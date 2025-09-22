Tomás Noguerol, toda una vida al amparo de la Patrona de Cehegín

Juan F. Robles Lunes, 22 de septiembre 2025, 01:10 Comenta Compartir

Cehegín está viviendo con intensidad el Año Jubilar con motivo del tercer centenario de la llegada de la imagen de la Virgen de las Maravillas, una talla en madera policromada y estofada, realizada por el escultor napolitano Nicola Fumo. Desde el mes de abril de 2022, Tomás Miguel Noguerol López (Cehegín, 1977) preside la Hermandad de la Virgen de las Maravillas; él, junto a un grupo de amigos que le acompañan en esta etapa, decidieron dar una paso al frente para difundir esta devoción mariana. No imaginaban entonces que llegarían a vivir unos momentos como los que les han tocado, especialmente durante las fiestas que la ciudad de las Maravillas acaba de celebrar. «Nunca unos días de fiesta han pasado tan rápidos como los de este año», confiesa Noguerol.

Tomás, licenciado en Historia del Arte, ha vivido sus 48 años bajo el manto de la Virgen de las Maravillas. Compatibiliza su dedicación a las tareas propias de la hermandad con su trabajo como docente en el IES Alquipir y, además, ayuda, cuando puede, a su hermano Antonio en el obrador de la confitería que lleva el apellido de ambos desde hace tres generaciones. La historia de esta la Confitería Noguerol es la de una tradición familiar que ha perdurado en el tiempo y que inició su abuelo quien, tras la guerra, empezó con este proyecto. En 1976, serían su padre Martín y su tío Federico quienes ampliarían el negocio con su propio obrador para elaborar dulces. La tercera generación mantiene viva esta tradición, combinando el legado recibido de su familia con la innovación, para seguir endulzando la vida de sus vecinos con los mismos dulces que hacía su padre, conservando las recetas de siempre.

Quienes conocen a Tomás lo describen como una persona muy meticulosa, detallista, perfeccionista y proactivo. Durante 18 años estuvo dedicado, en cuerpo y alma, al protocolo y cuidado de la Reina y Damas de las Fiestas Patronales de Cehegín, mimando hasta el último detalle para que todo saliese bien en los actos en los que participa la Corte de Honor de la Virgen de las Maravillas. En todos esos años ha superado las numerosas dificultades que se han presentado, ha acumulado experiencias, ha resuelto imprevistos y ha procurado que las familias que año tras año han ofrecido lo mejor de sus casas para las fiestas hayan disfrutado de un ambiente de convivencia que favoreciese una experiencia gratificante para sus hijas e hijos.

Además ha colaborado con el Ayuntamiento de Cehegín como guía turístico. Participó activamente en la producción de la película 'Ambel', basada en la vida de Martín de Ambel y Bernard (Cehegín, 1592), que se ve envuelto en un duelo de honor en el que da muerte a Don Alonso de Góngora, Alférez Mayor de la Villa, y que determinará su vida y la de su familia, provocando su encierro durante más de 30 años entre los muros de la Iglesia de la Concepción para poder seguir vivo.

Este ceheginero inquieto también está vinculado a la Semana Santa de su pueblo, donde ejerce como vocal de la Cofradía de San Juan Evangelista, 'los blancos', y donde, en este año tan especial, ha tenido el privilegio de poder destacar su importancia e historia en la proclamación del pregón.

Además de su licenciatura en Historia del Arte y su trabajo como docente en varios institutos de la Región, es profesor en la Universidad de Murcia, donde imparte clases al alumnado que cursa los estudios del máster de Formación del Profesorado (CAP); ha colaborado en las ediciones de las Jornadas de Innovación Educativa que el grupo EduAcción organizó durante varios años en Cehegín y ha completado su propia formación con sendos másteres, uno en Arte Contemporáneo y otro en Nuevas Tecnologías en Educación.

Desde el 25 de julio de este año y hasta el 25 de julio de 2026, Tomás Noguerol y toda la ciudad de Cehegín continuarán con las celebraciones del Año Jubilar, un evento de gran calado espiritual, religioso, cultural y artístico en honor a la Santísima Virgen de las Maravillas. Antes, en el mes de abril, se cumplirán los cuatro años de mandato al frente de la hermandad. Habrá que iniciar un nuevo mandato pero, seguro, así los afirman quienes le conocen, a Tomás le quedarán fuerzas e ilusión para seguir trabajando por la hermandad y por la devoción a la Virgen de las Maravillas.

