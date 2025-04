Perspectiva y divulgación

Esperanza Pérez Andreo Sumiller (Bar La Gracia). Formadora en análisis sensorial Jueves, 3 de abril 2025, 01:34 | Actualizado 01:48h. Comenta Compartir

Elaborado con la variedad albillo real, este es un vino naranja, -orange, brisado, en contacto con pieles, etc-. Un vino que se elabora con una variedad blanca, pero se hace como un vino tinto. Es decir, se utiliza la piel de la uva en la fermentación alcohólica. De la fermentación, obtenemos un color anaranjado y los antioxidantes naturales de las pieles de la uva. En general, el resultado es un vino con una capacidad aromática mayor y con una suave tanicidad. Por lo tanto, el vino naranja es muy versatilidad al maridaje, ya que tenemos más complejidad.

Cuando bebemos Alba, percibimos aromas florales como el jazmín, frutales como el albaricoque, el melocotón y la manzana roja, de fruto seco fresco como la nuez, y notas de hoja verde y especias picantes sutiles acompañados de frescura y suavidad, que finalizan con una sequedad estimulante que levanta el paladar. Se trata de un vino maravilloso para acompañar con vegetales, pescados al horno o a la plancha, mariscos a la plancha, carnes a la brasa, quesos de larga maduración, frituras, y aperitivos como nuestra marinera

La variedad albillo es autóctona de la zona donde encontramos la bodega Vinos Ambiz, en la Sierra de Gredos (Ávila). En el Tiemblo, un pueblo al noroeste de Madrid, se encuentra la bodega y parte del viñedo. La bodega es un edificio histórico construido en 1958. Solía ser la cooperativa vinícola del pueblo hasta que cerró en 2009. Las paredes son de piedra y son extremadamente gruesas. Contiene alrededor de 50 tanques de fermentación-almacenamiento de hormigón y tiene una capacidad total de aproximadamente 1,2 millones de litros.

Alba 2023 Bodega: Vinos Almiz.

Variedad: Albillo real.

Zona: El Tiemblo (Ávila).

Precio: 23 euros.

El viñedo y la bodega de Vinos Ambiz están gestionados por Fabio Bartolomei, un referente en la elaboración de vinos sin aditivos y cultivo respetuoso de la viña. Como él mismo dice: «En la bodega hago un gran esfuerzo para hacer vinos de calidad que sean naturalmente sabrosos, complejos y expresen el terroir y el año en que fueron hechos; y, al mismo tiempo, cuidar el medio ambiente y la salud de mis clientes. Básicamente, lo que hago es no agregar químicos o sustancias al mosto o al vino. Hay muchos productos químicos que pueden usarse legalmente para adulterar el vino. Es posible (e incluso legal) agregar azúcar, agua, ácido, levaduras, sabores artificiales, colorantes, enzimas, bacterias, virutas de madera y todo tipo de sustancias que alteran el vino solo con fines estéticos o comerciales, pero he elegido no hacerlo».

Con una filosofía de trabajo clara, experimentación, creatividad, mucho humor y humildad, Fabio consigue elaborar vinos de calidad y con tipicidad que sorprenden. Con una larga experiencia en el cultivo y la elaboración de vinos naturales, Fabio pone en marcha en 2024 la primera escuela de vino natural (theschoolofnaturalwine.com) y comparte su gran bodega con nuevos vitivinicultores. Un gran proyecto. Gracias, Fabio, por tu perspectiva y tu divulgación.

Brisa 2024

Brisa 2024 Bodega: Verónica Romero Viticultora.

Variedad: Macabeo.

Zona: Los Duques (Requena, Valencia).

Precio: 15 euros.

La nueva añada de Brisa ya está en el mercado. Esta macabeo de secano y plantada en vaso se desarrolla en un suelo calizo y de margas y tiene 40 años. Estamos hablando de un vino blanco elaborado con prensado directo y crianza con lías de cuatro meses en un depósito de acero inoxidable. Está embotellado si filtrar ni clarificar y sin aditivos químicos. Notas aromáticas de fruta de hueso, cítricas y anisadas, típicas de la variedad, acompaña una entrada suave y fresca en boca con persistencia. En definitiva, una perfecta macabeo para acompañar esta primavera explosiva que nos ha llegado.

