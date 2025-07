El quiosco de Murcia con medio siglo que se adapta a los nuevos tiempos

Rebeca Martínez Herrera Martes, 1 de julio 2025, 13:01 Comenta Compartir

María Elvira Fernández no conoce las vacaciones. A sus 75 años, esta vecina de La Alberca lleva medio siglo tras el mostrador de su negocio, donde empezó vendiendo prensa y revistas exclusivamente. Con el paso del tiempo, el pequeño quiosco se trasladó a un local más grande para convertirse en un comercio tradicional que ofrece gran variedad de artículos que su dueña ha ido introduciendo para cubrir las demandas de sus clientes de toda la vida.

«Cada vez que me preguntaban por algo que no había en la tienda, mi respuesta era 'no lo tengo, pero te lo traigo' y ahora tengo de todo», explica esta emprendedora rodeada de material de papelería, mochilas, ropa, calzado, complementos, colonias, bisutería, juguetes, decoración y artículos de playa, entre otros.

Sobre la longevidad del negocio, María Elvira cuenta que ha sorteado las adversidades que se le han ido planteando en la vida «con mucho esfuerzo, trabajo y organización». Ingredientes de éxito maridados siempre con la actitud positiva que le caracteriza, una sonrisa y el amable trato con el que atiende a cada uno de sus clientes, «independientemente de quiénes sean y cuánto gasten en su negocio».

Prueba de esta cercanía cosechada día a día es el cariño que le tiene Pablo, un pequeño que acude habitualmente a comprar cromos de fútbol cuando sale del colegio y que deja en manos de María Elvira la elección del paquete de estampas, con la esperanza de que no le salgan repetidas. «Ella me da suerte», apunta el pequeño cliente antes de darle un sentido abrazo a su tendera de confianza y 'amuleto'.

Sin intenciones de jubilarse

Pocos en La Alberca no conocen a esta trabajadora nata que no tiene intenciones de jubilarse y seguirá al pie del cañón mientras la salud se lo permita. «No he cerrado ni un día, quien no viene a comprar algo es porque no quiere», confirma sobre su disponibilidad (y pasión) comercial.

«Me saco lo justo para cubrir gastos de agua y luz», explica María Elvira sobre el nuevo servicio de entrega de paquetería

Respecto a las nuevas tendencias de compra, María Elvira afirma que «sigo vendiendo prensa, pero me he ido adaptando a los nuevos tiempos, incorporando artículos para tener más opciones de vender; me guío siempre por mi instinto». Un olfato que la llevó hace unos años a convertirse en punto de recogida de paquetería de compras 'online'. «Me saco lo justo para cubrir gastos de agua y luz entregando una media de cuarenta pedidos al día», detalla sobre este nuevo servicio que hace que su tienda sea un lugar muy concurrido.

Gestión analógica

Entre paquete y paquete, María Elvira muestra las anotaciones que demuestran que la gestión de su tienda es analógica, sin que ello suponga inconveniente alguno. «Lo llevo todo controlado a la antigua usanza, no me aclaro mucho con el ordenador y siempre me ha ido bien apuntándomelo todo en un papel».

Sobre el futuro de su negocio la tendera dice que no tiene relevo generacional y que, probablemente, este negocio con medio siglo de historia desaparezca cuando se retire. Mientras tanto, asegura que seguirá detrás del mostrador con su mejor sonrisa. «Siempre intento quedarme con el lado bueno de las cosas y llevarlas lo mejor posible. La vida me ha dado malos momentos, pero también muchas cosas buenas; yo en mi tienda soy muy feliz», destaca María Elvira emocionada sin dejar de atender a sus clientes de siempre.

