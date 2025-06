Amplio respaldo a darle a la Región de Murcia un Estatuto de Autonomía del siglo XXI

Lázaro Giménez Lunes, 9 de junio 2025, 01:14 | Actualizado 01:25h. Comenta Compartir

El Estatuto de Autonomía es una de las herramientas sobre las que se ha sostenido el progreso de la Región de Murcia desde que entrara en vigor hace 43 años. Es la opinión que tienen el 56,5% de los participantes en la encuesta-panel realizada por el Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop) para el diario LA VERDAD y de la que hoy se publica la segunda entrega. Transcurrido ya este tiempo, y a pesar de las diferentes reformas que se han hecho, sigue estando sobre la mesa actualizar la norma orgánica de la Comunidad y realizar cambios que la adapten a la realidad social, económica y política actual, como lo ve también una amplia mayoría de los entrevistados.

Palanca de cambio Derecho al autogobierno

Un día como el de hoy, 9 de junio, pero en 1982, se aprobó la ley orgánica 4/1982, el Estatuto de Autonomía por el que se reconocía el derecho de la Región de Murcia al autogobierno.

Cuatro décadas después, más de la mitad de la población murciana atribuye a esa norma básica el progreso experimentado desde entonces. Para un 45% ha sido una palanca de cambio esencial para ello, y un 11,5% afirma que su papel es muy esencial.

Ficha técnica Metodología: El estudio se llevó a cabo mediante metodología CAWI (Computer Assisted Web Interviewing: encuestas autoadministradas por internet) aplicadas a través del CEMOP-Panel.

Ámbito: Región de Murcia.

Universo: Personas de 18 y más años, empadronadas en el ámbito de estudio. Muestra final: 611 entrevistas.

Diseño muestral: Muestreo no probabilístico, basado en el panel 'online' del CEMOP.

Ponderación: Para tratar la muestra en su conjunto se aplicaron coeficientes de ponderación. Estrato territorial, sexo, edad, ocupación y nivel de estudios.

Cuestionario: Estructurado y cerrado.

Realizada: 19 al 31 de mayo de 2025.

Esa apreciación está más arraigada entre los mayores y menos entre aquellos que ni siquiera habían nacido cuando se puso en marcha la autonomía. Los entrevistados de más de 65 años valoran su desempeño positivo en un 61% y en el tramo de edad entre 18 y 30 años se encuentra el grupo más alto de aquellos que dicen que no tienen una opinión formada al respecto, un 19,6%. En este caso, consideran poco determinante su papel un 27,4%, algo que sí ven que se ha dado con carácter positivo por parte del 54% de esta misma cohorte.

Entre hombres y mujeres hay una diferencia de casi once puntos en esta opinión, en la que las segundas aprueban el papel de la ley orgánica en un 61,9%, mientras los primeros lo hacen en un 50,8% y no lo valoran como tal en un 46,8%.

Si las expectativas de la norma han estado a la altura de cada territorio, ya es otra cuestión. Para los entrevistados del Campo de Cartagena, el 38% aseguran que su papel ha sido poco o nada esencial este tiempo. En el Altiplano, para el 23,2% no lo ha sido nada. En el Noroeste, sin embargo, ha sido fundamental para un 72%.

Reforma Un consenso difícil

Pero la realidad es tan distinta a la que existía entonces en la Comunidad, que la necesidad de un salto normativo en el Estatuto lleva a que un 67,1% de los participantes en la encuesta-panel apuesten por una reforma de su contenido. Para un 41,8% es bastante necesaria y muy necesaria para el 25,3%.

No es la primera vez que el Estatuto de Autonomía pasa por talleres. Lo hizo ya en cinco ocasiones anteriores. Entre otras cuestiones, para establecer el último domingo de mayo como el día para los comicios autonómicos, asumir competencias en manos del Estado, fijar el número de diputados de la Asamblea o autorizar al Consejo de Gobierno a dictar decretos-leyes. La última se produjo en 2021, cuando se eliminaron los aforamientos a diputados regionales y miembros del Consejo de Gobierno.

El último intento de reformar la norma estatutaria fracasó en 2021 al retirarse del Congreso su tramitación

No fue sencillo el pacto que se cerró para acordar otra nueva reforma aprobada por la Asamblea también en 2021. Sin embargo, acabó por naufragar cuando llegó al Congreso en 2021, tras la moción de censura impulsada por PSOE y Ciudadanos contra el PP de López Miras. La intención de los partidos de la oposición de enmendar el texto para regular la figura del diputado no adscrito llevó a los populares y a sus socios de gobierno a retirar la tramitación.

Desde entonces, el clima político en la Región no parece haber rebajado el tono y el consenso necesario para un acuerdo de esa naturaleza se hace difícil. Un entendimiento entre PP y PSOE para ello es obligatorio y, a todas luces, imposible a día de hoy. Entra en juego también el factor Vox, formación cuya visión sobre el Estado de las autonomías va en dirección contraria a la descentralización y el autogobierno.

La población situada más a la izquierda es la que cree que es más oportuno actualizar esa ley orgánica, frente a la derecha

Es entre los encuestados que se sitúan en el espectro ideológico de la izquierda donde más ven oportuno acometer la reforma (un 78,8% y un 76,7% en el extremo). Sin embargo, aunque es la tónica general también en la derecha, aquí y en el centro es donde por el contrario están los mayores porcentajes de aquellos que ven poca necesidad, en concreto, un 30%.

