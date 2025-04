Madre Tigre, una alternativa diferente a la comida rápida y callejera

Sergio Gallego Jueves, 3 de abril 2025, 01:35 | Actualizado 01:47h. Comenta Compartir

Las luces de la ventana de Madre Tigre dejan ver una mesa central de madera en el interior donde los comensales esperan su pedido. Desde la pandemia no escribo sobre locales que solo hacen comida para llevar, pero este restaurante acaba de abrir sus puertas de la mano de Jie Lin Wu, un molinense de origen chino que, además de ganar el CreaMurcia de Gastronomía en 2024, ha pasado por diferentes restaurantes y cursos del CCT para formarse como cocinero. Pero es que, además, estudió Bellas Artes y Diseño Gráfico, lo que ha sabido demostrar con atino en cada uno de los detalles visuales del local.

Al entrar me dejo llevar en mi comanda por los platos que me indican, aunque la carta tiene propuestas como ensalada huanggua, huevo cháyè, nems de verduras, jiaozi de cerdo, wonton lao gan ma, ha gao de gambas, berenjenas sweetchili, char siu o caballitos hù mà, entre otros. Cada uno, muy bien explicado en español. Pido de todo menos mochis. No he terminado de pillarle el gusto a la pasta de arroz con azúcar y prefiero pedir otro salado en su lugar.

Cada uno de los platos viene en esas cajitas de cartón cuadradas que tantas veces hemos visto en las películas americanas. El arroz, si lo lleva, al fondo, y la carne, gambas, verduras o pescado en la superficie.

Me sorprenden gratamente los dumpling, con masa casera y con carne muy bien especiada, o rellenos de gambas y verduras, o los rellenos de cerdo y su propio caldo con ajo y jengibre. A mí, personalmente, me gustan más los raviolis de gamba, panceta y verduras bañados en salsa con vinagre de arroz fermentado.

Interesante, por distinto, encuentro el huevo chavé, que han estado maridados en té, anís estrellado, clavo y cinco especias chinas; y muy recomendables las berenjenas sweetchilli, salteadas, tiernas y jugosas.

Valoración Datos 7 Cocina 7/10

Calidad/precio 7/10

Servicio 7/10

Bodega 5/10 Dirección Av. Francisco Jiménez Ruiz, 8 (Murcia

Teléfono 868 16 47 02

Horario Solo para llevar. Martes, miércoles, jueves y domingos, solo mediodía. Viernes y sábados también por las noches. Cierra lunes.

Precio medio Unos 20 euros por persona

De los platos principales, los que vienen con arroz, me quedo con tres absolutamente deliciosos. La textura de la carne de la panceta a baja temperatura es digna de una cocina con mucha mano y el plato es uno de los que pediría de nuevo sin dudar. También resulta muy sabroso el pollo salteado al wok con verduras, frutos secos y especias chinas, y el que llaman Char Siu, que porta cerdo duroc con un glaseado chino de miel y limón. Quizás evitaría las carnes picantes si no eres muy de sabores fuertes, porque en Madre Tigre las especias las usan sin perdón.

Me gusta mucho también el Pai guo de maíz, que es preferible tomarlo caliente como aperitivo, pero sobre todo me quedo con la experiencia global de comer en casa de un amigo, ir sacando envases de cartón sin saber qué es cada cosa e ir pasándose los platos para probarlo todo antes de que se acabe mientras vamos intentando decir los nombres en chino.

Sin duda, Madre Tigre es una experiencia gastronómica muy recomendable en todos los sentidos. Lástima que solo tenga una mesa para esperar el pedido y que la comida no la sirvan y la expliquen en el momento. Sin duda, una alternativa diferente a una comida rápida y callejera y todo un ejemplo de que hay vida más allá del rollito de primavera y el arroz tres delicias de los domingos. Larga vida.

