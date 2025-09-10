Una donación histórica con seda de Garín para la Patrona de Murcia La familia de Luis Miguel García de Andrés, fundador de Pastelerías Luis Miguel, sufraga este traje excepcional, «una obra de arte» que lucirá el martes la Morenica, un diseño 'Globo' confeccionado en la misma fábrica de la que salió el original de 1879

De frente, el traje, presentado en el Museo de la Catedral de Murcia, está formado de cuerpo o jubón, guardapiés y manto. El manto que lucirá el martes próximo la Fuensanta está guarnecido como el original con galones de plata y puntos de España de plata.

El próximo martes 16 de septiembre, la Patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta, hará la romería de vuelta al santuario del monte vestida por su camarera, María Artiñano, y con uno de los diseños más espectaculares realizados en los talleres de la fábrica de sedas valenciana Garín. Una obra de arte de estreno que ha sido donada por el empresario Luis Miguel García de Andrés (Espinardo, Murcia, 1972) y su esposa, Laura Martínez Matas, fundadores de Pastelerías Luis Miguel y socios de Nueva Cocina Mediterránea, unidos en el deseo de hacer una ofrenda de lo más especial a la Patrona.

La familia García de Andrés ha sufragado una copia exacta de uno de los trajes históricos de la Patrona, un diseño de Garín de 1879. «El traje original está en muy mal estado de conservación, y es el único con diseño 'Globo' que se conserva completo en España de este estilo, al menos que se tenga documentado. El resto son muestras. Lo cual lo convierte en una joya única», aprecia el investigador que identificó la prenda, el murciano Santiago Espada Ruiz, historiador del arte por la UMU y doctorando en la Universidad de Sevilla, autor del libro 'Silencios vestidos', versado en la indumentaria, moda y el arte textil de las imágenes religiosas. Espada Ruiz considera que este manto representa «todo un hito en la conservación y recuperación del arte textil histórico de la Fuensanta, que no solo viene a engrandecer su ajuar, sino que también engrandece el patrimonio cultural de la Diócesis de Cartagena y, por ende, de la Región de Murcia». Es la primera vez en décadas que la Morenica hará la Romería vestida de seda, anota el investigador. Todo esto ha sido posible también gracias a José Antonio Ibáñez, canónigo del Cabildo catedralicio de Murcia; a Manuel Ramón García-Garre, presidente de la Hermandad de Caballeros de la Fuensanta, y a Elena Ribes, gerente de Garín, en cuyos talleres se ha confeccionado la pieza.

«El Salzillo del arte textil»

¿Qué es Garín? Son los artífices de esta obra de arte. «Es una fábrica de sedas valenciana fundada en 1839 por Mariano Garín Aguilar que no era, ni es, un fabricante de sedas cualquiera, sino que fue el maestro de maestros del arte de la seda de los siglos XIX, XX y XXI». Garín es, según Santiago Espada, «el Salzillo del arte textil de su tiempo». ¿Por qué? Garín se especializó en tejidos para ornamentos litúrgicos e indumentaria de imágenes religiosas y fue el único que logró hacer en un telar Jacquard dos innovaciones pioneras en España y tenidas por imposibles en ese momento. Por una parte, el labrado con Realce, logrando la apariencia del arte del bordado, hasta el punto de que hoy se han restaurado pasándolos a nuevos soportes creyendo que eran bordados. Por otro, tejer un diseño combinando a la vez el terciopelo y los hilos entorchados de oro o plata.

Las cifras 17 metros de tejido han sido necesarios para el nuevo traje de la Fuensanta. Es un tejido de estructura simétrica y 54 cm de ancho. Tiene 6.800 hilos de seda de urdimbre y se han empleado dos tipos de hilos de plata, uno entorchado y otro brescado. El cartonaje completo tiene 1.500 cartones. Han intervenido Toni Rosa, en su mayor parte, y Mireia Vázquez, siguiendo el diseño 'Globo' de Mariano Garín Aguilar. 3 piezas Los devotos de la Fuensanta verán que este traje está formado por el cuerpo o jubón, el guardapiés y el manto. Como no se conserva el traje del niño original, le han hecho uno incluyendo unos zapatos con el mismo tejido. Todos los trajes nuevos están guarnecidos como el original con galones de plata y puntos de España de plata.

«Es un artífice –defiende Espada Ruiz– que recibió numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria y, además, no es ajeno al arte textil de Murcia, puesto que tuvo una gran relación comercial con nuestra tierra, donde conservamos muchos ejemplos. Esta fue la razón que me llevó a investigarlo, incluyendo, además, encargos realizados con sedas murcianas».

