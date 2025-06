El gastrobar de Baños y Mendigo con una amplia carta llena de arroces e ilusión

Sergio Gallego Jueves, 12 de junio 2025, 01:04 Comenta Compartir

Cuando me enteré de que el cocinero Pepe López había recalado en Mosa Trajectum para dirigir el restaurante 6 Sentidos se me pasaron por la cabeza un par de cosas. Por un lado, me sorprendió que hubiese vida en la urbanización más allá del campo de golf y, por otro lado, López, que siempre ha sido un cocinero creativo que ha estado con Martín Berasategui y varios grandes más, se hubiese puesto a hacer arroces y sándwich club para un público principalmente extranjero.

Pero sí, López ha elaborado una carta inmensa donde el producto predomina a los efectismos y, aunque mantiene las formas estéticas en las presentaciones, la simplificación de los platos lo convierten en un restaurante para absolutamente todos los gustos.

Es cierto que en la condición humana hay un resorte que nos hace confiar o no de los espacios gastronómicos según lo lleno o vacío que estos se encuentren. Un bar con la barra llena, un comedor de una taberna con todas las mesas llenas o una cola que dé la vuelta a la manzana esperando a recoger unas cabezas al horno nos llama la atención, porque nos da confianza. En 6 Sentidos, entre semana, le falta la alegría de cuatro mesas más disfrutando del menú del día o de uno de sus buenos arroces. Claro, que la urbanización da para lo que da.

Excepto eso, en el restaurante se come muy bien. Por teléfono cometen el error de preguntar si voy a querer menú o carta. Es imposible saber lo que me va a apetecer dentro de cinco horas.

Me siento en una preciosa terraza con una brisa magnífica declinando sentarme en el comedor. Caballitos, croquetas, jamón, quesos del mundo, huevos rotos, rollito de pato Pekín, gambas al ajillo, ostras, steak, ensaladas, sándwich club -os lo dije- burguer, pasta, pulpo, salmón, churrasco, costillar de cerdo, arroces y muchos platos más.

Una brandada de bacalao acompaña mi primera cerveza. La croqueta de jamón con su velo por encima cruje entre mis dedos antes de desbordarse la bechamel -alta de grasa- por los lados. Muy sabrosa.

Pruebo también la samosa rellena de pollo al curry con una salsa de coco. Aunque el interior de la carne lo encuentro muy seco, con la salsa tiene un pase.

Valoración 7 Cocina 7 Calidad/precio 6 Servicio 6 Local 6 Bodega 6 Datos Dirección: Plaza Masa, 8. Mosa Trajectum / Altaona Golf.

Teléfono: 604 462 5

Horario: De 12 a 00 horas.

Precio medio: Unos 40 euros por persona.

Uno de los platos que más vende el local es el matrimonio. En este caso sustituye el boquerón en vinagre por un filete de pechuga de pato que curan en casa durante 48 horas y que termina coronando con un poco de tomate cherry y un brote de guisante para darle frescura. La combinación funciona, pero no es un matrimonio ni se le parece.

Me gusta mucho el plato del tomate en diferentes texturas. Encurtido, confitado, en crema y, finalmente, López sale a la mesa con un tomate congelado en la mano y lo ralla haciendo caer virutas de granizado. Redondea el plato con una crema de piparras, alcaparras y mojama hecha también en casa. Delicioso de verdad.

Bien dispuestas llegan las verduras a la brasa a mi mesa con una crema de verduras sofritas en escabeche, y de muy buen nivel el arroz de presa en paella. Muy bueno el punto, con cierto sabor a verdura y otro detalle de la sala el de quemar en la mesa un tallo de tomillo limonero para dejar impregnada en la pituitaria el aroma a brasas para terminar la experiencia.

A 6 Sentidos le queda rodaje, pero hay mucha mano en la cocina y un espacio que deben de saber aprovechar.

