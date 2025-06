Conciliación que va «más allá del cuidado» en vacaciones escolares en Murcia

Rebeca Martínez Herrera Lunes, 16 de junio 2025, 01:07 | Actualizado 01:20h. Comenta Compartir

El fin del curso escolar pone cada año a las familias de la Región ante el gran reto de la conciliación. Una época que muchos esperan ansiosos por la llegada de las vacaciones, pero que también supone un importante quebradero de cabeza para los progenitores. Campamentos y escuelas de verano se han consolidado en los últimos años como fórmulas muy demandadas para conseguir el ansiado equilibrio entre las obligaciones laborales y los quehaceres relacionados con el cuidado de los hijos durante los meses estivales.

Sin embargo, estas herramientas para que el parón lectivo del verano no se convierta en un quebradero de cabeza no están al alcance de todo el mundo, según un estudio de la Plataforma de Infancia, que advierte de la existencia de una «brecha importante en el acceso a recursos para la conciliación». Señala que «un 14% de los hogares españoles no puede permitirse económicamente este tipo de alternativas».

«Crianza respetuosa»

Entre las tendencias novedosas de conciliación destacan iniciativas que «van más allá del cuidado» de los menores. Es el caso del servicio que ofrece la Asociación Madres de Día de la Región de Murcia, un colectivo formado por maestras de Educación Infantil autónomas que tienen como máxima la «crianza respetuosa», según resalta su presidenta, Amor Belmonte.

«Abrimos las puertas de nuestras casas para que los pequeños sientan que están en un hogar, proporcionándoles un ambiente cálido, enriquecedor y adaptado a sus ritmos», detalla sobre el funcionamiento de la red de siete 'casitas nido' repartidas en su mayoría por el municipio de Murcia (Churra, Puente Tocinos, Los Dolores, La Arboleja y el barrio del Infante). Además, las Madres de Día cuentan con residencias en las localidades de Molina de Segura y Alcantarilla.

«Poner al niño en el centro»

Como pilares básicos de esta modalidad de cuidado que dista de las tradicionales guarderías, Amor pone el foco en «la relación afectiva privilegiada y la libertad de movimiento y exploración en un ambiente hogareño». A lo que esta maestra con amplia experiencia añade que «los grupos son muy reducidos, ya que acogemos un máximo de cuatro niños por casa, lo que nos permite basarnos en la observación de su juego libre para proponerles retos y experiencias de aprendizaje adaptadas a sus inquietudes», explica sobre la filosofía de «poner al niño en el centro, respetando siempre sus ritmos y escuchándolo en todos los sentidos».

«Abrimos las puertas de nuestras casas para que los pequeños sientan que están en un hogar», resaltan las Madres de Día

Sobre la conexión emocional que se genera en esta modalidad de cuidado, la presidenta de las Madres de Día –formada en el método Montessori– asegura que «pasamos de ser 'seños' a convertirnos en 'segundas mamás'». Un vínculo que, según manifiesta, también se genera con las familias y los 'hermanitos' de los niños a los que estas apasionadas de la infancia miman como uno más de su estirpe. «Ser Madre de Día es un regalo en todos los sentidos», subraya Amor sobre esta vertiente de la educación infantil que le hace sentirse «plenamente desarrollada».

La huerta como terapia

Ampliar La Huerta Mágica. Paco Orenes prepara las instalaciones que se convertirán en escuela de verano en pleno contacto con la naturaleza, en la pedanía de Aljucer.

Otra opción que traspasa el concepto de 'colocar' a los menores mientras los progenitores trabajan es la escuela La Huerta Mágica de Verano, que Paco Orenes desarrollará en tres tahúllas de tierra ubicadas en la pedanía murciana de Aljucer.

Aljucer estrena La Huerta Mágica de Verano, un espacio de ocio para menores basado en la agricultura

Conocido en redes sociales como 'El Huertanico', este vecino de Rincón de Seca que se crio entre acequias y brazales se ha propuesto fusionar agricultura con gastronomía para ofrecer a menores de entre 4 y 12 años una experiencia en la que conecten con la naturaleza. «La vida de la huerta es una terapia estupenda y los críos no están acostumbrados al contacto con la tierra», expone sobre una alternativa de conciliación estival entre limoneros y naranjos que se presenta como una opción diferente para disfrutar de las esperadas vacaciones.

Comenta Reporta un error