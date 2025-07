Víctor Andreu Jiménez, un maestro a golpe de 'post'

María Jesús Peñas Jueves, 24 de julio 2025, 23:06 Comenta Compartir

Fue uno de sus primeros vídeos en redes sociales. Llegó a los 3,3 millones de visualizaciones al hacerse viral en China. En la secuencia: como escenario el campo alicantino de La Finca Resort (Algorfa -Alicante) y en escena el profesional Víctor Andreu Jiménez (La Zenia - Orihuela, 1977), con su 'swing'. «La ventaja de aquel vídeo fue que como no hablaba, ¡me permitió llegar a mucha más gente! al no contar con el handicap del idioma». Y es que en la mayoría de los vídeos que Andreu sube a su cuenta de Instagram (y Facebook) se dirige en español a sus seguidores. Aún así sus números son altos. A día de hoy la cuenta @andreugolf tiene 23.020 seguidores –creciendo a diario–, al igual que la cifra de visualizaciones millón arriba o abajo.

La aventura de Andreu con las redes sociales se inicia hace unos seis años. «Comencé en Facebook como creo que lo hicimos todos, subiendo nuestras cosas sin más. Y más tarde me abrí una cuenta en Instagram», recuerda para LA VERDAD el profesional alicantino que este 2025 cumple 20 años como maestro de golf (la máxima categoría), pero que lleva desde 1999 en el mundo de la docencia. Un espacio de enseñanza donde se instaló laboralmente tras decidir 'colgar' la bolsa de palos como profesional de la competición. «No era del pelotón pero tampoco una estrella (...)», dice de sí mismo al recordar sus 17 años como 'pro'. «Ahora no me da vergüenza reconocer que no era lo suficientemente bueno para ganarme la vida con ello. Aunque quizás –reflexiona en voz alta tras preguntarle por aquel tiempo–, lo que sucedió es que me faltó creer más en mis posibilidades como jugador».

Una lección, «creer más en uno mismo», que le ha servido en la vida para afrontar otros obstáculos laborales, otros desafíos personales. Y las redes le han dado un empujón más en esa buena dirección. «Lo que yo explico en mis publicaciones ('post') son mis clases; es lo que yo hago con mis alumnos. Y en las redes he comprobado que mi estilo y manera funciona; que gusta». Le han dado confianza y ahora «me lo creo». Nada queda ya de aquel 'principiante' en audiovisuales. En sus vídeos juega con la bola pero también con la cámara. Y entiende esta exposición como «si de un escaparate se tratara para que quien lo ve se motive a entrar para saber más», afirma convencido de que lo que ofrece es bueno. Entre sus objetivos: incrementar el número de sus clases; «es lo que busco. No el de tener más seguidores o 'vender' una u otra marca». Lo suyo es sencillamente la (buena) docencia. Por cierto, unas clases con un coste que sólo ha incrementado una vez desde la entrada del euro. Millonario no se va a hacer, eso seguro, aunque suba la tarifa este año. El sigue disfrutando con el trabajo que ama y para el que se levanta todos los días; estar con sus alumnos. Y de ver cómo un padre y su hijo se trasladan desde Ciudad Real, tras verlo en Instagram, para tomar una de sus clases. «¡Vinieron y se volvieron en el mismo día!».

Desde La Finca Resort

Vinculado con La Finca Resort desde 2003, que es la casa de su 'Escuela de Golf Víctor Andreu' desde 2005, fue al fondo de la cancha de prácticas del recorrido donde grabó su primer vídeo. «Supercortado y supertímido», recuerda. A los dos días uno de sus jefes (Fran Pedrera) le hizo una mención sobre el estado de sus zapatos. «No he vuelto a grabar sin llevarlos bien limpios. (Ríe) «Creo que consiguió algo que mi padre con mi barba (que quiere que me afeite cada día) no ha conseguido a mis 47 años». En su despacho en la casa club de La Finca Resort tiene unos zapatos nuevos (y bien limpios) que sólo usa para jugar o hacer vídeos. Unas publicaciones que no hace solo. Cuenta con la inestimable colaboración de su amigo Alejandro García. «Un fenómeno en esto de las redes». El hombre que le graba, edita y sube las piezas audiovisuales. «Optimizamos al máximo el tiempo. Hacemos como 8 o 10 vídeos en una sesión. Él sabe que duración es la mejor, cuándo subirlos, en qué momento, qué palabras si o no debo utilizar... (la lista de observaciones es larga); aunque nunca tengo claro qué es lo que va a funcionar. Alguna grabación no me gusta tanto... y resulta que es la que tiene más visualizaciones», dice encogiendo los hombros. Aunque sí tiene claro que la temática que más engancha son «ganar consistencia, darle fuerte a la bola o cómo resolver el temido 'slice'».

Johnston 'Beef' y Andreu. Las pasadas navidades el inglés Andrew Johnston estuvo tres días jugando en Alicante, con Andreu (en la foto con los hijos del 'pro' español).

Atrás quedan aquellos primeros tiempos en los «que vivía obsesionado por el número de seguidores», confiesa abiertamente; hoy eso ha cambiado. Ha digerido que es bueno en lo que sabe hacer y no le preocupa tanto si le siguen más o menos. Y matiza orgulloso. «No he pagado nunca por ningún seguidor». De vuelta a su cuenta asegura que aunque no la revisa todos los días, «sí contesto a todo el mundo que me escribe para consultarme cualquier cosa». Pero ya no tiene esa pulsión matutina por entrar a ver qué sucede en su perfil. Entre su seguidores, futbolistas cercanos del Elche a los que conoce o famosos como Risto Megide a quien no conoce de nada; y por supuesto jugadores de golf. Entre ellos, Andrew Johnston (conocido en el circuito como 'Beef'). El inglés le escribió para pasar unos días en Alicante y jugar juntos. Lo hicieron durante tres días.

Si como jugador le faltó quizás fe en sí mismo, como docente no. Cree en lo que hace. «Y luego tengo gente como Javier Hernández, –un profesional del Marketing de la zona– que cuando me viene a ver me sube la moral». Y es que desde fuera se le percibe aún mucho mejor de lo que el propio Víctor ve. Incluido un grupo de profesionales de una empresa de marketing catalana que se sorprendieron cuando le vieron con su sombrero y sus gafas dando clase. Con su 1,92 de altura y unos preciosos ojos claros (herencia de su padre) le dijeron: 'deja de cubrirte la cara y la cabeza en redes'. Ya lo aplica. Aunque lo suyo, insiste, son las clases. Por eso prepara con García algo nuevo, que aún no se puede develar, porque en las redes todo se sabe....

