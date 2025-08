A la carrera de Granada a Murcia para ayudar a la Fundación Ambulancia del Deseo

Gema Albaladejo Sábado, 2 de agosto 2025, 00:17 Comenta Compartir

Desde Granada a Murcia del tirón para conseguir cumplir la última voluntad de una persona en su etapa final. Pascual Hernández (Alcantarilla, 1974) comenzará su travesía por carreteras secundarias el próximo 26 de septiembre con el punto de salida fijado en la Alhambra de Granada –si todo sale bien y las Administraciones dan luz verde a la salida–.

La causa por la que se mueve es la recaudación de fondos para ayudar a la Fundación Ambulancia del Deseo, que hace realidad los últimos anhelos de personas que por diversas causas están atravesando el momento final de su vida. «Conocí la Fundación porque un primo mío me habló de ella y decidí acercarme a conocerlos en persona. La chica que me atendió me contó historias que me impactaron mucho y no dudé en colaborar con ellos para intentar aportar mi granito de arena», cuenta el maratonista.

El reto incluye completar la distancia del tirón, haciendo el menor número de pausas posibles, con el objetivo de llegar la noche del sábado 27 a la Región. Pascual quiere pasar por los tres puntos más especiales para él antes de poner el punto final al reto: Sangonera La Seca, Alcantarilla y La Ñora. Las horas que le llevará cumplir con la tarea no son exactas. Por suerte, no lo hará solo, dos compañeros lo seguirán en todo momento con una furgoneta y una bicicleta de montaña con tal de atender las necesidades del atleta: «A mis amigos los admiro, se ofrecieron ellos y será algo durísimo, pueden llegar a pasar muchas horas en la furgoneta».

Hernández está acostumbrado a correr maratones, es decir, pruebas de unos 42 kilómetros de largo. Ha recorrido el mundo compitiendo, entre otros lugares ha visitado París, Lisboa y Liverpool. Su sueño por cumplir es competir en la emblemática maratón de Nueva York. El pasado 3 de mayo quedó primero en la categoría masculina del campeonato de España de 100 kilómetros que se celebró en Málaga, En concreto, en la categoría de hombres de más de 50 años. Sin embargo, nunca se ha enfrentado a un «reto» de este calibre. «Llevaba tiempo queriendo enfrentarme a algo más grande y bueno, creo que este es el momento», aclara el corredor. «Una semana después de la competición de Málaga ya estaba con la idea rondando por la cabeza, es más, en un primer momento pensé en salir desde Valladolid, pero claro, eso ya eran unos 700 kilómetros, quizá para el siguiente», señala entre risas.

Enganchado al 'running'

No ha sido corredor desde siempre pero sí deportista. En su niñez y adolescencia jugó al fútbol sala. Dejó el deporte de lado cuando se casó, hasta que saltaron las alarmas a raíz de los resultados de unos análisis médicos que indicaban niveles de colesterol alto. El fútbol «ya me pillaba mayor», así que decidió darle una oportunidad al mundo del 'running'. Sus primeros kilómetros fueron en el club Correbirras de Murcia y desde hace 6 años forma parte del club Rajaos Runners de Alcantarilla, que cuenta con más de 100 miembros y se bautizó así porque nació de un grupo de amigos. Cada vez que quedaban para salir se descolgaba o 'rajaba' alguien del grupo y terminaban siendo uno menos en cada salida.

Aún falta más de mes y medio para la fecha señalada y todavía hay muchos trámites que gestionar, sobre todo con instituciones. 'Rayito', según lo conocen en el mundo del atletismo, hace un llamamiento a los organismos competentes para que se animen y cooperen para apoyar la causa. No se trata de correr kilómetros, sino de cumplir todos los sueños posibles.

