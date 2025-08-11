Cómo preparar los mejores cócteles para el verano: cinco recetas imprescindibles

María Díaz Badajoz Lunes, 11 de agosto 2025, 07:14 Comenta Compartir

¿Cómo es el cóctel perfecto? El secreto está en la mano y en la medida: los sabores no deben sobresalir, sino fundirse en equilibrio. Los ingredientes, tanto los visibles como los que se perciben al gusto, deben combinar y estar en armonía. Según Bryan Sierra, barman del restaurante Carnívora, en Badajoz, ese es el verdadero truco de la buena coctelería. Y, por supuesto, saber escuchar al cliente y adaptarse a sus gustos. Con la llegada del verano, estas bebidas refrescantes cobran todo el protagonismo. ¿A quién no le apetece sentarse en una terraza a disfrutar de una de estas deliciosas mezclas con sabor a frutas tropicales, limón o hierbabuena, mientras corre la brisa nocturna? Aprende a preparar cinco cócteles veraniegos de la mano de Bryan Sierra y sorprende a tus invitados, y a ti mismo, con combinaciones irresistibles.

Margarita

El Margarita es un cóctel clásico cuyo origen se debate entre múltiples historias. Aunque no existe una versión definitiva se cree que surgió entre México y Estados Unidos. Posiblemente entre 1930 y 1940.

Bryan Sierra afirma que es una de las bebidas más populares. Se trata de un cóctel conocido, prácticamente todo el mundo sabe cómo es un Margarita. En esta ocasión el barman aporta un toque único a la receta tradicional añadiendo en el borde de la copa tajín, además de sal. La combinación de la bebida con las especias consigue un sabor inigualable.

¿Qué necesitas? Tequila 100% agave Cointreau Sal gorda Hielo pilé Zumo de lima Coctelera Tajín Un colador strainer Preparación 3 cl 3 cl Mezclar en coctelera: 2 cl Doble colado antes de servir Para que no pase ningún pedacito de hielo y el cóctel quede fino Sal, tajín y una rodaja de lima para decorar

Mint Julep

El Mint Julep es una variante del mojito en el que se utiliza lima y wisky en lugar de ron. Sierra recomienda escoger el Jack Daniels por sus aromas ahumados y a madera. El resultado es un cóctel de sabores más intensos con toques a menta y cítricos.

Aunque los orígenes de esta bebida tampoco están muy claros, se cree que se encuentran en Oriente Medio. Aquí se elaboraba con pétalos de rosa, pero al llegar a los países del Mediterráneo la población los sustituyó por hojas de menta. Pero si hay algo que realmente ha contribuido a popularizarlo, son las carreras de caballos del Derby Kentucky. En 1939 se convirtió en la bebida oficial de este famoso evento.

¿Qué necesitas? Azúcar líquida Whisky Jack Daniels Mortero de coctelería Seven up Rodajas de lima Hielo pilé Menta Preparación En un vaso tiki: Macha la lima y la menta en el fondo del vaso Suelen llamar la atención 3 cl 5 cl Sus aromas ahumados y a madera le da un toque diferente y más intenso Un poco para finalizar la mezcla Espalmar unas hojas de menta y usar de decoración junto a una frambuesa y una rodaja de pomelo deshidratado Se le dan unos golpecitos a la menta para activarla y que desprenda su olor Mezclar antes de beber

Negroni

Este cóctel aperitivo es uno de los más fuertes, cuya receta original recoge tan solo tres ingredientes: ginebra y dos tipos de vermut. Bryan cuenta que actualmente está muy de moda y que los clientes lo piden por desconocimiento. Por ello, lo suabiza con un toque de vino dulce, en este caso un Pedro Ximénez. De esta forma el sabor no es tan fuerte en boca y tiene una mayor aceptación.

El Negroni es un cóctel clásico italiano. Tiene su origen en Florencia en el año 1919. Su creador fue el conde Camillo Negroni que pidió a un bartender que le preparara una versión más fuerte de su cóctel favorito, el Americano.

¿Qué necesitas? Ginebra Vermut Martini aperitivo Vino dulce PX Vaso mezclador Hielo Preparación 3 cl 3 cl Suaviza el amargor del cóctel 3 cl 2 cl Remover en un vaso mezclador hasta que crezca un poco el cóctel Una rodaja de naranja para decorar

Daiquiri Frozen

El daiquiri nació en Cuba a finales del siglo XIX. La receta original es una mezcla de ron, zumo de lima y azúcar, pero es bastante habitual cambiar el zumo de lima por otros ingredientes para conseguir diferentes sabores. Es un cóctel dulce, secillo de preparar y fresco, lo que lo convierte en uno de los favoritos para el verano.

Aparentemente fue creada por un ingeniero de minas estadounidense Jennings Cox en 1898. La bebida se popularizó cuando el racionamiento de la Segunda Guerra Mundial afectó a licores como el whisky, pero el ron seguía siendo fácilmente obtenible. Originalmente, se servía en un vaso alto lleno de hielo picado, que evolucionó hasta convertirse en hielo raspado servido en copa.

¿Qué necesitas? Puré de frutas de la pasión Ron bacardí Batidora de vaso Hielo pilé Preparación Un push 8 cl Batimos todo junto: Adornar con una mora y una hoja de albahaca

Tormenta de pasión

Tormenta de pasión es un cóctel de autor creado por Bryan Sierra. Se prepara con zumo de maracuyá, sirope de jengibre, puré de fresa y ron blanco. Adornado con fresas, moras y ralladura de naranja llama la atención de todos los sentidos. El barman recomienda mezclarlo antes de consumirlo para fusionar todos los sabores a la perfección. A la hora de crear esta bebida se ha inspirado en las peticiones de los clientes de Carnívora.

¿Qué necesitas? Sirope de jengibre Ron bacardí Zumo de maracuyá Puré de fresa Seven-up Coctelera Hielo pilé Preparación 12 cl 3 cl Mezclar en coctelera: 5 cl Un push Vertemos directamente en una copa con hielo Terminamos con un poco de Seven up Adornar con fresas, mora y cáscara de naranja

Si por el contrario, prefieres algo sin alcohol, no te preocupes. Sierra cuenta que excepto grandes clásicos que si o si tienen que llevarlo, la mayoría pueden cambiarse sin perder su esencia. Por ejemplo, la piña colada y el mojito son opciones muy versátiles.