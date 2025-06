Circuito Albatros, entre dos espadas

María Jesús Peñas Viernes, 20 de junio 2025, 01:04 Comenta Compartir

Organizar la competición de golf en Murcia y contar con el maestro Pepín Lira como padrino del Circuito Albatros 2025 ha sido como tomar la alternativa soñada», aseguró emocionado Jesús Fernández –'Yiyo'– (Granada, 1982), el organizador 'del Albatros' y el matador de toros que colgó el estoque hace unos años para cambiar de tercio. «Amo al toro y sigo siendo torero. Así me siento (...); y reconocido y respetado en la profesión precisamente por no prostituirme». Descantado de lo que envolvía su trabajo «que no del toro» –insiste–, hace unos años miró hacia un deporte que tanto le había dado.

Y es que el granadino viene de familia de jugadores «y en esta disciplina encontré siempre la relajación que precisaba, la soledad, la inspiración». Así que en aquel punto de inflexión en su vida y pensando como jugador que faltaba una competición en su tierra (Andalucía) donde el 'amateur' disfrutara por completo de una gran jornada deportiva, comenzó a definir un evento premium; «de ahí el nombre Albatros», nos anticipa; un nombre que en golf supone hacer tres golpes menos del par del hoyo. Un resultado que para Yiyo es sinónimo de excelencia. La que aplica tanto al trato que se le da a las empresas involucradas en el evento como a los jugadores que pisan al competición.

15 pruebas conforman el Circuito Albatros 2025, que se disputa de marzo a octubre. La gran final se vivirá en el Club de golf Playa Serena (Roquetas de Mar (Almería).

No fue precipitado. Yiyo crea la empresa Granagolf en 2015 y le dedica un largo tiempo «a ir por toda España viendo los mejores circuitos para extraer lo mejor de cada uno de ellos». Y hace tan sólo cinco años, arranca con su evento deportivo. Buscando su propia excelencia; la perfección que a aplica a todo lo que hace. «No entiendo otra manera de hacer las cosas. Con respeto e intentando ser el número uno. No por desbancar a nadie, sino por hacer las cosas realmente bien».

Fue una tarde de 2004 y durante el Festival de Huéscar (Granada). Allí se juntaron toreros y aspirantes a serlo. «Yiyo era entonces un novillero que apuntaba maneras», recuerda el maestro murciano Liria para LA VERDAD. Allí se conocieron y el tiempo fraguó una amistad. Aún así, el granadino sigue tratando de usted y de maestro al ceheginero, al que venera. «No tiene más amigos porque aún no han nacido», asegura con respeto y esa soltura que da la tierra andaluza. «Creo que él no sabe que estuvo a punto de ser quien me diera la alternativa en los toros (...), lo que me hubiera encantado», cuenta a LA VERDAD el propio Yiyo. Pero la vida no les unió en esa ceremonia y estrechamiento de manos, Años después, el golf le ha otorgado esa 'segunda' oportunidad al torero granadino; que sea el maestro Pepín Liria quien, otro amante del golf como él, le abriera las puertas de su Región, de su club de referencia (Golf Altorreal) y que aceptara ser el padrino de una competición que se ha consolidado como toda una referencia en la Comunidad Andaluza, visitando sus provincias.

«Y seguimos creciendo. De ahí que a nivel nacional hayamos tenido presencia en Madrid y Murcia y este mismo año hemos dado el salto también a Portugal», relata para este medio el propio Yiyo a pie de 'tee' de 1 comprobando el paso de los jugadores, durante la jornada del pasado 14 de junio.

Dos tiros, mañana y tarde y una cuadrilla joven la de Fernández (compuesta por Selwa, Puy, Kay, George y Álvaro) con mucha frescura y muy dispuesta agradar a los participantes resolviendo cualquier contingencia o en la carpa de bienvenida: alimentándolos, dándoles sombra o saciando su sed. Un enclave éste donde admirar los premios y esperar a última hora de la tarde la entrega de trofeos y, los esperados nombres de los ganadores con pase a la final del circuito que se vivirá en Roquetas de Mar en octubre.

En el detalle de cortesía del circuito, productos de los patrocinadores y una especial toalla de golf en colores grana y oro o azul con la firma de Pepín Liria. Un bonito guiño al maestro que voló raudo ese mismo día –el pasado sábado– desde Mallorca, donde horas antes asistía al torneo la 'Batalla de las Estrellas', en el campo de Pula Golf. Un torneo solidario con un gran gancho: Rafa Nadal y muchas personalidades de diferentes ámbitos, como el propio diestro. Y aunque la tentación era grande (quedarse unos días más jugando al golf con los compañeros de la prueba) «tenía que estar aquí». aseguró Liria, poco después de bajar del avión. Eso si. Voló con 12 kilos más de equipaje. Lo que pesaban los trofeos de ganador por equipos y como subcampeón individual. Insiste. «Yo tenía que estar en esta entrega, porque gente como Yiyo se lo merece».

Entre los que no pudieron jugar el Albatros murciano, que reunió a 169 jugadores, el jugador Pedro Muñoz; el campeón el año pasado de la competición en Golf Altorreal y que ganó también la final de Roquetas. Muy buenos recuerdos destacando «la buena organización en todos los sentidos de este circuito. Te sientes como un 'pro' en cada 'tee' y la final es brutal con el nivel de jugadores que se alcanza» . Trinidad García, que sí jugó la prueba, no puede ser más directa: «Inmejorable. De las competiciones que no se hacen aquí».

El circuito Albatros cuenta con el apoyo institucional no sólo de la Junta de Andalucía, sino del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y el de Córdoba, y las diputaciones de Granada y Huelva, además del apoyo de la Dirección General de Deportes de la Región de Murcia. Cerrada la noche, Yiyo y su cuadrilla tomaron carretera rumbo a casa. Había sido una faena larga, pero feliz. Donde el deporte y la excelencia fueron los protagonistas, aunque cuando Yiyo se lía con el 'swing' del golf, vuelve al toro y desde allí coge cintura y gesto de muleta para mover el palo. Su favoritos como no podía ser de otra manera «son los hierros». El 4 su preferido. Y cuando duda con el 'driver', madera 3.'

