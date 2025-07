Pedro Ángel Roca, un bancario pragmático que no elude el cuerpo a cuerpo

S. Sánchez Domingo, 20 de julio 2025, 07:30 | Actualizado 08:43h. Comenta Compartir

El próximo 28 de julio celebrará su 67 cumpleaños y Pedro Ángel Roca Tornel (Torre Pacheco, 1958) espera poder disfrutarlo con relativa tranquilidad. La responsabilidad de un alcalde no permite relajarse bajo ninguna circunstancia, y bien lo está comprobando un novato en el panorama político como es este directivo de banca jubilado. En junio de 2023, de forma un tanto sorprendente, ganó para el PP las elecciones municipales de Torre Pacheco a un gobierno local de coalición aparentemente consolidado como era el de Partido Independiente (PI) y PSOE. El endiablado reparto de los 21 concejales puestos en liza le permitió –primero– ser elegido alcalde y –segundo– dificultar cualquier intento de desalojo mediante una moción de censura a lo largo de la legislatura. Con sus ocho ediles, tiene a tiro la mayoría absoluta para cualquier votación en los plenos con el solo apoyo del PI (6 concejales), Vox (4) o PSOE (3). El polvorín en que se ha transformado su municipio en los últimos días le ha puesto en el foco, pasando de ser un alcalde desconocido a una cara omnipresente en los medios de comunicación.

Su padre, Pedro Roca Vera, fue también alcalde entre el 20 de febrero de 1968 y el 11 de junio de 1971. Un simple paréntesis en su trayectoria como empresario, cuyo afán emprendedor quedó patente cuando participó en la fundación de la Caja de Ahorros Provincial de Murcia (luego Cajamurcia, BMN, Bankia y ahora Caixabank) y de la factoría desmotadora de algodón dentro del Grupo Sindical de Colonización, es decir, La Algodonera. Antes de la agricultura intensiva de melón, pimiento y lechuga, Torre Pacheco y el Campo de Cartagena despuntaron en el siglo XX por sus plantaciones de algodón.

Pedro Ángel siguió la estela familiar y pronto, en 1979, tras terminar COU en el Instituto Alfonso X de Murcia, entró a trabajar en la oficina local de Cajamurcia en Torre Pacheco. De ahí, una larga carrera en la entidad, en la que pasó por todos los escalafones, hasta su jubilación en 2018 como director de Gestión de Riesgos de BMN, que incluía la dirección de activos y la dirección de gestión y venta de inmuebles. Después de eso se matriculó en Derecho, grado universitario que está a punto de completar.

Compañeros y clientes que le trataron hablan de él como una persona equilibrada y con una fuerte escala de valores, donde priman «la honradez, el trabajo, los resultados y la responsabilidad, lo que antes se llamaba dar la cara y no esconderse ante los problemas». Una vez concluida su etapa profesional quiso aportar un «grano de arena» para el «crecimiento» de su ciudad. Y por eso, cuando le llamaron del PP para liderar la lista electoral –ni era afiliado– aceptó. Y sin tutelas elaboró su equipo. Y lo hizo haciendo gala de su «pragmatismo y personalidad», con la convicción de que la única manera de ganar era que los integrantes debían ser gente no vinculada a la anterior etapa de los populares, tener un perfil profesional conocido entre la gente y estar dispuestos a poner en práctica una gestión transparente y de servicio público «sin ataduras».

Hasta el viernes 11 de julio, Roca había superado varios hitos políticos en su mandato. Uno fue poner en marcha la maquinaria administrativa del Ayuntamiento y la Policía Local, tras sufrir un cibersecuestro informático, con petición de rescate, en la Semana Santa de 2024. No pagó, pero su experiencia y templanza le sirvió para liderar la compleja reanudación del sistema y la vuelta progresiva a la normalidad. El otro asunto consistió en sacar adelante los presupuestos de 2024, pero no con PI o Vox, supuestamente más cercanos a él en cuanto a ideología o visión de gobierno, sino con el PSOE, algo que demostró su autonomía en la toma de decisiones.

La gestión de la crisis ha puesto a prueba su resistencia física y mental; apenas ha descansado. Tampoco ha perdido la serenidad. Sobre todo la noche del sábado 12 y no ha entrado al trapo ante la catarata de provocaciones en redes sociales. No elude el cuerpo a cuerpo cuando tiene enfrente a sus interlocutores. Se puede ver en los plenos, y se pudo ver el pasado 11 de julio, cuando, tras la concentración convocada por él en la plaza del Ayuntamiento para pedir más presencia de la Guardia Civil, recibió comentarios a gritos de varios vecinos sobre «la mano dura» que le faltaba como alcalde para acabar con la delincuencia. En la discusión estaba sólo acompañado por el concejal Ramón Otón y el presidente del PSOE de Torre Pacheco, Pedro Roca; los policías locales habían salido en auxilio del vecino de 15 años de origen marroquí que estaba siendo perseguido en las inmediaciones del CAES por radicales entró por la calle repleta de gente un vehículo tocando el claxon. En esas, el alcalde se giró y se colocó delante del coche sin que se hubiese detenido aún. El conductor , de origen marroquí, se bajó rápidamente e increpó a Roca por no poder seguir la marcha. Y el regidor le dijo: «Ahora mismo te das la vuelta y te vas porque como ves no se puede pasar, ¿entiendes?». Dio marcha atrás y salió arrastrando ruedas. Roca seguía respondiendo a los vecinos: «Me da igual cómo os pongáis, las leyes están como están y aunque a mí me gustaría también que se cambiaran, es lo que hay, y yo como Alcalde no voy a dejar de cumplirlas, ¿lo tenéis claro? Estamos en un estado de derecho, señores».

