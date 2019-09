El BORM hace oficial los ceses de ocho altos cargos de la Comunidad

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicó ayer los ceses de ocho directores generales de la Comunidad Autónoma aprobados el pasado miércoles por el Consejo de Gobierno. Según adelantó este periódico ayer, se trata de ocho altos cargos que llevaban varios días en una especie de limbo administrativo, al haber sido cesados en Consejo de Gobierno pero no ser oficial su destitución por no haberse publicado en el Boletín.

Se trataba de la directora general de Energía y Actividad Industrial y Minera, Esther Marín; el director general de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa, Francisco Abril; la directora general de Familia y Políticas Sociales, Miriam Pérez; la directora de Mujer e Igualdad, Alicia Barquero; la directora del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), Verónica López; el director de Universidades e Investigación, Juan Monzó; el director General de Relaciones con la Unión Europea, Manuel Pleguezuelo, y la directora general de Relaciones Laborales y Economía Social, Nuria Fuentes.

Los consejeros que han aprobado estos ceses son la de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco; la de Empresa, Industria y Portavocía, Ana Martínez Vidal, y el de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas Guzmán.

La situación de excepcionalidad que vivían estos ya ex directores generales ha terminado con el decreto publicado en el BORM. No así el vacío de poder generado en estos departamentos de la Administración autonómica, y que no se resolverá al menos hasta la semana que viene.