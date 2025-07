El local de la Región de Murcia en medio de la huerta que rinde culto al conejo

Sergio Gallego Jueves, 3 de julio 2025, 01:04 Comenta Compartir

Casa Pacorrín es uno de los restaurantes clásicos de Las Torres de Cotillas y de la Vega Media. Sus carnes a la brasa, su ubicación en el medio de la huerta y su precio más que competitivo lo convierten en una de las primeras opciones para el gran público. Bodas, bautizos y comuniones y una terraza que recoge el fresco de la noche mientras una buena banda de críos corretean de un lado para otro suele ser aquí el pan nuestro de cada día.

Pero hoy no vengo a hablaros de ricos corderos y pollos pasados por el fuego, sino de uno de los platos en peligro de extinción que hay que seguir reivindicando con fuerza, porque pocas cosas son más ricas y se disfrutan más que repelar trozos de conejo frito con tomate o al ajo cabañil. Bueno, que suba el Murcia sí se disfrutaría más. Pero pocas cosas más.

El conejo tiene una carne muy elegante y baja en grasa, lo que le condiciona a la hora de ser sacrificado -tiene que ser muy tierno- y en algunas de sus elaboraciones. Con arroz se sigue consumiendo en la mayoría de restaurantes y hogares de la Región, pero que siga habiendo sitios como Casa Pacorrín que los haga fritos y con tomate o con esa mezcla divina de ajo y vinagre, es un lujo asiático.

Valoración 6 Cocina 6 Calidad/precio 6 Servicio 6 Local 6 Bodega 6 Datos Dirección: Camino Huerta de abajo, 131 (Las Torres de Cotillas).

Teléfono: 968 627 977

Horario: Cierra lunes y martes y las noches de jueves y domingos.

Precio medio: Unos 25 euros por persona.

Por poner alguna pega, los manteles del restaurante son de papel satinado y un tanto toscos. El servicio es ágil, de los que no paran de entrar y salir con platos en las manos. De hecho, alguno de los camareros incluso me trae una caña intuyendo que la iba a pedir. Ya me entiendes.

Una ensalada de la casa, unos calamares a la andaluza un tanto arrebatados -con el rebozado despegado por hacerlos con el fuego muy fuerte- y un plato de embutido son un buen preámbulo para recibir a los conejos con ganas.

El exceso de aceite puede parecer un error, pero intenta mezclarlo un poco con el tomate reducido y asegúrate de no quedarte sin pan porque lo vas a necesitar

El frito con tomate lleva tal cantidad de aceite que la fuente casi se rebosa al levantarla de la mesa. Técnicamente, ese exceso de aceite puede parecer un error, pero intenta mezclarlo un poco con el tomate reducido y asegúrate de no quedarte sin pan, porque lo vas a necesitar. Morder el tierno conejo y absorber la salsa es uno de los mayores placeres de esta vida. En este caso, se nota que, en un primer lugar, el conejo ha sido bien frito, por lo que todos los sabores, azúcares y matices se han ido mezclando con el tomate, el cual ha sido reducido sin prisa con un gran chorro de aceite. Pero es que, además, si te fijas, puedes distinguir unos trocitos de berenjena y pimiento verde y un punto de azúcar que, os juro por Dios, eleva el plato al infinito.

Para no cansarme de tanta salsa de tomate, voy intercalando con el conejo al ajo cabañil. Los dientes de ajos fritos con piel se entremezclan con el bicho y con unas patatas fritas de bastón reblandecidas por el aceite en un triunvirato del placer. Un poco de hígado, un diente de ajo, cuatro patatas pinchadas, un poco de pan, una patica frita con tomate, más pan, y vuelta a empezar.

Es cierto que termino con cuatro dedos manchados de aceite hasta la segunda falange de apretar el pan contra los huesudos trozos de conejo y el tomate, pero también es verdad que no cambiaría ni una sola sopa de pan con tomate ni un solo momento de repelar los huesos de las costillas del conejo por nada en el mundo. Bueno, porque suba el Murcia, sí.

Comenta Reporta un error