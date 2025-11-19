El placer de lo orgánico

Esperanza Pérez Andreo Sumiller (Bar La Gracia). Formadora en análisis sensorial Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:52 | Actualizado 22:01h. Comenta Compartir

Los padres de Catherine Riss siempre regentaron restaurantes en Alsacia, en Francia. Aunque Catherine sentía una gran pasión por la gastronomía y el vino desde niña, no quería adentrarse en el mundo de la restauración. Cursó estudios de viticultura y enología en Beaune y Dijon, realizando prácticas con Jean Louis Trepat. Años después, tras viajar por Francia y el extranjero, Catherine regresó a Alsacia en 2009 con Chapoutier, que se estaba estableciendo en Reichsfeld. Esto le brindó un conocimiento meticuloso del terreno, el clima y las condiciones de la bodega. En 2012 adquirió 1,3 hectáreas de viñedo y, en sus inicios, contó con la ayuda de Antoine Kreydenweiss y Lucas Rieffe, quien le cedió su bodega para que elaborara sus vinos hasta 2015, año en que Catherine estableció su propia bodega en Bernardville, también en Alsacia.

Dessous de Table Bodega: Catherine Riss.

Variedad: Pinot auxerrois y silvaner.

Zona: Alsacia (Francia).

Precio: 20,30 euros.

Toda su agricultura es orgánica, con viñas certificadas en el mismo 2015. Catherine busca la diversidad en el viñedo, con cultivos de cobertura para fijar nitrógeno y nutrir el suelo. Hoy posee 4 hectáreas alrededor del pueblo de Reichsfeld, a unos 40 minutos al suroeste de Estrasburgo. Sus viñedos son escarpados, en la base de la cordillera de los Vosgos, rodeados de bosque a 350-400 metros de altitud. Este microclima garantiza frescura y acidez, ya que las montañas protegen las viñas y permiten una maduración lenta. Los viñedos están a pocos kilómetros entre sí repartidos en diez parcelas, la mayoría en suelos de arenisca con excelente drenaje. También cultiva un suelo de esquisto azul desmenuzable, una rareza en la zona. Dessous de Table 2023 es el resultado de ese suelo de arenisca cultivado con auxerrois y silvaner. Con una selección en campo rigurosa y vendimia manual, las uvas se prensan suavemente y pasan a fudre de madera donde fermentan espontáneamente. Se mantienen 18 meses con las lías finas en el fudre hasta embotellado, sin filtrar ni clarificar.

El resultado es un vino con una acidez sobresaliente y mucha suavidad en boca, con una marcada mineralidad y notas a flor blanca y frutas de pepita y hueso maduras. Es muy agradable para acompañar platos con notas picantes y grasos, con una tempura de verduras, sushi, pescados al horno, y quesos de maduración extensa.

Catherine pertenece a la Asociación de Vinos Libres de Alsacia, que promueve vinos orgánicos locales sin aditivos. Todo el trabajo es manual, y Catherine no lanza sus elaboraciones al mercado si no están estables y listas. Precisos y equilibrados, son vinos que ofrecen gran facilidad para beber y un placer inmenso. Vinos para disfrutar ahora y durante muchos años.

Descubrimiento de la semana En Contacto 2023

Ampliar En Contacto 2023

En Contacto 2023 Bodega: Dobledeperez.

Variedad: 100% verdejo.

Zona: Albatana (Albacete).

Precio: 14 euros.

Este vino, de la microbodega familiar Dobledeperez, está elaborado en contacto con sus pieles. Es una propuesta de la enóloga Jenifer Pérez, donde nos muestra una verdejo inusual.

Tras una fermentación espontánea, pasa dos meses con sus pieles a temperatura controlada, y una crianza posterior de cuatro meses con las lías finas, es embotellado con un filtrado leve, y clarificación natural. Con un paso largo, un toque de tanicidad, y envolvente en boca, es perfecto como vino de aperitivo. Marida maravillosamente a uno de uestros platos de La Gracia Bar de Vinos, los puerros confitados con salsa romesco.

