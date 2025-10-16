El restaurante que se ha impuesto como referente en el puerto de Cartagena

Junto al mar. Uno de los camareros prepara las mesas del establecimiento, a solo unos metros del mar, en el puerto de Cartagena.

Las reivindicaciones de toda Cartagena y de los que se sientan en 'el siete' de la capital murciana han estado siempre enfocados en que a la gastronomía cartagenera le faltaba un punto de referencia en el puerto. Tras el desliz de cocina de autor de Alviento, Cuarentaytrés se ha impuesto como referente indiscutible en el paseo, en la ciudad portuaria y, con sinceridad, en toda la Región de Murcia.

Hay muy pocos locales de la costa donde la carta reúna tantos platos marineros, con el atún por bandera, que además tenga entrantes para todos los gustos y que satisfagan los instintos de los extranjeros sin perder la calidad o la búsqueda de una experiencia de cierto nivel sin caer en el sota, caballo y rey.

Y claro, esto, queridos míos, se paga. No un precio mucho más alto, pero ubicación, producto, cocina, sala y coste tienen que ir de la mano.

Las veces que he tenido la oportunidad de comer en Cuarentaytrés he salido encantado. La carta recoge una cantidad de entrantes que anima a comer al centro con sus verduras del campo de Cartagena, chapinas de cordero glaseadas al wok de verduras o su tabla de salazones. La completa cinco platos de atún maravillosos -que se note dónde estamos-, tres pescados, media docena de carnes, arroces y postres. Como digo, Cuarentaytrés ha sabido guardar el equilibrio entre el público 'guiri' y el autóctono de la Región de Murcia a poco que te fijes un poco a la hora de pedir.

Arroces

Los arroces secos son de unas combinaciones tan originales como apetitosas. Los encontramos de presa ibérica y longaniza blanca; de sepia, rape y mejillones; pato, ajetes, espárragos y shitakes; atún rojo; o de verduras. Para todos los gustos.

En este caso, con la primera cerveza llega una tapa de salmorejo y un buen pan de pueblo que utilizo para sopar en la caballa curada y soasada con ensalada líquida, kalamata y piparras que disfruto como un niño pequeño. El equilibrio del pescado con la acidez y la temperatura tibia lo convierten en un plato redondo.

Si eres de pescado, te recomiendo probar los boquerones con cítricos: supremos

El sashimi de ventresca de atún con matices mediterráneos es una verdadera oda al producto y al disfrute. La acidez del acompañamiento está perfectamente medida para que la grasa infiltrada en el espectacular pescado no se haga pesada en momento alguno.

Pescados

Aunque, si eres de pescados cocinados, te recomiendo que pruebes los boquerones con cítricos. El rebozado, el respeto del condimento con el pescado y el punto del limón es de un nivel supremo. Podría comerme dos kilos sin pestañear.

Es importante saber que el local cuenta con una parrilla para pasar carnes y pescados. Una de las experiencias que recomiendo es la de pasar de entrantes e ir directamente a los arroces y al pescado a la brasa. Que, aunque son dos elaboraciones manidas por los locales de la costa, en Cuarentaytrés hay un nivel altísimo.

Cremosísimo croquetón de jamón y un filete de mero con patatas, cebolla, ajos y piñones al horno para dar por finalizada la experiencia más interesante del puerto de Cartagena. De postre hay flan, chocolate, piña con toffe y mango; milhojas de crema y chocolate y quesos, pero yo, que soy un barriga verde sin remedio, termino con un café asiático mirando la paz que transmiten los barcos del puerto. Larga vida.

