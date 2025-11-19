Brindando a la salud de la DOP Jumilla

Alberto Frutos Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:09 Comenta Compartir

Desde finales del pasado mes de octubre y hasta el 30 de noviembre, Jumilla acoge la XIX edición de las Jornadas Gastronómicas de la Ruta del Vino. Una iniciativa que, en esta ocasión, cuenta con la participación de un total de cinco restaurantes (San Agustín; Reyes Católicos; La Macarena; Anygut; y Casa Sebastián) y tres bares de vinos (Tres soles, Venecia y Sota). Un conjunto de establecimientos que, hasta finales de mes, elaboran distintos menús que encuentran su punto de unión en el acompañamiento de una selección de vinos de quince bodegas de la DOP Jumilla.

Los vinos escogidos para formar parte de estas jornadas son: Elotana Monastrell 2022 (Ontalba); Juan Gil Etiqueta Amarilla (Juan Gil); Lunático Monastrell 2022 (Casa de la Ermita); Sauvignon Blanc fermentado en barrica 2023 (Alceño); Ramón Izquierdo Monastrell 2023 (Ramón Izquierdo); Equilibrio Sauvignon Blanc 2024 (Sierra Norte); Omblancas Blanc de Noirs 2024 (Bleda); Silvano García Etiqueta Negra 2022 (Silvano García); The Quiet Life Monastrell (Pio del Ramo); Terraje 2022 (Parajes del valle); Origen Syrah 2023 (Luzón); Gemina Selección Monastrell 2021 (Bodegas BSI); Bruma Finca CQ (Viña Elena); Carchelo Blanco 2024 (Carchelo); y Mainetes Verdejo 2024 (San Dionisio).

1 San Agustín Más detalles. Farangollo con huevos rotos y morcilla. Dirección: Avenida Ntra. Sra. de la Asunción, 62, 30520. 2 Casa Sebastián Detalles. Gazpachos jumillanos con caracoles serranos. Dirección: Avenida de Levante, 6, 30520. 3 Sota Detalles. Croqueta casera de jamón. Dirección: Calle Cánovas del Castillo, 56, 30520.

4 Tres Soles Detalles. Carrilleras de cerdo ibérico con vinto tinto de Jumilla. Dirección: Calle San Pascual, 15, 30520. 5 Anygut Detalles. Marinera manchega con ensaladilla de lomo de orza y crujiente de torrezno. Dirección: Plaza Alcalde Joaquín Ortí Martínez, 30, 02652. 6 La Macarena Detalles. Champiñón rebozado con parmentier de patata. Dirección: Calle Cánovas del Castillo, 36, 30520.

En lo que respecta a los menús disponibles en este evento, y teniendo en cuenta que se necesitarían varias páginas para detallarlos al completo, repasamos las características principales de los mismos, empezando por Casa Sebastián, quien presenta varios entrantes al centro como solomillo adobado al tinto Monastrell o sobrasada y paté de morcilla, pasando a continuación a gazpachos jumillanos con caracoles serranos como plato principal y tarta de queso como postre. Por su parte, Anygut ofrece entrantes como mejillones en salsa francesa o marinera manchega, mientras que, como principales, encontramos marmitako de atún rojo y carne de codillo al horno con cremoso de trufa, finalizando con una tarta tres leches con helado de vainilla. En el caso de La Macarena, abre el menú con una selección de entrantes entre los cuales hay que escoger cuatro, continuando con un principal entre estas opciones: pierna de cabrito al horno; arroz con carrillera, boletus y trufa; secreto ibérico confitado a la barbacoa; gallo pedro con pimiento asado y patatas a la mostaza; o gazpacho. De postre: lingote de chocolate y Ferrero Rocher. El restaurante Reyes Católicos despliega una alta cantidad de entrantes entre los que se encuentran croquetas de jamón y pollo de caldo cocido, chipirones salteados con ajos tiernos o ensalada de temporada con salazones, pudiendo escoger luego entre principales (carrillera, lubina, cabrito o bacalao) y postres (tiramisú y tarta de queso). Algo similar a lo que propone el restaurante San Agustín con diversos entrantes como papas a la murciana o empanadilla de cabrito lechal, principales a elegir (gazpachos; pelotas de relleno; secreto; carrillera de cerdo; o bacalao), y una degustación de varios postres.

En cuanto a los bares, Tres Soles presenta carrilleras de cerdo ibérico con vino tinto de Jumilla como plato estrella, además de otras elaboraciones como alcachofas guisadas; Venecia comparte una muestra de cinco tapas y tres copas de vino; y Sota ofrece cucharita sota, croquetas caseras de jamón, corazón de alcachofa rellena, crujiente de pistacho y un postre.

En lo tocante a lo económico, los menús de los restaurantes tienen un precio de 35 euros, mientras que el de los bares de vinos es de 20 euros.

