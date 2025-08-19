La ermita de las Huertas de Ricote pone en valor su pasado Los trabajos de restauración pueden arrojar luz sobre la teoría de que esconda su origen como mezquita hace más de 700 años

Claudio Caballero Martes, 19 de agosto 2025, 23:15

El Ayuntamiento de Ricote está procediendo a la restauración integral de la Ermita de Nuestra Señora de las Huertas, una antigua edificación cristiana que podría esconder su origen como mezquita hace más de 700 años. La actuación, que tiene como objetivo convertir este enclave histórico en un referente cultural, turístico y social del Valle de Ricote, cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation, gestionados a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem).

La ermita, ubicada en pleno entorno natural de la huerta ricoteña, está siendo objeto de una intervención integral de conservación, restauración y consolidación, enmarcada en una estrategia de revitalización del patrimonio local «que apuesta por la sostenibilidad, la autenticidad y el desarrollo económico a través del turismo cultural», según señaló el alcalde ricoteño, Rafael Guillamón.

El inmueble, recientemente declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de zona arqueológica, ha revelado mediante los trabajos dirigidos por la arqueóloga María José Morcillo y la conservadora-restauradora Olga Briones, una historia de más de 700 años que podría remontar a su origen como mezquita en época andalusí.

Un arco de herradura original

«Estos hallazgos confirman la importancia estratégica del enclave en la historia de Ricote y su evolución como espacio religioso y comunitario a lo largo de los siglos», señaló la arqueóloga. La intervención está poniendo en valor elementos históricos como un arco de herradura original andalusí y diversas fases constructivas que reflejan la transformación del edificio desde su uso islámico hasta su conversión en ermita cristiana a partir del siglo XVI. También se están respetando y reforzando elementos estructurales y decorativos mediante técnicas compatibles con los materiales originales.

«Se han constatado al menos tres fases de reestructuración del edificio para darle más monumentalidad, una de ellas, incluso elevando la altura del techo documentada en el siglo XVIII», explicó.

Desde el equipo de gobierno municipal se subraya que esta actuación «es un ejemplo de buena gestión de los fondos europeos y de colaboración interinstitucional». «Ricote está demostrando que también los pequeños municipios pueden liderar proyectos ambiciosos y sostenibles cuando se gestiona con planificación, rigor y una visión clara de futuro», dijo Guillamón, quien señaló que la ermita no solo será un espacio visitable, «sino que se integrará en la ruta turística local como un espacio cultural multifuncional, con capacidad para albergar conciertos y eventos en un nuevo motor cultural y económico para Ricote y en una apuesta decidida por el turismo patrimonial como herramienta de cohesión social y desarrollo territorial».

En España, algunas mezquitas fueron convertidas en iglesias después de la Reconquista. La más emblemática es la Mezquita-Catedral de Córdoba, donde se construyó una catedral en su interior. Además de Córdoba, otras ciudades como Toledo, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Granada también vieron la transformación de mezquitas en iglesias, aunque algunas fueron destruidas por completo. De confirmarse, esta pequeña ermita ricoteña pasaría a formar parte de la lista que cerciora el paso y la impronta de las distintas civilizaciones por esta emblemática zona de la Región de Murcia.