Representación territorial Un sistema casi desconocido

Lo que también se reformó, en 2015, fue la ley electoral regional. No solo se cambió el mínimo de votos necesarios para optar a representación parlamentaria en la Asamblea. También se agrupó a los electores en un censo único, desapareciendo las cinco circunscripciones que existían hasta entonces, igual que en el resto de comunidades autónomas uniprovinciales. En aquella ocasión, fue una de las exigencias de Ciudadanos para apoyar la investidura de Pedro Antonio Sánchez como presidente autonómico.

Diez años después de que se llevara a cabo ese cambio y cinco después de que se aplicara por primera vez en los comicios de 2019, no existe una percepción clara entre la población sobre si esto ha alterado la representatividad territorial, lo que evidencia a su vez cierto desconocimiento a la hora de valorar el sistema electoral. Más aún que los que dicen que sí que lo ha hecho, un 20,8%, y de los que dicen que no, un 36,7%, destacan por encima de ellos los que no tienen una opinión formada al respecto, un 38%.

Los jóvenes buscan vivienda alejada de los grandes núcleos, en la periferia, pedanías y municipios medianos

A pesar de eso sí se identifican dos importantes comarcas donde califican de positivo el cambio normativo aprobado una década atrás: en primer lugar, el Altiplano, donde lo ven así el 51,4% de los encuestados, tras el cual se sitúa el Campo de Cartagena, donde esa cifra llega al 46,3%.

Un lugar para vivir Fuera de la ciudad pero cerca

Como reflejó la primera entrega de la encuesta-panel del Cemop publicada ayer, casi un 80% de los entrevistados están orgullosos de ser parte de la Región. Otra cosa es dónde fijar la residencia a la hora de quedarse a vivir: una ciudad, una periferia, un municipio mediano o un pueblo... El reparto de opiniones es diverso.

Sin embargo, la crisis de vivienda en las ciudades, a la que la Región no es ajena, tiene otra lectura: por edades, los jóvenes son los que más huyen de esos núcleos. Solo un 8,8% de los que tienen entre 18 y 30 años las eligen como lugar para vivir. Su predilección está en la periferia, un 28,7%, y en los municipios medianos, sobre todo, con un 36,2%.

Hay distribuciones significativas a la hora de atender por sexo: un 25% de las mujeres optarían por vivir en el campo cerca de la naturaleza. Una cifra similar, en un municipio de tamaño medio. Algo más, un 30%, en el caso de los hombres, que en la misma proporción elegirían una diputación o zona residencial.

Un 65% dice que se vería afectado por el recorte del Trasvase Tajo-Segura

Sobre el futuro del Trasvase Tajo-Segura planea la incertidumbre del plan de cuenca del Tajo y el cambio en las reglas de explotación. El horizonte de 2027 preocupa a los regantes y a los sectores económicos vinculados a la industria agroalimentaria. Y preocupa también a un alto porcentaje de la encuesta-panel realizada por el Cemop para LA VERDAD: es la tónica dominante en las zonas donde más se depende del agua de esta infraestructura y en concreto entre los encuestados situados a la derecha del espectro ideológico.

En el conjunto, un 64,8% considera que su vida se vería afectada por la reducción de agua que se desembalsa hacia la Región. Para uno de cada cinco entrevistados, lo haría en mucha medida. En el extremo contrario, uno de cada tres, un 29,5%, opina que impactaría poco o nada en ellos pensando en sus intereses exclusivamente personales.

En las zonas donde más se riega con agua de este acueducto es donde se encuentran los porcentajes más altos de aquellos que temen ese impacto directo. Por ejemplo, en el Valle del Guadalentín llega al 72,3% y en la Huerta de Murcia, con un 63,9%, uno de cada cuatro entrevistados, un 24,1%, dice que la repercusión sería mucha. En tierras donde el cultivo de secano tiene más peso frente al regadío, como el Altiplano o el Noroeste, es donde la encuesta-panel refleja un mayor porcentaje de los que se sienten poco o nada afectados, un 36,7% y un 33,8% respectivamente.

Las mujeres se sienten más concernidas que los hombres por tres puntos y medio de diferencia (66,5% frente a 63%) y el contraste más evidente se encuentra en el plano ideológico. Para la población situada a la derecha, las consecuencias serían mayores que lo que opinan en el espectro de la izquierda. Así, pasa del 32,3% en el caso del grado más alto de polarización de la izquierda al 87,1% en el extremo contrario de la derecha.

La relación de la infraestructura con el sector agrícola haría pensar en una mayor preocupación entre la población más madura, dado que se trata de un sector por el que los jóvenes se sienten poco atraídos. Sin embargo, si atendemos a los resultados desglosados por tramos de edad, para el 70,6% de la población entre 18 y 30 años les afectaría bastante o mucho, mientras baja ya entre los 31 y los 44 años hasta el 59,6%.

Los socialistas instan a Miras a romper con Vox y pactar con ellos La portavoz del PSRM, Isabel Gadea, instó a López Miras a romper su pacto con Vox y a aceptar la mano tendida del secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, para los Presupuestos regionales de 2025. La socialista hizo declaraciones tras conocerse la última encuesta realizada por el Cemop para LA VERDAD. Según este estudio, la mayoría de los encuestados prefiere un acuerdo entre los dos principales partidos, PSOE y PP, para las cuentas de este año, mientras que solo el 20% apoya un pacto con Vox. Gadea recordó que el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, ofreció su apoyo al techo de gasto para desbloquear la tramitación parlamentaria de los Presupuestos, con el objetivo de que la Región no siga sometida al chantaje y las políticas reaccionarias de la ultraderecha. «López Miras somete a la Región al chantaje de Vox y ha asumido todas sus imposiciones. Si no da marcha atrás, tendremos unos Presupuestos de ultraderecha», dijo Gadea.

Comenta Reporta un error