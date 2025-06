Las burbujas del verano

Fran Hidalgo Periodista y sumiller. Director de Mdecomunicación Jueves, 26 de junio 2025, 01:20 Compartir

El verano tiene algo (o mucho) de vino espumoso: ligero, eléctrico, fugaz. Y si hay un vino que encierra ese espíritu en cada burbuja, es Noguer Baix, de Anima Mundi, el proyecto más libre, instintivo y vibrante de Agustí Torelló Roca. Un ancestral que no busca asombrar, sino emocionar. Que no pretende parecerse a nada más que al lugar del que viene: el Alto Penedés, pero sin la etiqueta rígida del clasicismo. Aquí no hay DO Cava, aquí hay otra cosa: terruño, intuición y burbuja con alma.

Noguer Baix no necesita presentaciones grandilocuentes. Se presenta solo, con esa efervescencia sutil y nerviosa que recuerda al primer chapuzón del verano: ese instante preciso en el que el cuerpo se sacude la inercia del invierno y se lanza de cabeza a lo vivo. Está elaborado con macabeo de una sola parcela -la que da nombre al vino- siguiendo el método ancestral, sin filtrar, sin clarificar, sin adornos. Solo uva, levadura autóctona y tiempo. Lo justo. En nariz, despliega un perfume de manzana verde, piel de cítricos, almendra cruda y un leve toque salino que apunta directamente al mar. Y en boca, oh -¡aquí es donde realmente empieza la fiesta!-, seco, fresco, con una acidez vibrante que despierta las papilas y una burbuja tan delicada como punzante, casi traviesa. Tiene algo de vino blanco serio, y algo de vermú dominguero, como si quisiera comportarse pero no pudiera evitar salirse del guion.

Sofisticado y canalla

Y ahí está la magia: Noguer Baix es sofisticado y canalla a partes iguales. Perfecto para abrir mientras cae la tarde en una terraza con esa compañía que te ronda ahora mismo por la cabeza, o para descorchar de madrugada cuando el calor aún vibra en las paredes.

Anima Mundi Noguer Baix Bodega: Anima Mundi.

Variedad: Macabeo

Zona: Penedés (Cataluña).

Precio: 23 euros.

Marida con todo lo que importa en verano: conversaciones sin reloj, rodajas de sandía, mejillones al vapor, o incluso esa ensaladilla rusa que siempre acaba robando el protagonismo. Es un vino que no pretende impresionar, pero lo hace. Que no viene a enseñar músculo, sino a bailar (últimamente estamos bailando mucho con los espumosos). Y lo hace con una elegancia ligera, casi burlona. Como el verano, que llega con risas, se instala con suavidad y se va cuando menos lo esperas, dejándote con el recuerdo de su tacto.

Anima Mundi Noguer Baix no es solo un vino espumoso: es una forma de entender el tiempo, la libertad, y ese hedonismo suave que se activa en cuanto empieza a brillar el sol. Porque cuando llegan las primeras burbujas del verano, todo lo demás puede esperar.

E

Can Ràfols dels Caus Sumoll 2023 Bodega: Can Ràfols dels Caus.

Variedad: Sumoll.

Zona: DO Penedés (Cataluña).

Precio: 25 euros.

l Sumoll 2023 de Can Ràfols dels Caus es una lección de elegancia mediterránea. Una variedad rebelde, de maduración difícil, que aquí se doma sin perder su carácter. Ligero, sí, pero con fondo. Fruta roja fresca, toques de hierba seca, una acidez precisa y esa textura fina que invita a beber sin parar.

Nace en el Garraf, sobre suelos calcáreos que marcan el vino con una mineralidad sutil pero persistente. En nariz recuerda a la cereza silvestre, a la piel de naranja seca, al campo después de la lluvia. En boca es directo, limpio, con tensión y una frescura que roza lo balsámico.

Es el tinto ideal para quienes buscan beber sin banalidad, y un aliado perfecto para platos ligeros, arroces, o simplemente una tarde con sombra y ganas de copa en mano.

