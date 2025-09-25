La ruta de la tapa con la que saborear Lorca durante su feria

Alberto Frutos Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:04 | Actualizado 18:10h. Comenta Compartir

Cuatro días quedan para poder disfrutar de la ruta de la tapa que, un año más, ha sido uno de los puntos altos dentro de las múltiples actividades, eventos e iniciativas programadas en el marco de la feria de Lorca, cita muy esperada en la localidad que arrancó con fuerza el pasado viernes y concluirá pasado mañana, el último domingo del mes de septiembre. Queda tiempo, por lo tanto, para seguir descubriendo y degustando las distintas elaboraciones que un total de dieciocho establecimientos han preparado para la ocasión. Y conviene recordar sus respectivos nombres y ubicaciones para que resulte más sencillo diseñar, planear, organizar y completar con éxito la feliz experiencia culinaria en la Ciudad del Sol.

Cogemos aire: Cervecería Las Columnas (Plaza Colón, 9); Los Cazorlos (Carretera de Águilas, km 2'50); Merendero Padilla (Alameda Corregidor Lapuente, 49); Cafeteria Nova (C/Presbítero Emilio García, 5); Cañarejo (Camino del Andaluz, s/n. Cazalla); Bar Sojo (C/ Lope Gisbert, 1); Pizza Esquina (C/Alamo, 30); El Doblao (C/Doctor Arcas Meca); Las Caballerizas del Castillo de Lorca (Fortaleza del Sol); La Alacena de Braulio (Plaza Arcoiris); Cafetería París (Avenida Europa, 32); Varadero (C/ General Eytier, 4); Cafeteria Expresso (Avenida Juan Carlos I, 20); Fratello's Neotaberna (C/ Isabel Carrillo, 5); Cafetería Manhattan (C/ Lope Gisbert, 22); Tapería Mimo's (C/ Isabel Carrillo - parque San José); Phelan's Irish Pub (C/Santiago, 2); y Bar España (C/Álamo, 2).

Tapas Fortaleza del Sol Las Caballerizas del Castillo de Lorca Un crujiente pan de base con suave queso fresco de cabra, pimientos de piquillo y anchoa en aceite con aceitunas. 3'95 €. Camino del Andaluz, s/n. Cazalla Gastrobar Cañarejo Tosta de pan especiado con bacalao gratinado con alioli suave sobre cama de verduras eco de la huerta. 6 €. Plaza Arcoiris La Alacena de Braulio Crespillo lorquino con un Ferrero de morcilla, manzana en una base de membrillo y queso fresco. 5 €.

C/Alamo, 30 Pizza Esquina Pasta con un rebozado crujiente, interior de salsa de queso pecorino romano y pimienta negra. 4 €. Carretera de Águilas, km 2'50 Los Cazorlos Crunch de berenjena con timbal de escalibada, queso provenzal y sardina ahumada. 6 €.

Un conjunto de locales que no solamente se suman gustosos a esta cita, sino que se encuentran participando de manera literal en un concurso en toda regla. Y es que, al término de esta semana, el local que haya conseguido un mayor número de votos favorables se llevará un galardón entregado por la organización del evento, es decir, de la mano de la Asociación Profesional de Hosteleros de Lorca (Hostelor), impulsores de estas jornadas junto al Ayuntamiento de Lorca y el Instituto de Turismo de la Región de Murcia a través de la marca '1001 Sabores Región de Murcia'.

¿De qué manera se lleva a cabo este proceso de votación? Mediante otra de las grandes novedades de esta edición de 2025, la denominada 'Rutappa', una aplicación impulsada por Hostelor desde la cual, además de sentirte jurado gastronómico por unos días destacando las elaboraciones que más te han convencido, se pueden consultar las tapas disponibles de una forma más sencilla y cómoda, así como la citada ubicación de los bares y restaurantes que forman parte.

Y es que, como señalan desde la Asociación Profesional de Hosteleros de Lorca, este tipo de iniciativas buscan acercar tanto a los vecinos de Lorca como a aquellas personas que decidan visitar el municipio durante estos días de fiesta, una serie de elaboraciones basadas en la tradición y los productos fuertemente vinculados a la propia tierra, tratando además de «dinamizar la creatividad culinaria y gastronómica, la calidad y la vida social en la ciudad». Y es que, al fin y al cabo, se trata de compartir una manera de sentir la comida, de combinar ingredientes, matices y diversos trucos, nunca confesables, para lograr una satisfacción perdurable en el paladar, sí. Pero también hacer de un lugar con nombre propio un destino colectivo de sabores.

Por último, pero no por ello menos importante, debemos subrayar que los precios de esta ruta de la tapa oscilan entre los tres y seis euros, incluyendo la bebida. Un minuto más es un minuto perdido: a por estos tres últimos días de ruta.

