De Zarandona al mundo: trajes de novia y madrina exprés para clientas internacionales Moda que traspasa fronteras. La firma murciana de vestidos de fiesta Oronovias ofrece un paquete que incluye vuelo y hotel para extranjeras que buscan un diseño a medida

María José ayuda a Marilyn a elegir el vestido que lucirá como madrina de la boda de su hijo, que se celebrará en Escocia.

Rebeca Martínez Herrera Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:04

Más de 2.000 kilómetros separan Edimburgo, en Escocia, de Zarandona, pedanía murciana conocida internacionalmente por ser la 'ciudad de las novias'. Un reclamo comercial que traspasa fronteras y que ha llevado a Marilyn McPherson hasta la firma de vestidos de fiesta Oronovias. Una tienda con taller de confección que cuenta con 45 años de historia familiar y que se ha situado en el mapa mundial por ofrecer un novedoso paquete dirigido a clientas extranjeras que buscan un diseño personalizado para una ocasión especial.

Sobre el germen de esta iniciativa que hace que el diseño murciano traspase fronteras, María José Serrano, jefa de Producción de Oronovias, explica que «hace unos años vinieron varias clientas de Reino Unido, Polonia, Francia, Portugal e Italia que habían visto en redes sociales que confeccionábamos vestidos a medida, algo que no se estila en otros países. Una de estas mujeres compró su vestido un lunes y se lo llevó al día siguiente; y otra de ellas pasó el fin de semana en La Manga y lo tuvo listo un martes para su vuelta a casa después de unos días disfrutando en el principal destino turístico de playa de la Región».

Ampliar María José Serrano muestra a Marilyn McPherson tejidos disponibles en Oronovias. Nacho García

A raíz de estos casos de vestidos hechos a medida en tiempo récord surgió 'Oronovias Experience', «una propuesta que convierte la elección del traje de novia o madrina en una experiencia inolvidable», dice María José Serrano.

Confección en tiempo récord

«El 'pack' incluye vuelo, alojamiento y el diseño personalizado de un vestido hecho a medida por nuestro equipo, con Ascensión Bernal como diseñadora», añade Serrano sobre esta modalidad de turismo que ha calado en el público internacional en la que la «artesanía y moda española» se unen para ofrecer a sus clientas extranjeras «la oportunidad de vivir desde dentro la magia del proceso creativo» que hay detrás de una prenda diseñada para eventos tan especiales.

Turismo nupcial

En este sentido, Serrano resalta que «queremos que cada novia o madrina viva una historia, no solo compre un vestido. Que recuerde el viaje, las emociones y toda la dedicación que hay detrás de su diseño». Asimismo, la jefa de Producción de Oronovias señala que «con esta propuesta, Murcia se posiciona como un nuevo destino para el turismo nupcial internacional con una propuesta pionera que une moda, lujo y cultura española; la historia no se centra en vender un vestido, sino en vivir una experiencia completa: volar a España, hospedarse en un hotel con encanto y crear un vestido de ensueño con un equipo artesanal».

Marilyn McPherson es una de las clientas que ha encontrado en 'Oronovias Experience' una solución al gran dilema del 'look' que lucirá en la boda de su hijo Roen, que se casará a finales de enero en Escocia. Quince días antes de embarcarse en el vuelo que la trajo hasta la Región, Marilyn llamó a Oronovias para contratar el paquete para clientas extranjeras, que ofrece mucho más que un vestido espectacular para un día que prepara con la ilusión de una madre que casa por primera vez a un hijo.

«Un día genial»

«He venido a Murcia desde Edimburgo exclusivamente a comprar mi vestido de madrina porque me habían contado que aquí había una ciudad con muchas tiendas de novia. He mirado en muchos sitios de mi país y todos los trajes son iguales, yo quería algo diferente. Estoy supercontenta de haber podido venir aquí y ver cómo se hace todo», recalcaba emocionada después de haber elegido la prenda con la que llevara a su primogénito al altar. «Estoy muy agradecida por el trato que he recibido; ha sido un día genial».

Una vez resuelto el quebradero de cabeza del vestido, que, según reconoció, le había provocado bastantes jaquecas y alguna que otra pesadilla, Marilyn contaba que tenía planes de ir a la playa a tomar el sol y disfrutar de una cerveza. «Hemos pasado de 'dónde está Murcia' a 'Murcia está de moda'», apuntaba la 'anfitriona' María José muy satisfecha.

