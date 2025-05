El auge de los retoques estéticos en jóvenes: «Hay chicas pidiendo parecerse a un filtro»

Isabel Manzano Domingo, 18 de mayo 2025, 07:14 Comenta Compartir

«Me hice los labios y estoy contentísima. Tanto mis amigas como yo tenemos en mente qué será lo próximo», asegura la santomerana Marta García, de 22 años. Pero podría salir de la boca de muchas chicas de entre 16 y 25 años entre las que ha aumentado considerablemente la demanda de intervenciones y tratamientos estéticos en los últimos años. Términos como neuromoduladores, mastopexia y hialurodinasa están completamente integrados en su vocabulario. Según las cifras más recientes que maneja la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), dos de cada diez pacientes que se sometieron a una intervención estética en España en 2023 eran menores de 25. De hecho, esta franja experimentó ese año un crecimiento del 20% con respecto a 2022.

La pandemia obligó a que muchas reuniones de trabajo y encuentros familiares pasaran a realizarse por videoconferencia. El uso masivo de las cámaras fue lo que puso el ojo sobre los «pequeños defectos susceptibles de corregirse» que, sumado al ahorro potenciado por el cierre de las opciones de ocio durante meses, hizo crecer la demanda de operaciones estéticas, según la SEME. Esta sociedad reveló en su último informe de 'Percepción y uso de la Medicina Estética en España' que el 47% de la población se ha sometido a alguna intervención en su vida. Las redes sociales fueron determinantes para dar el impulso entre la población más joven. «Han alterado por completo la percepción que tienen de sí mismos, pero lo peor son los filtros: quieren pieles y proporciones que no existen. Dónde queda la belleza individual de cada persona», advierte el doctor Jorge Mercado, especialista en medicina y cirugía estética con clínicas en Murcia, Madrid y Alicante.

Porcentaje de tratamientos por franja de edad 35 a 44 años 21% 26 a 34 años 21% 16 a 25 años 20% Más de 45 años 38% Fuente: SEME

Mercado confirma los datos: «Hemos detectado un aumento de chicas jóvenes que piden retoques y es preocupante porque existe mucha ignorancia sobre cómo funcionan». Alerta de que la información que reciben de redes sociales suele estar sesgada.

Aumento de labios, inductores de colágeno, tratamiento para las ojeras, rinoplastia y perfiloplastia son algunos de los retoques más solicitados, que más tarde suelen abrir la puerta a intervenciones de cirugía estética como el aumento de pecho o la liposucción. «Piden a la carta y en muchas clínicas se trata a la carta, en lugar de hacerlo desde el diagnóstico de cada paciente. Se ponen de moda técnicas con cuatro o cinco puntos o ciertos productos, pero la dificultad no está en abrir el bote y empujar el émbolo como si rellenases un pavo. Hay que entender la estructura anatómica y que no a todo el mundo le va bien lo mismo», aclara Mercado.

Marta García admite haberse puesto ácido hialurónico en los labios por la influencia de las redes sociales: «Lo veía en TikTok y en Instagram y muchas amigas tenían ya algo hecho. Un labio natural, aunque sea bonito, ya no vende igual. Se ha normalizado que tienen que ser grandes, aunque sean operados». En el punto de mira sitúa a las 'influencers' y los filtros: «Salvo excepciones, quienes se hacen un retoque es por las redes, porque nos venden una perfección que no existe, ni ellas la tienen, sabemos que casi todo lo que vemos son aplicaciones, filtros o retoques, pero nos hemos acostumbrado a los labios gruesos, la frente sin arrugas, los ojos superrasgados y la nariz perfecta, queremos tener la cara así y hacemos lo que sea».

«Sin filtros no se gustan»

El descontento general con la apariencia encuentra su explicación en que la sociedad está desarrollando «un ojo adaptado a la perfección», que, según la vocal de Educación del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, María Dolores Oñate, está muy vinculado a «los filtros, las redes sociales y las 'apps'». «A menudo acuden al médico o al cirujano pidiendo directamente parecerse a un filtro, a su versión mejorada», destaca la psicóloga.

