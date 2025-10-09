Dos estrellas Michelin para Las Cocinas del Jubileo en Caravaca de la Cruz

Daniel Vidal Jueves, 9 de octubre 2025, 13:53 Comenta Compartir

Enrique Pérez y Miguel Ángel Expósito serán las dos estrellas Michelin que alumbrarán la próxima edición de Las Cocinas del Jubileo, el octavo Encuentro Gastronómico del Noroeste, que se iba a celebrar este fin de semana, pero que finalmente se ha pospuesto a los días 17, 18 y 19 de octubre ante las previsiones de lluvias. Dos chefs que aúnan experiencia y pasión desde sus respectivas cocinas de vanguardia ubicadas en lugares tan alejados de la misma comunidad autónoma como Torrenueva (Ciudad Real) y Sigüenza (Guadalajara).

Más de tres horas de distancia separan ambas localidades, aunque al restaurante Retama (1 estrella Michelin, 1 sol Repsol), donde trabaja Miguel Ángel Expósito y que pertenece al lujoso complejo hotelero La Caminera Club de Campo, se puede llegar incluso en avión privado y aterrizar en la pista del propio hotel. El avión tiene que ser pequeño, eso sí, con capacidad de hasta 20 personas. Más de ocho años lleva allí Expósito, «aprendiendo» hasta convertirse en el chef 'titular' de uno de los máximos referentes de la cocina manchega.

Sevillano de nacimiento, 'criado' en los mandiles de Martín Berasategui y Can Jubany, Miguel Ángel Expósito trabajó con Javier Aranda en La Cabra y Gaytán antes de convertirse en jefe de cocina de La Caminera en 2019. Este joven cocinero, que asegura «no descansar» del proceso creativo que supone innovar permanentemente en los fogones para no dejar de sorprender al comensal, será el protagonista del evento central del sábado 18. Un 'showcooking' con el que Expósito pretende principalmente «divertir» al público que se concentrará en la Plaza San Juan de la Cruz a partir de las 12.30 horas, y que va a «mancharse las manos». Según explica Expósito a LA VERDAD, uno de los ingredientes principales que pondrá sobre la mesa será la carne de caza, concretamente de perdiz, y llegada directamente del coto de caza del que se nutre el propio restaurante Retama, junto al hotel La Caminera. El chef sevillano asegura que jugará «entre Andalucía y La Mancha» sin perder de vista la tradición culinaria de la Región de Murcia. Así, otro de los platos con los que pretende sorprender al público es un gazpacho -andaluz-, en este caso «de uva». Pero, si tiene que elegir un plato favorito de la vida, Expósito se queda con «los garbanzos con espinacas. Soy un poco raro para comer», admite. De la gastronomía murciana, se queda con «los paparajotes».

La unión de los salazones

Por su parte, el chef Enrique Pérez -que a sus 50 años ya le ha dado la vuelta al jamón-, tiene claro que «si tuviera que matar por un plato lo haría por los cangrejos de río que guisaba mi abuela». Pero como aquí «no vamos a matar a nadie», tranquiliza, su propuesta para el 'showcooking' del domingo 19 girará en torno a los «salazones y las salmueras», un lazo que une las cocinas murcianas y las manchegas, aunque con matices importantes. «Mientras que la Región de Murcia se ha caracterizado siempre por utilizar estas técnicas en las conservas de pescado, gracias a su cercanía con la costa, en Castilla-La Mancha hemos utilizado la sal para curar productos como los embutidos, los tocinos, y las grasas que se guardaban en salmuera».

Pérez trabajará con ese lazo de las salmueras «que une a la Región de Murcia y a Castilla-La Mancha»

Según adelanta el propio chef del restaurante El Doncel, en Sigüenza (1 estrella Michelin, 2 soles Repsol), los espectadores serán «también cómplices de las elaboraciones, haciendo un 'mecano' para ensamblar y montar en pequeñas porciones todos los ingredientes de las elaboraciones» que Pérez y su equipo cocinarán en directo. Asimismo, el chef apostará por «productos que son muy nuestros, como son los pescados de interior». Así, Enrique Pérez dará protagonismo a la «trucha de acuicultura ecológica», y también habrá «algo de carne de caza donde la sal va a intervenir en su conservación y en su elaboración». Y hasta aquí «el espólier».

El evento, que apuesta por la divulgación gastronómica, la creatividad y el turismo, reunirá más de 20 puestos y un completo programa de talleres. Está promovido por la Fundación Camino de la Cruz de Caravaca y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, y organizado por la asociación Asprocomur, contando con el especial patrocinio y colaboración de patronos como Postres y Dulces Reina, Estrella de Levante, el Grupo Fuertes, Cafés Salzillo, el Grupo Orenes y CaixaBank, así como con el apoyo de la Comunidad.

Mercado Gorumet

Una de las áreas más esperadas será la zona de tapas, donde 18 establecimientos de la comarca ofrecerán sus mejores creaciones culinarias. Entre ellos figuran nombres como Molière Resto-Bar & Grill, Restaurante La Bodega, Croqueta y Diva, Gran Vía Casino Gastroteca, Foodie Experience, Oxox, El Patio de mi Casa, Quesos TGT, Reina, D.O. Bullas, Estrella de Levante, entre otros. Entre las principales novedades de este año destaca la creación del Mercado Gourmet, que se situará en la Plaza San Juan de la Cruz y reunirá a productores locales, comarcales y regionales de alta calidad. Será un escaparate para emprendedores gastronómicos como El Colmado de María José, Vermut Marulanda, Kombucha Marcha, Cremoso Postres y La Batanera.

Expósito apostará por una carne de caza como la perdiz y elaborará un gazpacho andaluz... de uva

También se han programado catas y maridajes, así como un apartado especial denominado 'Sabores del Camino', impulsado por la asociación GastroCaravaca. Los más pequeños tendrán un papel protagonista con una programación educativa y lúdica adaptada a su edad. El viernes por la mañana arrancará con la Escuela 'Peque Chefs', dirigida a escolares del municipio. Por la tarde se celebrará el taller 'Manos en la Masa', centrado en la elaboración de pan artesanal con la colaboración de la panadería Todopan. El domingo por la mañana se desarrollará el taller 'Pequeños Pizzeros', de la mano de la cocinera y creadora de contenido Natalia Sala.

El programa de actividades también contará también con una variada agenda musical y de animación, que incluye actuaciones de escuelas de baile locales y el concierto Tributo a Pereza, organizado por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.