En cuanto a la técnica de este traje histórico que lucirá el martes la Patrona, Santiago Espada destaca que el tejido ha sido realizado en la misma tipología de telar que el original, mediante el mismo proceso artesanal, artístico y técnico, con la misma tipología de hilos entorchados y prácticamente en el mismo entorno fabril que el original. «Estamos ante una obra de arte textil en mayúscula», remarca el investigador de Algezares, «porque está realizado con técnicas propias de ese arte, es decir, tejido en un telar manual Jacquard siguiendo un proceso absolutamente artesanal, especializado y meticuloso en el que el tejedor tiene que ir lanzando hilo a hilo toda la trama del dibujo con los espolines, únicamente auxiliado por el Jacquard, logrando hacer en una jornada de trabajo apenas entre 35 y 40 centímetros. Es un proceso realmente complejo, y son muy pocas las fábricas que siguen tejiendo con estos procesos artesanales. Ojalá no desaparezcan», confía el historiador del arte. Es llamativo que para poder tejer en Jacquard necesitan tener los cartones picados, y muchos diseños se han perdido a consecuencia de distintas riadas.

Reminiscencias historicistas

En cuanto al diseño 'Globo', dice Santiago Espada que reúne todas las singularidades de los presupuestos estéticos y artísticos del arte textil de finales siglo XIX, pues estamos ante «un diseño de reminiscencias historicistas cuyos motivos decorativos no son fortuitos, sino que es catequesis escrita en seda y plata, y una síntesis perfecta de la biografía de quien lo porta». El investigador añade que la Virgen de la Fuensanta es una imagen devocional, «pero es para la historia del arte también una escultura de la tipología de vestir, y su indumentaria no es algo meramente funcional, sino que es escultura efímera mismamente y la excelencia y calidad de los tejidos deben se equiparables a lo escultórico». Este manto, como constata Espada Ruiz en los documentos históricos e inventarios, entronca con la tradición más arraigada de la imagen de la Virgen de la Fuensanta –así como el resto de las vírgenes murcianas de la tipología de vestir, en consonancia con la historia de la seda en Murcia– de confeccionar sus atuendos con tejidos de seda.

Como la túnica de Jesús

«Para mí como investigador fue una satisfacción enorme en su momento descubrir que Nuestro Padre Jesús Nazareno [obra de Salzillo de la Cofradía de Jesús de Murcia, presidida por Emilio Llamas] tuvo una túnica con este diseño, así como ponerle nombre y apellidos al traje que conserva la Fuensanta con este diseño, pero que pudiera volverse a tejer este diseño por su artífice original tras ser restaurado el cartón original a iniciativa de la Cofradía de Jesús, posibilitando también hacer este manto, créanme que es algo extraordinario. Es algo histórico que no se ha hecho nunca antes», insiste Santiago Espada. Estas palabras de agradecimiento también las pronunció el pasado sábado en la presentación del nuevo traje de la Fuensanta en el Museo Catedralicio, en presencia de los donantes y caballeros de la Fuensanta.

Otra de las investigadoras que ha colaborado para confirmar que las piezas de la Fuensanta y antes la túnica de Nuestro Padre Jesús eran de Garín es Arabella León Muñoz, autora de la tesis doctoral 'La sedería valenciana del siglo XIX: Garín. Un nuevo capítulo de los tejidos de seda labrados'. Según la especialista, «el estudio de los diseños y su análisis desde la historia del arte hacen que podamos situar las piezas textiles no sólo en contexto, sino que les demos la relevancia que realmente tienen como piezas artísticas». Por eso hay piezas que han podido documentarse y localizarse en Murcia, incide Santiago Espada. «El estudio de las piezas y la documentación en conjunto, así como la búsqueda de archivo nos ha dado una visión global de la producción de Garín durante el siglo XIX. También ha permitido organizar los diseños de la fábrica según una aproximación cronológica. La investigación de las piezas de Garín pone manifiesto su importancia dentro de la sedería valenciana pero también reescribe su historia», sostiene Arabella León.

Muestra en Londres

Hay una curiosidad más. Cuenta Espada Ruiz que en un congreso internacional de jóvenes investigadores del textil y la moda, María Roca, hablando de Fortuny, citó que en el siglo XIX se compraron unas muestras de Garín para la sección de artes decorativas españolas del South Kesington Museum de Londres en 1875. Garín era la casa de tejidos más famosa de la época. Entre esas muestras, se solicitaron un centenar a la fábrica valenciana, y entre ellas estaba la 'Globo'. La túnica de 'Globo' de Garín de Nuestro Padre Jesús es de 1874, aunque no se conserva, «y muy posiblemente esa muestra sea de la túnica que hicieron para Murcia y que está hoy en el Victoria and Albert Museum de Londres, uno de museos de moda más importantes del mundo».

En el cuaderno de gastos y cuentas de la Fuensanta de 1879 queda recogido otro vestido de «tela de espolín raso azulina con plata fina... encaje y galones de plata finos», encargado por el presbítero D. José Belando, que podría corresponderse con el traje original que conserva la Fuensanta, y del que ahora se ha hecho esta copia donada por los fundadores de Pastelerías Luis Miguel.

Un hecho histórico Santiago Espada Ruiz, investigador en arte textil de las imágenes religiosas

