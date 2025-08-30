El CAC Beniaján: el club murciano que domina el ajedrez español La entidad presidida por José Carlos Ibarra alza su tercer nacional seguido antes de acoger hoy el I Memorial Emilio Sánchez Jerez

El Club de Ajedrez Beniaján vive instalado en la élite global de los tableros. Así lo demostró el pasado junio con un increíble séptimo puesto en el Mundial disputado en Londres; así lo corroboró hace dos semanas con su tercer Campeonato de España consecutivo en División de Honor, la máxima categoría nacional. Dos hitos que consolidan al club como una potencia ajedrecística más allá de las fronteras de la Región, donde su hegemonía ya dura más de una década, con un proyecto asentado entre la cantera y fichajes de impacto. En la tarde de este sábado, el club celebrará el I Memorial Emilio Sánchez Jerez, un homenaje al presidente que refundó la entidad en 2011, fallecido prematuramente en 2022.

El club que un día Emilio imaginó acaba de alzar al cielo de Linares su tercer Campeonato de España consecutivo, y como en las dos ediciones pasadas, el título se decidió con el movimiento final. «Había igualdad máxima, pero volvió a caer de nuestro lado. Los tres títulos los hemos ganado en la última partida», explica José Carlos Ibarra, primer gran maestro internacional de ajedrez de la Región y presidente del club. Tras el empate de la primera ronda ante un rival directo, el equipo encadenó cinco victorias seguidas para llegar al tablero definitivo con el título en el alambre. Todo parecía perdido cuando el Magic Extremadura se impuso al cuadro murciano por la mínima pero, contra todo pronóstico, el otro aspirante también perdió su partida, y la copa viajó hasta Beniaján.

«En ninguno de los campeonatos nos he visto como favoritos», asegura el totanero Ibarra, aunque reconoce que tres títulos seguidos no pueden ser casualidad. «Hay equipos con presupuestos superiores, pero nuestra clave está en la unión del grupo. Los españoles aguantamos con unos resultados espectaculares y los extranjeros rindieron como los mejores de sus tableros». El plantel victorioso del Duo Beniaján Costa Cálida, nombre bajo el que compiten en torneos mayores, contó con el propio Ibarra, Marcos Camacho y Pepe Cuenca como jugadores nacionales, y con el rumano Bogdan Deac, la georgiana Nino Batsiashvili y el norteamericano Hans Niemann como los tres miembros foráneos.

El día después del triunfo, José Carlos Ibarra estaba llamado a defender su título individual de Campeón de España en la categoría relámpago, pero decidió abrazar el momento y celebrar la victoria con todo el equipo: «Disfruto más los títulos colectivos que los individuales. Sabía que al día siguiente no estaría para dar mi mejor nivel y renuncié a revalidar el 'Blitz'». Era el tercer nacional consecutivo, el pleno de trofeos desde que Ibarra asumió el reto de mantener vivo el increíble legado de su primo Emilio Sánchez Jerez al frente del club.

En 2022, el Club de Ajedrez Beniaján quedó huérfano de la noche a la mañana. Once años atrás, Emilio Sánchez y su pareja Sonia Gil –primera mujer en ser campeona absoluta regional–, habían impulsado la refundación del club tras varias temporadas inactivo. Desde entonces, la pedanía murciana albergó un ascenso meteórico. El equipo trepó categoría a categoría, desde cero hasta la cima, encadenando campeonatos nacionales. El primer hito llegó en 2015, con el título de Segunda División conquistado contra todo pronóstico por un bloque de jugadores murcianos.

Aquel éxito elevó la ambición del proyecto y, sobre todo, la de su impulsor. «Tras ese título, me dijo que llevaría el club a la cima», recuerda Ibarra, y su primo cumplió. Poco a poco, convirtió un humilde club pedáneo en el rey del tablero nacional con una de las escuelas más prestigiosas de la Región: «Era una persona muy cabezona. Tenía una capacidad infinita para convencer y sumar gente a la causa: patrocinadores, jugadores, amigos...». Tras su muerte prematura con tan solo 38 años, el CAC Beniaján vivió un año de duelo, alejado de la competición. Entonces, su primo José Carlos Ibarra tomó las riendas del club: «Para mí fue muy duro, pero no podía dejar caer lo que él y Sonia habían construido».

Tres años después, ha llegado el momento de rendirle homenaje. En la tarde de este sábado, el Rincón Huertano de Beniaján acogerá el I Memorial Emilio Sánchez Jara, la primera edición de un torneo que reunirá a cerca de 300 jugadores, con 8.000 euros en premios, y que se podrá seguir en 'stream'. «Era el momento de recordarlo, y la acogida ha sido espectacular, porque Emilio tenía amigos por toda España. El legado que ha dejado para el ajedrez de la Región es increíble. En tres años, tres nacionales... A veces pienso que él, desde arriba, sigue empujando», concluye.

