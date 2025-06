El refugio de los deportistas resurge en Los Narejos

Francisco J. Moya Martes, 10 de junio 2025, 13:24 Comenta Compartir

Durante muchos años, el Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos (Los Alcázares), inaugurado en 1994 por la Comunidad Autónoma para colocar al deporte regional en la vanguardia nacional, vivió de espaldas a los propios deportistas. Entró el CAR en una deriva peligrosa, apagándose lentamente, envejeciendo la instalación a pasos agigantados sin que nadie hiciera nada por ella y alejándose de su función primitiva, la de servir de casa y refugio para jóvenes deportistas de la tierra que necesitan una protección y un trato especial para poder llegar a la élite.

Fran Sánchez, director general de Deportes de la Comunidad Autónoma, detectó pronto el problema. Y convenció a sus superiores de que en esta legislatura 2023-27 la prioridad en su departamento tenía que ser reflotar el CAR de Los Narejos . Y el problema ya no era que estaba a años luz de los CAR de Madrid y Barcelona. Es que otros mucho más pequeños y con menos posibilidades, como los de Sierra Nevada, León, Palma de Mallorca, Valencia o Santander, le estaban superando. Y entonces Sánchez apostó por Rafa Alcázar, avalado por una larga trayectoria en la gestión deportiva en el Ayuntamiento de Torre Pacheco y, sobre todo, como técnico de la Federación Española de Taekwondo. Alcázar abandonó esas funciones y se convirtió en el nuevo director gerente del CAR, sustituyendo al exatleta olímpico Francisco Javier Navarro.

Las cifras 102 deportistas viven actualmente en las instalaciones gestionadas por la Comunidad Autónoma. Allí entrenan, estudian y pasan sus ratos de ocio. Hace tres años solo había 52 atletas internos en el CAR. 503 concentraciones de equipos, selecciones y deportistas acogió el CAR de Los Narejos el año pasado.

Sánchez y Alcázar entraron con todo en octubre de 2022, con el convencimiento de que solo podrían dar la vuelta a la tortilla con una profunda renovación de las instalaciones, los programas de tecnificación y los criterios para acoger deportistas. La inversión ha aumentado en un 78% en los dos últimos años. Se ha pasado de un presupuesto global de 976.000 euros en 2022 a los 1,7 millones de 2024. Y la CARM, con fondos propios y aportaciones de los Fondos Europeos, ha invertido 5,8 millones de euros desde 2022 en modernizar unas instalaciones que se habían quedado completamente obsoletas.

Ampliar Sergio López Barranco, campeón de España de 60 y 100 metros lisos, en pleno entrenamiento. J. M. Rodríguez / AGM

El CAR de Los Narejos está ahora mismo tomado por obreros y maquinaria. Se está construyendo un nuevo comedor para 450 personas (el antiguo tenía una capacidad de solo 110 comensales), en breve se adjudicará un contrato por valor de 1,6 millones de euros para colocar una red fotovoltaica y se cambiarán todos los equipos de climatización y agua caliente sanitaria. Y va a comenzar la obra para construir una habitación que recrea el efecto de entrenamiento y estancia en altitud. Costará otros 430.000 euros.

Además, acaba de inaugurarse un pabellón específico de tenis de mesa que no existe en ningún otro sitio de España y también se abrió hace dos meses el nuevo centro social para deportistas, situado justo en el medio del patio interior. Se ha climatizado y renovado por completo la piscina olímpica del CAR y en estos momentos se está remodelando por completo el pantalán exclusivo que utilizan los deportistas de remo, piragüismo y vela. Ya está adaptado para personas con discapacidad física.

