José Enrique Delgado Roig, Perrique, el marino que siempre atraca en Cartagena

Lunes, 8 de septiembre 2025

Entre los apellidos tradicionales que coronan el escalafón en la Armada hay uno que en los últimos tiempos refulge como las estrellas que lucen los oficiales generales en las palas de sus uniformes: Delgado. Y, para más señas, Delgado, de Cartagena. Al selecto club de almirantes de tres galones se sumó el martes José Enrique Delgado Roig (Cartagena, 1963), ascendido por el Consejo de Ministros y nombrado automáticamente nuevo jefe de la Flota, uno de los altos cargos navales con mayor prestigio y responsabilidad dentro de las Fuerzas Armadas españolas.

Delgado Roig tomará posesión este lunes del nuevo puesto. Lo hará en la Base Naval de Rota, en Cádiz, donde tiene su cuartel general el órgano responsable de la preparación y alistamiento del conjunto de buques y unidades de la Armada, en dependencia directa del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada. La base gaditana es como un segundo hogar para el almirante cartagenero, pues ha estado destinado en ella en anteriores etapas de una carrera militar iniciada en 1973 con su ingreso en la Escuela Naval Militar de Marín.

Perrique, que así es como llaman al nuevo almirante en su entorno familiar y sus amigos, no solo heredó de su padre ese apelativo cariñoso del que él hace gala. También la tradición militar, que comparte con algunos de sus primos, como Alfonso Delgado Moreno, actual almirante de Personal de la Armada, y Salvador, que se jubiló hace unos años como almirante de Apoyo Logístico. Cuando él finalice sus años de servicio activo, el apellido Delgado seguirá muy presente en la marina de guerra no solo por sus parientes. También por sus propios hijos varones: José Enrique, que es teniente de navío, y Carlos, capitán de Infantería de Marina. Además, tiene una hija, Belén.

Delgado Roig asume la jefatura de la Flota tras haber desarrollado una exitosa trayectoria en la mar y en tierra. Fue comandante de la fragata 'Álvaro de Bazán' y, anteriormente, del cazaminas 'Segura', del patrullero 'Formentor' y del dragaminas 'Genil'. Asimismo, lideró el primer grupo marítimo permanente de la OTAN (SNMG-1), mando que tomó en una ceremonia celebrada en el puerto de Cartagena, en diciembre de 2015. Entre sus destinos en tierra destacan el Estado Mayor Conjunto, la División de Planes y Operaciones del Estado Mayor de la Armada, el Centro de Valoración y Apoyo a la Calificación Operativa (Cevaco), así como distintas jefaturas en los cuarteles conjuntos de la OTAN en Nápoles (Italia) y Portsmouth (Reino Unido). Está en posesión de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y la Gran Cruz del Mérito Naval, entre otras condecoraciones.

Cuentan en el entorno familiar del nuevo almirante de la Flota que es «un cartagenero de pro», que regresa a su tierra cada vez que tiene la menor ocasión. En su ciudad tiene su casa y, cuando llegue el momento de desembarcar por última vez, piensa establecerse en ella con su esposa, Belén González Terol, también cartagenera. Ambos disfrutan desde hace muy poco tiempo de su primer nieto.

Las vacaciones estivales y los pocos fines de semana libres que tiene los pasa en Cabo de Palos, donde aprovecha para salir a echar el curricán con sus amigos de toda la vida. Estos aseguran que es un avezado pescador, afición que comparte con el golf, deporte que practicaba con frecuencia en su anterior estancia en Rota.

En casa, ameniza los ratos familiares escuchando música de The Rolling Stones y de Michael Jackson. También disfruta de la lectura. Por ahora lo hará a orillas del Atlántico, donde tiene altos retos antes de volver a atracar en el Mediterráneo.

