accesible a pie en un intervalo de 15 minutos desde el centroide geométrico de cada sección, utilizando la red real de calles (OpenStreetMap). Se ha asumido una velocidad de marcha constante de 3,6 km/h, lo que implica un radio teórico de accesibilidad de 900 metros que cubriría una superficie máxima de 2,54 km² en condiciones ideales (sin obstáculos físicos ni restricciones de dirección). En secciones de baja densidad poblacional, el centroide puede situarse fuera del núcleo urbano, lo que puede introducir distorsiones en la estimación de accesibilidad. El cálculo se ha realizado con software libre en lenguaje R, empleando los paquetes h3 (para la agregación espacial en celdas hexagonales) y r5r (para la descarga y procesamiento de la red vial desde OpenStreetMap). Parte de la visualización cartográfica se generó con el paquete leaflet. Las ubicaciones de oficinas bancarias se obtuvieron a partir de la plataforma del Banco de España, que proporciona las direcciones oficiales de las entidades financieras. Estas direcciones fueron posteriormente geocodificadas utilizando la extensión Geocode by Awesome Table en Excel Online. Los supermercados se descargaron desde OpenStreetMap empleando el atributo «shop=supermarket», mientras que las áreas de juego infantil se extrajeron con el tag «leisure=playground» y los parques «leisure=park» considerando solo aquellos con superficie superior a 7.000 m2. Al tratarse de una base de datos colaborativa, es posible que no todos los servicios estén completamente geolocalizados en OpenStreetMap. Esta limitación puede introducir cierto grado de subestimación en la disponibilidad real de equipamientos, especialmente en áreas donde la comunidad de editores es menos activa o los datos no han sido actualizados recientemente. Las localizaciones de oficinas de farmacia, centros de salud y consultorios médicos se recopilaron desde los portales web institucionales correspondientes. Por su parte, los centros educativos se obtuvieron de la plataforma de datos abiertos de la Región de Murcia. Para el presente análisis, se incluyeron únicamente centros de enseñanza primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, sin establecer distinción entre las distintas etapas. Al tratarse de una base de datos colaborativa, es posible que no todos los servicios estén completamente geolocalizados en OpenStreetMap. Esta limitación puede introducir cierto grado de subestimación en la disponibilidad real de equipamientos, especialmente en áreas donde la comunidad de editores es menos activa o los datos no han sido actualizados recientemente. Las localizaciones de oficinas de farmacia, centros de salud y consultorios médicos se recopilaron desde los portales web institucionales correspondientes. Por su parte, los centros educativos se obtuvieron de la plataforma de datos abiertos de la Región de Murcia. Para el presente análisis, se incluyeron únicamente centros de enseñanza primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, sin establecer distinción entre las distintas etapas.

