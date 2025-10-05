Del bancal de su abuelo en Murcia a los huertos de la NASA para conquistar Marte Juan Domingo González, ingeniero eléctrico de 32 años formado en la UPCT, trabaja en EE UU en un proyecto pionero para que los primeros astronautas del planeta rojo produzcan sus alimentos frescos en la propia nave

José Alberto González Domingo, 5 de octubre 2025, 07:29

Nunca en la vida me planteé tener algo que ver con la exploración espacial. Aún no me lo creo», afirma Juan Domingo González Teruel, quien destacó en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) con una tesis sobre sensores de precisión para automatizar las estrategias de riego y ahora, ya como ingeniero eléctrico e investigador especializado en ingeniería industrial aplicada a la agroalimentación, participa en un proyecto pionero de la NASA para desarrollar un huerto espacial. «Será el primer experimento con el objetivo de alimentar a la tripulación», avanza González, de 32 años, máster en Ingeniería Industrial y doctorado en Tecnologías Industriales.

Este brillante tecnólogo señala que las primeras pruebas del sistema, que emplea bandejas con turba y un complejo entramado de cables, se realizarán en la Estación Espacial Internacional, previsiblemente a partir de 2027. Será el paso previo al gran objetivo de la agencia estadounidense: llevar astronautas a Marte en la próxima década, en un periplo inicial de 7 a 10 meses para el que «aún debe desarrollarse tecnología que garantice la seguridad de los astronautas», explica a LA VERDAD.

Ampliar Juan Domingo González, en la Universidad Estatal de Utah. LEVI SIM / UTAH STATE UNIVERSITY

Si la misión sigue esquivando el recorte de fondos a la NASA por la Administración de Trump y el desarrollo de las naves 'Starship' lo permite, los protagonistas del primer vuelo tripulado a Marte cultivarán su propio huerto con un sistema al que González aporta técnica, ingenio y dedicación. «Gracias a los conocimientos y la polivalencia adquirida en la UPCT», asegura, ha merecido la confianza para encargarse de la instrumentación y del 'software' de control. También ha sido clave en el diseño hidráulico de un sistema bautizado como Utah Reusable Root Module (URRM), que alojará la cámara climática Ohalo III.

Los primeros ensayos los realizan con variedades de lechuga y tomate cherry. Y se plantean añadir la albahaca y otros vegetales. «Detalles aparentemente irrelevantes como la humedad inicial del sustrato de turba se convierten en críticos. Hemos simulado en una centrifugadora la fuerza 6G a la que se llega durante el lanzamiento de la nave, para asegurarnos de que el agua no se vaya a escapar», detalla. Y agrega: «Para afrontar cualquier fallo, tendremos redundancia de equipos. Ninguno podrá superar un límite de emisiones electromagnéticas para no afectar al resto de la nave».

Bandeja de cultivo de lechuga diseñado por el ingeniero murciano para la NASA. | Tomates cherry, en un ensayo de laboratorio. Levi Sim / Utah State University | J.D.G.

Una aventura «increíble»

Graduado en Ingeniería Eléctrica con el mejor expediente de las primeras dos décadas de la UPCT y un premio nacional de investigación, hizo una estancia investigadora en la Universidad Estatal de Utah. Al mes de doctorarse, le ofrecieron un contrato de dos años asociado al proyecto de la NASA. «Me parecía una quimera», recuerda sobre el espectacular salto en su carrera en 2023. Le quedan trece meses de vinculación, y la experiencia le parece «increíble»: vivir junto a su mujer, Miriam (de Alcantarilla), en la «pequeña» ciudad de Logan, cerca de montañas pobladas por pumas; trabajar en la sede de la NASA en Cabo Cañaveral...».

Sobre el viaje para 'conquistar' Marte, cree que el hecho de «que los astronautas coman productos frescos es tan importante como las ventajas psicológicas de cuidar un huerto». Y recuerda a su abuelo paterno, Juan González Almagro, 'El Morago': «Es hasta poético que el nieto de un huertano haga agricultura para el espacio». Juando, como le conocen en su entorno, es de Javalí Nuevo, pedanía donde se crió entre bancales. «Mi abuelo –rememora– era amasador en la panadería, y se iba sin descansar a la huerta. Recuerdo estar con él entre limoneros y palomas. Yo era un niño en la huerta de Murcia y el espacio me quedaba muy lejos». Pero ese era su destino. Destino científico Marte.

