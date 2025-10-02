La vida en burbujas según Niepoort

Fran Hidalgo Periodista y sumiller. Director de Mdecomunicación Jueves, 2 de octubre 2025, 01:22 | Actualizado 01:48h. Comenta Compartir

Algunos vinos son descubrimientos propios, otros llegan como regalo. Água Viva me lo recomendó Ana Osorio, 'brand ambassador' de Niepoort, con esa firmeza de quien sabe que lo que vas a probar te va a volar la cabeza. Y tenía razón.

Recuerdo ese mes de agosto en Oporto. Una cuesta inclinada, el calor apretando, y esa sensación de que la ciudad te examina antes de darte acceso a sus tesoros. Subes, giras, y de repente la bodega. Las puertas que se abren como si guardaran un secreto y, dentro, la penumbra: toneles de madera que parecen respirar, como si guardaran no solo vino, sino siglos de memoria y tradición vinícola.

Este espumoso no nace por azar. Bairrada es, probablemente, una de las mejores regiones para elaborar vinos de este estilo. Sus suelos calcáreos, su clima atlántico y la acidez natural de variedades como bical, cercial y Maria Gomes son un cóctel perfecto para dar vinos vibrantes, tensos, con capacidad de envejecer como pocos. Y eso es justo lo que Niepoort ha sabido atrapar aquí.

Água Viva Bodega: Niepoort

Variedad: Bical, cercial y Maria Gomes.

Zona: Bairrada (Portugal).

Precio: 28 euros.

Água Viva añada 2016 nació siguiendo la tradición de Quinta de Baixo, donde siempre se han producido espumosos de corte clásico, con una dosificación bajísima, casi quirúrgica. El resultado es un brut limpio, afilado, con burbuja elegante, que a mí me sorprendió por una razón: lo abrí hace apenas una semana, casi una década después de su creación, y estaba absolutamente vivo. Como su nombre. Fresco, eléctrico, con una burbuja fina pero con el descaro de quien no tiene nada que demostrar. En nariz, cítricos, flores blancas y pan tostado. En boca, tensión, salinidad y esa acidez que engancha y pide otra copa como un adicto pide su dosis… Es un vino serio, con músculo, pero que conserva una elegancia juguetona, esa capacidad de invitar a otra copa sin darte cuenta.

Água Viva no es champagne, no es cava, no es corpinnat. Es otra cosa: un golpe sobre la mesa desde Portugal. Y lo mejor es que no trata de imitar nada, solo ser fiel a su tierra y a su estilo. Y aquí lo hace con descaro y clase.

En un mundo lleno de burbujas de usar y tirar, Água Viva es longevidad, frescura y emoción embotellada. Y no, no lo maridé con nada. No hacía falta. Lo abrí frente al atardecer, después de un verano intenso (qué verano no lo es), y dejé que las burbujas pusieran orden en mi cabeza. Sin platos, sin excusas. Porque hay vinos que no acompañan: te sacuden, te levantan del suelo y te recuerdan que sigues vivo.

(BB) Bombolieri Bodega: Ariana Occhipinti.

Variedad: Frappato.

Zona: Sicilia (Italia).

Precio: 65 euros.

Hay vinos que son territorio, y luego están los de Arianna Occhipinti, que son casi religión. (BB) Bombolieri es uno de ellos. Procede de Vittoria, en Sicilia, de una única viña en el contrafuerte de Bombolieri, sobre suelos blancos de caliza que parecen brillar al sol. Un lugar duro y luminoso a la vez, donde la uva frappato se expresa con una claridad brutal. En nariz es pura delicadeza: fruta roja fresca, flores secas, hierbas mediterráneas. En boca, ligero pero con una tensión que corta, con esa mineralidad casi salina que sólo puede venir de su tierra. Es un vino que convence por su pureza y por la honestidad de quien lo hace. Occhipinti es siempre palabras mayores, y este Bombolieri es quizás su obra más íntima.