Unos operarios adecuando el nuevo comedor de la instalación ubicada a orillas del Mar Menor y un entrenamiento de la selección española femenina de voleibol. J. M. Rodríguez / AGM

Sube la actividad

Las pernoctaciones se han incrementado de manera ostensible, pasando de las 20.478 de 2022 a las 35.980 de 2024. Y las concentraciones regionales, nacionales e internacionales también han aumentado, de las 370 de 2022 a 503 en 2024. Y se han concedido cien becas, 70 a internos y 30 a externos. En el CAR viven actualmente 102 deportistas, más otros 35 que pasan allí todo el día y duermen fuera, en casa de sus padres o en pisos alquilados en Los Alcázares o San Javier por sus federaciones. Hace tres años había solamente 52 deportistas viviendo en el CAR. El 20% de los internos cuentan con la consideración de Deportistas de Alto Nivel, mientras que el resto son considerados de Alto Rendimiento.

«Había duplicidades y se gastaba dinero en cosas que no eran necesarias. Eso lo hemos cambiado» Rafa Alcázar Gerente del CAR de Los Narejos

En 2026, además, se va a remodelar por completo el pabellón principal, la pista de atletismo y la zona de lanzamientos. «La apuesta por el CAR es más que evidente. Junto a nuestro plan de remodelación de infaestructuras y el de traer eventos que potencien nuestra marca fuera del territorio y traigan turistas asociados al deporte a la Región, esta inversión en el CAR es una prioridad para el Gobierno regional», destaca el director general de Deportes de la Comunidad Autónoma, Fran Sánchez.

El CAR de Los Narejos tiene convenios avalados por el Consejo Superior de Deportes con las federaciones de atletismo, billar, boxeo, kárate, lucha, tenis de mesa, piragüismo, remo, triatlón, tiro y taekwondo. «Antes no se hacía tecnificación. Y ahora sí. Es obligatoria hacerla aquí si se quieren cobrar las subvenciones correspondientes. Antes no se cuidaban detalles tan esenciales como la alimentación de los deportistas en nuestro comedor. Y ahora sí. Y antes no teníamos unas instalaciones ideales para atraer a deportistas de todo el país. Y ahora sí. Además, tenemos todos los servicios integrados en el centro médico y hemos puesto en marcha el programa de becas Los Ángeles 2028, con el que acercamos a jóvenes deportistas murcianos a la posibilidad de luchar por una plaza en los próximo Juegos», añade Sánchez.

Una deportista con beca paralímpica, en el nuevo centro social del CAR de Los Narejos, junto a la imagen de un universitario de la UCAM trabajando en el centro médico. J. M .Rodríguez / AGM

«Contratos regulados»

Otro problema con el que se encontraron Sánchez y Alcázar al llegar fue el de los contratos menores. «Había más de 700 contratos, no se licitaban, había duplicidades y se gastaba demasiado dinero en cosas que no eran necesarias. Ahora, los contratos están regulados, se sacan a concurso público y se justifican todos los gastos», defiende el gerente del CAR, quien está trabajando con la Consejería de Educación para conseguir que, a partir del próximo curso, los internos no tengan que salir del centro para estudiar y que sean los profesores del instituto de Los Alcázares los que acudan al CAR para dar sus clases. «Para eso, tenemos que garantizar a la Consejería de Educación que vamos a tener internos suficientes y que no vamos a tener clases con cinco alumnos, como pasó hace años en alguna ocasión», alega Alcázar.

También hubo quejas de deportistas por el insoportable calor en las habitaciones en los meses de verano y la falta de aparatos de aire condicionado en diferentes estancias. Esto se ha solucionado dotando a todas de nuevos sistemas de climatización y se están renovando las habitaciones más deterioradas por el paso del tiempo. Se ha puesto en marcha un acceso individual por QR como llave de acceso a las habitaciones y un temporizador individual para que cada interno pueda controlar la temperatura, tanto frío como calor, de forma individual en cada habitación. El CAR cuenta con 20 trabajadores, más siete cocineras y tres vigilantes de seguridad contratados de manera externalizada.

«Antes no teníamos unas instalaciones ideales para atraer a deportistas de todo el país. Y ahora sí» Fran Sánchez Director general de Deportes

Y hay varios deportistas mayores de 22 años que han puesto el grito en el cielo porque los criterios del CAR, que son los mismos que marca el CSD, los deja fuera para la próxima temporada. Con todo, Alcázar está buscando fórmulas con sus respectivas federaciones para que sigan entrenando a diario allí.

