Enlaire Vins es una bodega pequeña y artesanal. Rodeada de viñedos viejos en Costers d`Ordal, comarca de Subirats, Barcelona, trabajan en agricultura biodinámica, produciendo vinos tranquilos y espumosos de variedades tradicionales. «Nuestro principal objetivo es elaborar vinos de expresión, sinceros y de calidad», aseguran. Plantados en pequeños bancales, los viñedos despegan hasta 380 metros de altitud. Buscando producciones bajas de uva, realizan la vendimia manual cuando cada variedad está en su punto óptimo de maduración.

Vinifican las uvas en la masía Cal Gori. Recuperan una pequeña bodega con muchos años de historia, poniendo las condiciones para que la uva se transforme en vino observando y respetando todo el proceso. «Nos gusta poder intervenir en todas las fases, desde el viñedo hasta el embotellado final, por eso hacemos producciones limitadas. El trabajo consciente con variedades tradicionales y agricultura biodinámica permite sentirnos parte de un ecosistema equilibrado», explica Mar Capdevila, quien dirige este proyecto lleno de compromiso con el entorno.

Enlaire Vins es solo un nuevo capítulo de la historia de la masía, que perdura ya más de cuatrocientos años. Pasado, presente y futuro coexistiendo en una única y misma parcela. Arracades de la mar -pendientes del mar- en castellano, es un vino naranja fermentado en ánfora de barro. La uva utilizada en el vino proviene de los viñedos de macabeo 'Bajo la Plana', 'Lucía y Jan'. Los viñedos de xarel·lo en 'Ramón y Jan'. Las de parellada en 'Plana y Silet'. Y la garnacha tinta y la cariñena se han cosechado del 'Els Plans'.

Arracades de la mar. Bodega: Enlaire Vins.

Variedad: Xarel-lo, macabeo, parellada, garnacha y cariñena.

Zona: Barcelona.

Precio: 13 euros.

En los viñedos no se aplican productos de síntesis química y se realizan las tareas lo más manualmente posible. Uva cosechada y seleccionada manualmente en cajas de aproximadamente 17 kilos los días 16 y 26 de agosto. El macabeo de 'Bajo la Plana' se aplasta con los pies, conservando piel y rapa en la fermentación durante 10 días, mientras que el macabeo de 'Lucía y Jan' se despalilla. El día 29 de agosto se cosecha el xarel·lo y se prensa directamente. Entra en el ánfora el día 3 de septiembre, conservando una parte de la uva despalillada dentro del recipiente durante 6 meses. Se realiza el coupage final el día 7 de febrero de 2024. A lo largo de todo el proceso de vinificación, no se ha añadido ningún aditivo enológico a excepción de una pequeña dosis de sulfuroso antes del embotellado, y no se ha realizado ningún filtrado mecánico.

Este brisado o naranja es voluminoso en boca, con cuerpo y buena acidez. Los aromas que desprende comienzan con notas de fruta, flor y vegetal, avanzando a especias sutiles y final cítrico. Prefecto para acompañar unos puerros confitados con salsa romesco o pavo al horno con crema de castañas. La elegancia tensionada en boca.

Descubrimiento de la semana Tinaha blanco 2024

Tinaha blanco 2024 Bodega: Tinaha.

Variedad: Malvasía, moscatel, verdil y otras autóctonas.

Zona: Sierra de la Pila (Murcia).

Precio: 13,50 euros.

Lorenzo Boris elabora un vino blanco con crianza en tinaja. Estas tinajas las elabora un artesano de Totana, donde pasan 4 meses con las lías finas como crianza. Con un perfecto juego entre fruta, frescura y sedosidad, este vino nos sorprende en su paso por boca por su seducción. Elaborado sin productos enológicos y con una agricultura ecológica, nos sienta de maravilla. Y más aún para combatir los calores que ya caen a plomo sobre nuestras cabezas. Un buen acompañamiento para este vino sería una ensalada con un toque de fruta, una parrillada de verduras o un guiso de pescado.