Oñate señala que la continua exposición de los jóvenes a las redes sociales está alterando su percepción: «Generan intolerancia hacia cualquier cosa que no sea perfecta y eso está abocado a la insatisfacción. Se miran al espejo sin el filtro de una aplicación y lo que ven ya no les gusta».

«Muchos jóvenes generan intolerancia hacia cualquier cosa que no sea perfecta y eso provoca insatisfacción» María Dolores Oñate Vocal de Educación del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región

La joven Marta lo corrobora: «Tenemos el ojo acostumbrado a la perfección. Lo hemos normalizado tanto que es muy habitual decir en un grupo que vas a pincharte el labio y que alguien te responda que va a ponerse bótox en la frente como quien dice que va a comprarse unos zapatos». Este rechazo a la imperfección les lleva a sufrir por lo inevitable: «Cuando nos salga una arruga vamos a sentir que se nos acaba la vida. Hacerse viejo es algo que ya nos está generando ansiedad y soy consciente de que querré hacerme más retoques cuando vea que se me nota la edad», confiesa esta joven.

El problema ya ha llegado a las consultas de los psicólogos. Oñate detalla que han notado un aumento de gente «muy disconforme» con su apariencia, sobre todo de chicas de entre 12 y 20 años, aunque indica que también está alcanzando a los varones. «Se centran en algo que ellas consideran un defecto, aunque el resto no lo perciba, y eso no las deja ser felices», explica.

El descontento con algún rasgo de la cara o el cuerpo, sobre todo durante la adolescencia, no es nuevo, pero, como alerta Oñate, la deriva actual hacia una sociedad «absolutamente centrada en la imagen, en la estética y que va en detrimento de los valores o la formación» es lo que está provocando que a las consultas lleguen «jóvenes deprimidas y con una autoestima muy baja porque solo se enfocan en la búsqueda de la perfección estética, que es imposible de alcanzar».

La vocal de Educación del Colegio Oficial de Psicólogos recuerda que, hasta la aparición de las redes, los ideales a seguir estaban marcados por modelos, actrices y cantantes, «que se entendían como algo lejano». Pero la llegada de las redes sociales sacudió la escena, promoviendo que los «iconos de belleza formen parte de la normalidad: chicas que de repente se hacen virales por su ropa, su maquillaje o su estilo de vida y que no eran famosas».

Desconfía ante este tipo de afirmaciones: «Te pincho en casa. Total, son dos minutos» La medicina estética debe ejercerse en centros autorizados por la Consejería de Sanidad. «Yo ya pinchaba cuando los médicos estudiaban» Solo los médicos pueden diagnosticar y aplicar procedimientos de medicina estética. «La cantidad no es un problema, el material se reabsorbe» La medicina estética lleva la palabra medicina delante por algo «El riesgo es cero, llevo años haciéndolo» La medicina estética ni es inocua ni es sencilla. «Te invito a mi botox Party» Una infiltración del tipo que sea solo debe tener dos protagonistas: tú y el médico. «Apúntate a nuestro Black Friday» Si una transfusión sanguínea se anunciara en estos términos, ¿te fiarías?

Marta reconoce que las redes sociales están afectando mucho a la salud mental de los jóvenes. «No paramos de comparar nuestra vida con la de otros y nos deprimimos. Yo tengo 22 y me afecta, sobre todo cuando estoy trabajando en el almacén a las 7 de la mañana y veo lo bien que están otras personas. Así que imagina las adolescentes de 13 o 14 años: van a vivir frustradas. Las redes son frustración, ver cosas irreales que normalizas pero que no puedes alcanzar. Critico las redes, pero ¿quitarme Instagram? Antes me muero. Es una relación muy tóxica», dice resignada.

