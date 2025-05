El restaurante de Murcia perfecto para darse un homenaje de pescados y mariscos

Sergio Gallego Jueves, 29 de mayo 2025, 01:20 Comenta Compartir

Al Gran Rhin uno va a darse un homenaje de pescados y mariscos sabiendo que no va a fallar. Es muy raro, o casi imposible, que alguno de los productos que ofrece en las vitrinas de la barra no sea de la más alta calidad que puedas encontrar en la Región. Da gusto ver las piezas de pescado y marisco como si de una joyería se tratase. Y, lógicamente, esa calidad se paga. Miguel Ángel Morcillo, cabeza y alma del local, es uno de esos camareros que parece haber nacido para agradar. Comenzó como camarero y, tras varios años como encargado, lo hizo suyo y, hace ya un tiempo, lo convirtió en un referente del tapeo murciano de alta calidad.

En esta ocasión reservo en el comedor. Un pasillo con cuatro mesas con dos reservados que hay tras la barra para los que prefieran estar más anchos, aunque las mesas altas o, la mesa de la ventana, son mis sitios preferidos.

En la carta encontramos el sota, caballo y rey de la gastronomía popular murciana. Marinera, pulpo, hueva, mojama, caballitos y demás elaboraciones y, por otro lado, caviar, mejillones 6/8 de Ramón Franco, ceviche de dorada, carpaccio de Wagyu, salchichón de Vic, lomo de bellota, arroces, carnes y pescados del día. O sea que uno, en el Gran Rhin, se puede tomar dos marineras y dos trozos de pulpo con un montadito de solomillo, o puede pedir algún capricho como el jamón de mar -es uno de los pocos bares que lo tienen-, gamba roja, cigalas, quisquilla, etc. y pegarse un homenaje de época. Los matrimonios del Gran Rhin se sirven con cebolleta fresca, pimiento de piquillo y aceitunas rellenas. Buenas rebanadas de hueva de mújol con almendra marcona y unas ostras Gilardeau carnosas y frescas para ir abriendo boca con las primeras Estrellas de Levante.

Teléfono: 652 16 54 01

Horario: Cierra domingos por la noche.

Precio medio: Entre 70 y 80 euros por cabeza.

Las coquinas llegan con un poco de arenilla, pero no la suficiente como para dejarlas en el plato. Quizás, los tres bocados más interesantes tienen que ver con la mano de la cocina para freír, ya que tanto unas cocochas de merluza, unos raones o loritos y una gallineta de kilo presentan el punto exacto de cocción, jugosidad y textura. Además, a la gallineta le agrego dos huevos fritos y unos ajos tiernos para ir rompiendo la monotonía del pescado, por lo que voy mojando en la yema al tiempo que repelo la cabeza del bicho. Espectáculo.

Los loritos son pescados difíciles de encontrar. Estamos en semanas propicias y no pierdo la oportunidad de pedirlos. Si no los has probado, merece la pena por su delicado sabor que se queda a medio camino entre el lenguado y el salmonete. Ésta es una de esas pruebas reales de que en el Gran Rhin siempre hay una gran calidad de pescados y mariscos, con sorpresas fuera de carta muy agradables.

Las cocochas de merluza, los loritos y una gallineta de kilo presentan el punto exacto de cocción, jugosidad y textura

En vez de postre, termino con un montadito de solomillo con mantequilla. Un pepito que me como en dos bocados más por vicio que por hambre. Me quedo con las ganas de probar los arroces y la caldereta de langosta, pero no puede ser todo hoy.

En definitiva, el Gran Rhín apostó con fuerza por un producto de calidad y se ha mantenido hasta convertirse en un referente. Aunque, para vivir la experiencia completa en la máxima calidad, es preferible quedarse en la zona de la barra. Porque aunque sea lo mismo, no es igual.

