El restaurante de Mazarrón referente por sus asados de pescado La Barraca es uno de los locales con mejor producto marinero del municipio y destaca por la sencillez de sus platos tradicionales

En la vitrina de la entrada del restaurante La Barraca, en Puerto de Mazarrón, descansan un par de meros, un gallo pedro y algo de marisco. Tiene pinta de que estamos a medio servicio y que las piezas grandes o especiales ya han entrado a la cocina. Aún así, vengo expresamente a por el asado de mero o del pescado que me recomienden, porque lo conozco de otras ocasiones y es altamente recomendable.

El local tiene una barra al entrar donde esperan los del segundo turno o los que pasan solo a hacer eso que llaman ahora 'after work', con una caña y cualquier cosa para entretenerse. Los comedores, como ocurre desde hace años, están llenos hasta la bandera. De hecho, lo único que se le puede achacar a este restaurante costero es precisamente eso; que meten una o dos mesas más de las que admite la sala e incluso para entrar a tu sitio, si tienes una buena tripa, tienes que pedirle permiso a la mesa de al lado para no restregarle la bartola por la nuca al pasar.

Pero, excepto eso, un servicio atento, un producto de máxima calidad y unas manos en la cocina para hacer marisco a la plancha y para freír y asar pescados lo convierten en uno de las referencias de toda la costa de Mazarrón.

La cocina de este establecimiento es tan tradicional que, además de una rica hueva y mojama con almendras marconas recién fritas y unas excelentes almejas al ajillo con piñones -en su punto exacto de cocción para no dejarlas tiesas-, el local dispone de uno de los últimos pasteles de cabracho que se pueden comer hoy en día en la Región. Viene con una crema de alioli gratinada y, sinceramente, recuerda a la receta de aquel pastel que hacía Arzak en los noventa. Indispensable.

Precio medio: Unos 60 euros por persona.

El camarero me recomienda unos chipirones frescos que sirven a la plancha con unos cortes sin llegar a hacer anillas con todo su interior. En su propia tinta o sucios, como se suelen denominar. Un buen chorro de limón y de aceite de oliva virgen extra -traen Hacienda El Palo para la ocasión- y a disfrutar de uno de los manjares que ofrece esta tierra costera. El punto de los bichos es excelente, cuidando que el calamar se haga, pero sin pasarlo para que no se endurezca. Tierno, dulce y con un sabor a mar que solo mejora cuando coges un poco de pan y lo estrujas contra él para hacerte un barquillo con todos sus jugos.

Otro alarde de producto y mano en la cocina es el gallo pedro y las cocochas al pil pil. Repelar la cabeza del pescado o hacer un barquito con el aceite emulsionado de la merluza es todo un lujo que os recomiendo a ojos cerrados.

Pero, sobre todo, tenéis que pedir el asado de pescado. Yo, como decía antes, había probado el de mero, pero en esta ocasión nos ofrecen media lubina a la murciana. Creedme si os digo que, si el pescado es fresco y jugoso, la salsa con las patatas es un manjar de dioses. Entiendo que no ha entrado todo a la vez al horno y que en la cocina alguien sabe lo que hace, adelantando las patatas con todo el arreglo para esperar paciente a que los clientes pidan un asado. El pescado vuelve a estar en su punto. De diez.

De postre, un poco de queso y la sensación de que si en La Barraca cuidaran un poco más la experiencia en la mesa, iríamos en romería desde todos los puntos de la Región a disfrutar de sus asados.