Atajar el problema

Para la psicóloga María Dolores Oñate, experta en adicciones, la primera medida para contener la epidemia de insatisfacción entre los jóvenes por su físico es reducir el tiempo que pasan expuestos a las redes. «El control por parte de los padres es imposible, pero cuantas más horas pasen, mayor va a ser la obsesión», analiza. Además, recomienda restringir y retrasar en la medida de lo posible el acceso a estas hasta los 16 años. «Si los estudios que se han hecho en España con población mayor de 18 ya alertan de lo perjudiciales que son, imagina cómo afectará a los menores, que pasan horas enganchados, sin supervisión ni nadie que les guíe en una etapa muy vulnerable en la que no tienen formada su identidad», reflexiona.

El segundo paso implica necesariamente a los padres. «Tienen un papel fundamental en contrarrestar esa tendencia. Deben dar importancia a lo bien que hacen algo sus hijos, los valores, sus cualidades, todas las virtudes que no tienen nada que ver con lo estético. Son una pieza imprescindible en el desarrollo de su autoestima», apunta.

Qué hacer para evitar riesgos Verifica la autorización del centro Busca en REGCESS que el centro cuenta con la autorización U.48, otorgada por la Consejería de Sanidad Confirma la titulación oficial del profesional Comprueba en CGCOM (Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos) que es médico y se encuentra colegiado Pide la identificación Una vez en el centro, si el médico no la lleva de forma visible, exige que te la muestren. Si ponen trabas, vete Cúrate en salud No olvides exigir el sello con los productos empleados por tu médico segúrate de que se usa material adecuado Exige que peguen en tu informe médico la pegatina con el número de registro del material. Hay quien compra materiales ilegales por internet Busca un plus de confianza Este distintivo (SEME) no solo garantiza que el centro tiene la U.48, también asegura la cualificación de sus médicos

Los riesgos del intrusismo

Ampliar El doctor Jorge Mercado realiza un tratamiento a una paciente en su clínica. C. D. M.

«Estoy cansado de ver labios que se quedan desnivelados al sonreír, que se caen o tienen grumos», sostiene el doctor Mercado, quien alerta de que los jóvenes están expuestos a un torrente continuo de información sin rigor científico y ofertas de tratamientos. Sin embargo, insiste en que se requiere de un conocimiento anatómico y de los productos correctos. «El buen profesional tiene que saber y hacer saber al paciente cómo va a envejecer lo que se haga, qué huella estética le va a dejar, porque cuando pinchas estás empujando los tejidos de alrededor. También debe saber decirle que no y hacérselo comprender», explica. «Las redes están mostrando los tratamientos de medicina estética como rápidos, indoloros y sin riesgos, con productos mágicos y absorbibles, pero no es así y generan unas expectativas irreales».

«Estos tratamientos son un acto médico y no pueden hacerse en casas, peluquerías o fiestas» Virtudes Ruiz Presidenta de la Asociación de Medicina Estética de Murcia

Ante esta situación, la presidenta de la Asociación de Medicina Estética de Murcia, Virtudes Ruiz, resalta el creciente intrusismo que preocupa al sector, «pero afecta directamente a los pacientes». En la Región hay 368 clínicas de medicina estética con el sello U.48, «el que los interesados deben preguntar siempre si tienen los centros», aconseja. Sin embargo, los datos publicados por el SEME en febrero de este año apuntan a que el 65% de los tratamientos estéticos son realizados por personas sin capacitación, que «se aprovechan de los reducidos recursos de los jóvenes para atraerlos con ofertas», incide Ruiz.

