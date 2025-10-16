La burbuja inusual

Joan Belda Asesor y sumiller. Propietario de El Baret Jueves, 16 de octubre 2025, 00:33 Comenta Compartir

De Nariz ya está totalmente asentado como gran proyecto del panorama vitícola murciano actual y va tomando cada vez más impulso y energía. Parte importante es el asentamiento de Pedro Martínez como bodeguero, cada vez con más experiencia y totalmente centrado ya en su proyecto personal y el más ambicioso de su carrera. Entre sus filas encontramos su gama Terroir, vinos con carácter y gran relación calidad precio que muestran la diversidad de las distintas zonas de la Región de Murcia. Y luego estaban las Ediciones Limitadas, una selección muy exclusiva, con vocación de ser algo único desde cada ángulo: presentación rompedora, muy cuidada y envuelta en lujo, y un vino seleccionado a conciencia para tener el carácter, la identidad y la complejidad que pedimos los amantes del vino a este tipo de vino. Hasta ahora, las Ediciones Limitadas eran Yecla, Jumilla y Noroeste (Bullas, geográficamente), todas monastrell. En esta ocasión sale al mercado Corazón de Monastrell, un espumoso distinto desde el minuto cero.

Lo primero, el proyecto lleva cinco años de gestación. Un cava con un 92% de monastrell y solo un 8% de trepat.Elaborado mediante el método champenoise y reposado más de 40 meses en rima y en cavas subterráneas para tomar su tiempo en pulir la burbuja. Y aquí viene el pelotazo: en el licor de expedición, Pedro Martínez utiliza un ensamblaje de Fondillón de tres añadas históricas 1964, 1971 y 1973, lo que aporta una complejidad inusual al espumoso. Un festival en nariz: aromas de frutas rojas, flores alpinas, especias dulces y picantes, frutillas en licor, flores secas de tocador, recuerdos de bollería y mantequilla, notas ahumadas y toques balsámicos que equilibran el olfato.

Corazón de Monastrell Bodega: De Nariz

Variedad: Monastrell y trepat.

Zona: DO Cava.

Precio: 39,90 euros.

En boca es un vino serio, opuesto al jolgorio de la burbuja industrial. Contundente, sedoso y envolvente, su fina y delicada burbuja y su toque de fondillón nos abre una puerta aromática a mundos totalmente fuera de este registro de vino o al menos en estadios o fases tempranas, y nos podría acercar a los grandes espumosos en su punto óptimo. La acidez y la cremosidad se equilibran mutuamente y vuelve el festival de matices, frutas rojas, especias, cítricos, toques de naranja sanguina seguido de especias y matices que vienen y van que hacen de este espumoso algo dinámico, fresco y divertido dentro de su complejidad. Perfecto para acompañar un estofado de níscalos y conejo, una caldereta de langosta o un solomillo Wellington. Dará mucho que hablar, aunque el mayor de sus inconvenientes es la limitada producción, que hará que desaparezca del mercado rapidísimamente.

Esperando a los Bárbaros Bodega: Matías Michelini.

Variedad: Malbec.

Zona: Mendoza (Argentina).

Precio: 20 euros.

Nos trasladamos al Valle de UCO (Mendoza, Argentina). Matías Michelini, maestro de la vinificación y la frescura, elabora este malbec de corte muy moderno actual y dinámico. Viñedos en el distrito de Gualtallary, cogollito de los mejores malbec del mundo. Suelo de caliche, que da un carácter mineral muy marcado a todos los vinos que se elaboran allí, a 1.600 metros de altitud, en la precordillera de los Andes. Vino sin madera, desnudo, perfecto para tomar con aperitivos o acompañando un asado, una parrilla o un arroz al sarmiento. O solo, porque es vicioso, y así disfrutar de la grandeza de lo sencillo.

