El príncipe que busca su reino

Pocos jugadores en el mundo podrán hacer recurrente batallita hasta el fin de sus días haber machacado en la cara de Edy Tavares. Encontrar más de uno por debajo de los 1,90 metros, mucho trabajo de documentación exige. Pero quien tiene la prueba en vídeo es Jordan Davis, el nuevo e intrigante fichaje de un Caesa en busca de un cambio de dinámica después de cinco derrotas seguidas, las cuatro últimas por una diferencia media de 28,8 puntos de media.

Y, si lo que busca el equipo de Félix Alonso es que pasen cosas, este fichaje lo garantiza. Con un Davis al que en la universidad llamaban 'Westbrook en miniatura' es imposible aburrirse. Ni dentro ni fuera de la cancha. Bien lo saben en el UCAM, donde, pese a su salida por la puerta de atrás, pasó sus mejores años y formó parte importante del equipo que logró la primera clasificación deportiva a la Copa del Rey, en 2022.

Años en los que se convirtió en favorito de la grada, pues no había nadie sobre el parqué que corriera más rápido, saltara más alto o mostrara mayor despreocupación a la propia integridad física cuando lanzarse al suelo para recuperar un balón tocaba. Como, tampoco, mejor candidato para defenderse al exterior rival con mayor talento. Y aquel con quien más empatizaba la grada juvenil, la más ojiplática antes sus espectaculares acciones y la más cercana en estilo, pues imposible era ver al Davis de calle sin sus 'Crocs' o la cabeza tapada con la capucha de la sudadera.

El verano que cambió todo

Cuando llegó a Murcia, Davis creció de la mano de un equipo en el que siempre tuvo un rol más importante del que él creyó. Y, cuando en 2022, Taylor y Webb III buscaron nuevos retos, esperaba algo más. Un algo más alimentado desde un entorno que le consideraba futurible de Euroliga si desarrollaba el tiro exterior. Máxime, con un pasaporte de Azerbaiyán bajo el brazo.

Pero esa 2022-23 fue un dolor de muelas para Sito. Declarado en rebeldía, como el alumno al que se mandaba al rincón de pensar, volvía de vuelta al redil. Antes de un partido ante el Estrasburgo, Alejandro Gómez le hizo una lista de fortalezas y debilidades y fue el mejor. Le pidieron un esfuerzo para entenderse con Travis Trice, y significativo fue el abrazo entre los dos en una victoria en Fuenlabrada. Pero no era solución de continuidad para un hombre al que pudieron los celos por no jugar el final de la ida del 'play-in' ante el Karsiyaka o con quien James Anderson dijo 'basta', cansado de compartir habitación con quien había de mentorizar, pero no se dejaba.

Rumbo perdido

Una muestra de lo apagado de aquel Davis está en sus mates. Las dos temporadas anteriores hizo 14 y 15 mates en la Liga Endesa. Y esa 2022-23 no llegó a hacer ninguno hasta su salida. Marchó al Hamburgo alemán, donde se lesionó, Líbano fue su siguiente destino y, la temporada pasada, no ganó para mudanzas. Llegó a jugar para cinco equipos: el Pristina kosovar, el Breogán, el Promitheas griego, el Blois de la segunda francesa y el Menorca de Primera FEB, donde tuvo unos números de escándalo, con 26,5 puntos de media en cuatro partidos. Eso sí, haciendo más de 20 tiros y perdiendo 4,2 balones.

Lejos de la tierra prometida, el príncipe que perdió la corona busca ahora reinar en Cartagena. Su suerte será la del Caesa.

