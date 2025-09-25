Un tinto «sobrenatural»

Esperanza Pérez Andreo Sumiller (Bar La Gracia). Formadora en análisis sensorial Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:21 Comenta Compartir

Conozco a Nadia Verrua en una feria de vinos y me comenta que sus vinos llevan el nombre de seres queridos: «Teresa es mi madre, Ottavio, mi padre». ¿Y Bandita? Bandita es un 100% barbera que ha rechazado toda certificación para mantenerse fiel a sí mismo y a la naturalidad de la añada.

Nadia empieza a trabajar con sus padres alrededor de los 23 años. Sin experiencia ninguna, poco a poco fue haciendo suyo cada centímetro de la viña y la bodega que ahora dirige, Cascina Tavijn. «Hago vino con una gran pasión por el terroir y su expresión más auténtica; el mío es un producto puro, sin acondicionado: prenso las uvas y hago el vino», dice. Así de fácil.

Bodega ubicada en la región del Piamonte, elabora -entre otros- Bandita vino da tavola. Este tinto proviene de parcelas repartidas por las empinadas colinas de la zona de Monferrato de Asti, cerca del pueblo natal de la familia Verrua, Scurzolengo. Está compuesto en su totalidad por la variedad tinta barbera, con una edad promedio de las vides de alrededor de 40 años. La familia Verrua cultiva de manera orgánica, cuidando y cosechando las uvas completamente a mano.

Bandita Bodega: Cascina Tavijn.

Añada: 2021.

Variedad: Barbera 100%.

Zona: Piamonte (Italia).

Precio: 19,50 euros.

En la actualidad disponen de siete hectáreas de viñedos a 300 metros sobre el nivel del mar, en suaves colinas de limo, arenisca y arena profunda. Producen un promedio de 20.000 botellas por cosecha. En la elaboración de Bandita, las uvas son despalilladas manteniendo las bayas enteras y se prensan suavemente sin romper las pieles, lo suficiente para iniciar una fermentación con levaduras autóctonas en tinas. Las fermentaciones avanzan en la bodega, al igual que las maceraciones durante dos meses.

Posteriormente, el vino envejece durante un año en depósitos de acero inoxidable y fudres viejos de roble esloveno antes de ser embotellado sin filtrar y sin adición de azufre.

Como dice Nadia, estos vinos son «más que naturales, son sobrenaturales, porque son honestos, sinceros y cuentan la historia de la cosecha de la que provienen. Nacen de la tradición y el diálogo, expresando las contradicciones de la variedad de uva y la cosecha».

Frutas negras, regaliz y tabaco

Al beber una copa de Bandita te sumerges en las frutas negras, que se mezclan con los tostados, los balsámicos y las notas a regaliz y tabaco. Es un vino fresco y con estructura en la boca, que representa fielmente a la barbera. Siendo un perfil clásico, te sorprende por las notas agrestes y salvajes que hacen vibrar el paladar. Bandita acompañaría muy bien un carpaccio con parmigiano y rúcula como entrante y, como principal, y también un tajine de cordero con ciruelas pasas. ¡Salud!

Descubrimiento de la semana Lillet

Lillet Bodega: Lillet.

Variedad: Sauvignon blanc, semillón y muscadelle.

Zona: Podensac (Francia).

Precio: 15 euros.

Lillet es un aperitivo blanco francés creado en la región de Podensac, al sur de Burdeos (Francia), en 1872. Elaborado a base de los vinos blancos de la zona, sauvignon blanc, semillón y muscadelle. Está macerado con corteza de quina y piel de naranjas amargas y dulces. Se envejece en barricas de roble francés durante seis meses. A diferencia de otros vermús o aperitivos, solamente contiene 70 gramos de azúcar por litro. Para disfrutar de este aperitivo debemos servirlo frío en una copa de vino tinto con hielo, un toque de tónica y una rodaja de pomelo fresco.