Técnicas de medicina estética que solo un médico puede realizar Infiltración de toxina botulínica Es una neurotoxina que actúa bloqueando las señales nerviosas a los músculos para que se relajen Infiltración de ácido hialurónico Es un polisacárido presente de forma natural en nuestras articulaciones, cartílagos y piel. Rellena las arrugas Infiltración de bioestimuladores Estimulan la producción natural de colágeno y elastina en la piel, mejorando su firmeza y elasticidad Plasma rico en plaquetas (PRP) Concentrado de plaquetas de la propia sangre del paciente para estimular la regeneración de tejidos Radiofrecuencia, láser y ultrasonidos Ondas electromagnéticas para calentar la piel, estimulando la producción de colágeno Hilos tensores Colocación de hilos hechos de materiales biocompatibles reabsorbibles bajo la piel para levantar y tensar los tejidos 'Peeling' médico Utiliza sustancias químicas para eliminar las capas superficiales de la piel dañadas o envejecidas Mesoterapia y carboxiterapia Microinyecciones de principios activos para la eliminación de la celulitis y el rejuvenecimiento facial Varices, arañas vasculares, telangiectasias Distintas técnicas como la escleroterapia, el láser o microflebectomía (extracción de la vena quirúrgicamente)

El aumento de la demanda ha llevado también a un crecimiento de centros no regulados que se han subido al carro: «Estos tratamientos son un acto médico y no pueden hacerse en casas, peluquerías o fiestas». Afirma también que se han disparado los casos de retoques en manos no capacitadas que han salido mal. «Me consta que la Consejería de Salud y el Colegio de Médicos están al tanto y se han puesto las pilas para frenar el intrusismo», asegura Ruiz.

El caso de la vecina de Alcantarilla Sara Gómez, que falleció en 2022 por las complicaciones surgidas tras someterse a una lipoescultura, encendió todas las alarmas y dio lugar a la conocida como 'ley Sara', que limitaba las operaciones de cirugía estética a aquellos profesionales con formación especializada. Sin embargo, la Audiencia Nacional suspendió cautelarmente la norma.

Por su parte, el Gobierno regional, como adelantó LA VERDAD, se encuentra trabajando en la elaboración de un decreto que regule y refuerce el control de la medicina estética. Esta normativa perseguirá garantizar «la calidad y seguridad asistencial». Salud adelantó que intensificará las inspecciones en estos centros y, además, pondrá en marcha «campañas divulgativas» que fomenten la autoaceptación.

Ampliar Dos agentes revisan los productos intervenidos importados desde Corea del Sur. G.C. El crimen también hace caja con los tratamientos estéticos El 'boom' de la medicina estética no ha pasado desapercibido para las bandas criminales, que intentan sacar tajada de él. El pasado febrero la Guardia Civil desmanteló una red criminal con vínculos en la Región de Murcia dedicada a la importación, almacenamiento y distribución de medicamentos y productos utilizados en este tipo de tratamientos. La investigación arrancó en 2023 a raíz de varias informaciones sobre ofertas de retoques estéticos en redes sociales por parte de personas sin la debida titulación. La Benemérita realizó cuatro registros, uno de ellos en Cartagena, investigó 24 clínicas y a 41 personas y detuvo a otras cuatro, acusadas de un delito contra la salud pública, estafa, intrusismo y pertenencia a organización criminal. Esta red se había especializado en importar toxina botulínica y otras sustancias desde Corea del Sur de manera fraudulenta y sin la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). En los registros se intervinieron 700 viales de toxina botulínica, 275 viales de hialurodinasa, más de 200 envases de lidocaína y un millar de jeringuillas precargadas con ácido hialurónico listos para ser vendidos. Ninguno de estos medicamentos contaba con la trazabilidad ni la conservación que se les exige a los productos oficiales. Para llevar a cabo esta operación, la Guardia Civil contó con el asesoramiento técnico de la UCAM, así como de otras entidades universitarias. El presidente del SEME, Juan Antonio López Pitalúa, alerta de que operaciones como esta «confirman nuestras sospechas de redes ilegales que comprometen la seguridad de los pacientes» y avisa de que «las consecuencias pueden ser letales. Estamos hablando de introducir sustancias en nuestro cuerpo que no sabemos lo que son. Un 15% de los pacientes que vienen por primera vez para realizarse un procedimiento o consultarnos llegan tras sufrir efectos secundarios».

Créditos Infografía Mar Saura Rosique

