Del pipicán a la Toscana

¿Macho o hembra? Probablemente esta no sea la mejor manera para iniciar una conversación entre dos sumilleres. Pero así es como conocí a Andrés Gómez. Sí, en un pipicán, hablando de nuestras criaturas. Dos días más tarde estaba sentada en la barra de su negocio con una copa de vino tinto de un color rubí precioso. «Prueba esto», me dijo.

Sin coger la copa ya me llegaron los primeros aromas a frutos rojos. Y, al acercármela, se convirtió todo en un festival de confitura de cereza ácida, grosella y mora, violetas, con notas más complejas como cuero, cacao e incluso pimienta negra. «¿Italia?», pregunté. En un gesto más propio de un mago que de un sumiller, hizo aparecer la botella y la posó en la barra con la delicadeza con la que se tratan los objetos de valor. Era Il Carbonaione 2017. En el primer sorbo ya se colmaron mis expectativas: equilibrado, fresco, con taninos presentes pero no de una forma invasiva... Vamos, lo que viene siendo una estructura cuasi perfecta.

Il Carbonaione 2017 Bodega: Podere Poggio Scalette.

Variedad: 100% sangiovese.

Zona: IGT Alta Valle della Greve (Italia).

Precio: Entre 60 y 80 euros.

Imaginen una pequeña colina escalonada cubierta de viña de casi 500 metros en mitad de la Toscana italiana que, vista desde abajo, parece una escalera que conduce hasta el cielo, con cepas casi centenarias y suelos pedregosos de color oscuro. Esta colina existe y se llama Ruffoli -o Rufina-, pertenece al municipio Greve in Chianti, allí donde la bodega Podere Poggio Scalette tiene un pequeño viñedo de la variedad sangiovese, que utiliza para la elaboración del Il Carbonaione. Esta combinación de altitud, suelo y clima le otorga a este vino (100% uva sangiovese) unas características que lo diferencia del resto de los vinos Chianti clásicos, como mayor acidez, una estructura más equilibrada y un mayor potencial de envejecimiento. Si me preguntan por el maridaje me decantaría por una pasta con una salsa potente (estilo ragú, fungui, etc.), un estofado o, por qué no, un buen chato murciano con sus habicas tiernas.

Y, para que conste mi devoción por este vino, confesaré que, a día de hoy, podría hacer una caseta de perro -hasta para un mastín napolitano- solo con las cajas de madera vacías de Il Carbonaione que tengo en casa.

¡Salud!

STA Santa catalina Bodega: Santa Catalina.

Variedad: Prensal blanc.

Zona: Vino de la Tierra de Mallorca.

Precio: Entre 13 y 15 euros.

Cuando llegué a Mallorca, el primer vino que me abrió mi amigo Jota fue STA, un vino elaborado con uva prensal blanc, una variedad de las más antiguas de la isla. Producido por la bodega Santa Catalina, que se encuentra en el municipio de Sencelles, apuesta por hacer vinos ecológicos y biodinámicos. STA se caracteriza por un color amarillo pálido con reflejos verdosos. En nariz, fruta blanca como pera, manzana o melón. Notas cítricas a pomelo y limón, y algunos toques florales como azahar y jazmín. En boca es suave, fresco, con una acidez moderada y con final ligeramente meloso. Este vino maridaría con verduras asadas, pescados blancos, quesos jóvenes y un sinfín de posibilidades.

