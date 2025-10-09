Un festival de sabores para el Hermosa Fest

Alberto Frutos Jueves, 9 de octubre 2025, 08:45 Comenta Compartir

Si andamos con los dos ojos dirigidos fijamente al firmamento, entre la vigilia y el misterio, la intriga y la tensión, el deseo y la esperanza, los dedos cruzados para que las previsiones meteorológicas anden desencaminadas en sus apuestas, los oídos listos para lanzarse de lleno a un nuevo vendaval de música en directo, de los últimos de la temporada, los músculos estirados, las zapatillas con las mejores suelas para el reto y las cuerdas vocales afinadas, dentro de lo posible, para aguantar en pie y cantar hasta el infinito (y más allá) en todos y cada uno de los conciertos previstos en el Hermosa Fest, ¿qué nos queda para estar preparados al cien por cien antes de que comience la cuarta edición de uno de los festivales más divertidos, coloridos y vitalistas de cuantos se celebran a lo largo del año en la Región de Murcia? Efectivamente, ni siquiera hemos tenido que dar demasiadas pistas, el lugar en el que se ubica este texto es la clave y la llave que desbloquea el candado de la duda, la pieza que nos falta es el estómago. O, mejor dicho, su satisfacción. Luego, cuando el tiempo no sea más que una excusa barata y empiecen a sucederse las canciones, los abrazos, los reencuentros y el estado de gozo colectivo, elementos adheridos a la causa Hermosa, se quemará en la enorme pista de baile en la que termina convertida Trips Summer Club, en La Manga, espacio en el que se lleva a cabo la celebración de esta cita cultural, así que una razón más para disfrutar a lo grande con estos diez restaurantes cercanos a la zona.

Antes de continuar, aclarar que, teniendo en cuenta tanto los horarios del evento, con el arranque el viernes a las 20 horas y el sábado a las 19 horas, así como los múltiples food trucks que podremos encontrar en el interior del recinto, los establecimientos recomendados a continuación están especialmente pensados en esta ocasión para el horario de comida. Una vez realizada la necesaria puntualización, empecemos el recorrido por un conjunto de restaurantes tan diversos como atractivos en sus propuestas.

En primer lugar, ubicados en Cabo de Palos, uno de esos lugares infalibles a la hora de desconectar del mundanal ruido, encontramos El Rancho, especializados en carnes argentinas, la dupla mágica formada por Miramar y La Tana, históricos que siguen mostrando un estado de forma admirable, especialmente en sus propuestas de arroces y pescados, y El Mosqui, espacio que ha sabido evolucionar desde el riesgo y la imaginación sin perder la esencia de su tradición, representada a las mil maravillas en su inconfundible caldero.

Propuestas Miramar Dir. C/ del Faro, 14. Cabo de Palos. La Oliva Dir. C. Rosales, 1. Mar de Cristal. Scabetti Dir. C. Mayor, 53. Los Belones.

Malvasia Dir. Avenida Julietta Orbaiceta, 6. Playa Honda. La Mestiza Dir. Polígono Dos Mares, Parcela 37. La Manga. La Tana C/ del Faro, 2. Cabo de Palos.

Más propuestas El Rancho Carretera de subida al Faro, 17. Cabo de Palos.

El Mosqui Carretera de subida al Faro, 50. Cabo de Palos.

Bonobo Urbanización Babilonia, C, Gran Vía. La Manga.

Maloca Polígono Playa de los Alemanes, 57. La Manga.

Por otro lado, en Playa Honda y Mar de Cristal, respectivamente, encontramos Malvasia, otro restaurante cuya carta brilla con luz propia desde su apertura en 2005 y La Oliva, establecimiento que comenzó su andadura este mismo año con un rotundo y merecido triunfo.

Más opciones, en esta ocasión ubicado en Los Belones, con Scabetti, reino para los amantes de la mejor cocina italiana, y, en La Manga, triplete de alternativas con Bonovo, estupenda oferta de mariscos y frituras, Maloca, con un potente menú en el que hay que destacar sus entrantes, y La Mestiza: maravillosas vistas y una oferta grastronómica divertida, distinta y altamente recomendable.

Distinas alternativas para completar una experiencia que, en lo que respecta a placer musical, correrá a cargo de artistas como Rozalén, La Casa Azul, Ojete Calor o Malva, entre otros. Nos vemos, con el estómago lleno y feliz, en el Hermosa Fest.

