Los mapas del turismo extranjero: una fidelidad por España que ya potencia zonas menos masificadas

Alcanzar el récord de 100 millones de turistas extranjeros es lo que prevé el sector para el cierre de este año. Una cifra histórica de llegadas, pero también de ingresos, que España vive con una doble perspectiva. Por un lado, tanto el Gobierno -el propio presidente Pedro Sánchez recordó hace unos días que «si 100 millones de personas visitan nuestro país, por algo será»- como la industria se muestran satisfechos de haber posicionado a España como el segundo país más visitado del mundo, solo por detrás de Francia. Además, también es el segundo país (por detrás de EE UU) con mayor nivel de ingresos. Seis de cada cien euros invertidos en turismo en el mundo se gastan en territorio español.

Pero por otro lado, la presión turística no deja de aumentar, con ciudades que van perdiendo comercios locales y gran cantidad de vivienda residencial en favor de los apartamentos turísticos. Por ello, la contestación social va en aumento y los gobiernos locales van estableciendo diques de contención, como las tasas turísticas que ya se cobran en una decena de destinos del país. El último en anunciarlo ha sido Santiago de Compostela, pero otros consistorios como Bilbao y San Sebastián también estudian su próxima aplicación.

Según los datos del INE a partir de los dispositivos móviles, estas son las visitas de turistas de otros países en los meses de julio y agosto. Baleares recibe más (7,4 millones) que las regiones de Barcelona (3,8) y Madrid (1,9) juntas. El número de turistas extranjeros multiplica por siete la población balear en verano (+607,8%). Girona es otra de las provincias más visitadas (Costa Brava), con cinco veces más visitantes que residentes (+393,6%). Pero desde la pandemia hay otros lugares que han crecido exponencialmente. Es el caso de León, Zamora, Orense o Pontevedra, donde los datos del INE indican que desde 2019 el número de turistas ha crecido un 40%.

El buen clima, las infraestructuras, la cultura, la hospitalidad o la gastronomía son las características de nuestro país que más atraen a los extranjeros, según los expertos, que también apuntan a los precios competitivos. Y es que los españoles han sufrido una subida de precios en hoteles y hostelería que a muchos les ha dejado sin salir (el 22% de los españoles no va a viajar este verano porque su situación económica se lo impide, según datos de Cetelem), pero los extranjeros «lo siguen viendo barato».

Jorge Espinós, CEO de VB Group, indica que a nivel interno se ha encarecido porque somos un país donde la renta real (descontando inflación) no ha subido desde la pandemia. Pero fuera de España, sobre todo en los principales emisores de turistas (Reino Unido, Alemania y Francia) el poder adquisitivo de las familias ha subido bastante y «para ellos España sigue siendo un destino económico».

En concreto, el análisis de los países con más turistas por provincia muestra que Francia es el que más visitantes da en 36 de 52, mientras que Reino Unido lidera tanto en las islas como en parte de la costa y Portugal en sus provincias satélites. Y llama la atención que en Cuenca los neerlandeses son la principal potencia turística, por encima de los franceses. Cuando el análisis es del segundo país que más aporta a cada zona, se aprecia cómo Portugal tiene mucho peso en zonas del interior más alejadas de sus fronteras, que Alemania destaca en las islas y parte del Cantábrico y que las zonas de interior gustan en Países Bajos.

Francia es el país que más turistas da en 36 de 52 provincias. Reino Unido destaca en las islas y parte de la costa. Portugal da más a sus provincias satélites que otros, así como Marruecos en Ceuta y Melilla. En Países Bajos viven 18 millones de personas y 5 millones visitan España cada año. Es decir, uno de cada tres holandeses conocen nuestro país. Llama la atención que en Cuenca suponen su principal potencia turística, por encima de Francia. Los segundos países que más visitas aportan a cada región revelan más patrones. Portugal tiene mucho peso en zonas del interior más alejadas de sus fronteras, en las islas y parte del Cantábrico destaca Alemania y se aprecia el gusto neerlandés por las zonas de interior. En Ciudad Real, Suecia es el segundo país en número de visitas. En Valencia, ese puesto lo ocupa Italia. Es en las siguientes posiciones donde se aprecia el peso de neerlandeses, suecos y también belgas.

El análisis por municipios ahonda en estas claves: por un lado, en las citadas preferencias de los extranjeros según su procedencia; pero por otro, cómo varias naciones predominan dependiendo del municipio, aunque destaque un país extranjero en el recuento final de la región entera. Ocurre por ejemplo en Madrid capital, donde los estadounidenses se sitúan por encima del resto. También en zonas gallegas, con gran influencia de Suiza.

Buscando la novedad, con el impacto de las redes sociales

¿Por qué se está produciendo este trasvase de turistas a otras áreas menos masificadas? Según los expertos no es un trasvase, sino que muchos siguen yendo a zonas de sol y playa, pero otros vuelven y quieren conocer otros lugares. «Casi un 50% de los que nos visitan, repiten». Antes, cuando llegaban a España 50 millones de visitantes, repetían 25 millones. Pero ahora esos veraneantes fieles a España son 40 o 50 millones de personas. «Cuando ya has visitado Sevilla, Granada, Barcelona, Madrid o San Sebastián, y te encanta España, lo siguiente es empezar a conocer sitios menos famosos pero con mucho encanto», explica Espinós.

¿Es esta la única razón por la que en Cuenca los procedentes de Países Bajos son su principal potencia turística, por encima de Francia? También tiene que ver con las redes sociales, según el experto. Esto también explicaría que en Ciudad Real los procedentes de Suecia sean muy relevantes, entre otros motivos. Y es que hoy en día los destinos se viralizan muy rápido a través de Instagram o TikTok, lo que genera modas o fenómenos puntuales.