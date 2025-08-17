El Real Madrid rinde culto al Playasol de Puerto de Mazarrón por sus 50 años El segundo filial del conjunto blanco jugará este martes en el mítico estadio ante el histórico Bala Azul, noche para homenajear a un club modesto, del pueblo, que sobrevive a la adversidad

José Otón Domingo, 17 de agosto 2025, 19:57 Comenta Compartir

El Bala Azul no es un equipo rico, todo lo contrario. Es de los conjuntos a los que todo le cuesta mucho. Por naturaleza. Solo hay que pensar que esta entidad histórica, fundada en 1948 y que hace solo unos meses superó los 75 años de antigüedad, sobrevive gracias al esfuerzo de muchos vecinos y pequeños empresarios de la localidad, puesto que no cuenta con un gran inversor que soporte gran parte de los gastos como muchos otros equipos de la Región.

El Bala Azul es un equipo del pueblo. Sobrevive en el Puerto de Mazarrón, una localidad que durante la mayoría del invierno cuenta con no más de 14.000 habitantes que, sobre todo, trabajan duramente para soportar cifras de hasta 250.000 visitantes en verano. La mayoría son trabajadores del sector turístico, servicios, de la agricultura y la pesca. Currantes originarios de la zona o procedentes de poblaciones cercanas como Lorca, Águilas o Cartagena, aunque muchos otros han llegado desde más lejos para buscarse la vida en un enclave de ensueño y prosperidad.

«Funcionamos de forma muy participativa. En verdad somos un grupo de amigos en un club que funciona de forma tradicional. Dependemos de las subvenciones y de la aportación de los pequeños comercios. Gracias al arraigo este club ha podido sobrevvir pese a todas las dificultades», asegura Javier Marín, actual presidente y empresario afincado en Mazarrón.

«Somos un club muy tradicional; sobrevivimos por el arraigo y también de las aportaciones de pequeños comercios»

Todo eso hace que este pueblo tenga un carácter humilde, orgulloso, acogedor, multicultural y trabajador. Y todo eso cala en el actual Bala Azul, un equipo que apenas ha superado los quince años en Tercera y que tiene como mayor logro un sexto puesto en el ahora quinto escalón del fútbol español. Su primer ascenso a una categoría en la que permanece actualmente llegó en 1993, aunque su sueño apenas duró una temporada. Volvió en 1999 y firmó seis campañas consecutivas en el grupo XIII. De 2006 a 2013 llegaron otros siete ejercicios consecutivos en Tercera. Tras varias subidas y bajadas volvió en 2024, aunque ahora parece más asentado, con una base de futbolistas de la pasada campaña y aspiraciones nuevas, por lo menos la de estar luchando por el 'playoff'.

Una grada que aprieta

Una de sus armas es el Playasol, un campo de césped natural, un lujo en los tiempos que corren, que permite que todo sea algo más mágico, como ocurre en el Juan Cayuela, El Morao o Las Colonias, entre otros, que todavía mantienen su esencia. Un estadio de reducidas dimensiones donde los vecinos del pueblo acuden cada quince días. Y no solo a comer pipas ya que es un recinto que aprieta, que muerde cuando los suyos están en peligro. Eso sí, la media de asistencia de la pasada campaña, cerca de 700 fieles por partido, es todavía baja.

El Bala Azul, con abonos a 50 euros, necesita todavía más apoyo: «El Playasol es una referencia de la localidad, un punto de encuentro, a los futbolistas les encanta jugar aquí», asegura Marín, que pide a los aficionados que acudan mañana a un duelo contra el Real Madrid C, el segundo filial del Real Madrid, que jugará en Segunda Federación y cuenta con seis jugadores internacionales de categorías inferiores, tanto de España como de Italia. «Para nosotros es un honor y un orgullo muy grande que uno de los clubes más grandes del mundo mande a unos de sus representantes al Playasol. Se han portado fenomenal con nosotros, es un premio gordo», reconoce.

«Es un honor que uno de los clubes más grandes del mundo venga al Playasol», dice Marín, presidente del 'Bala'

Un estadio mítico que ahora lleva el apellido del Doctor Gironés, desde marzo de 2023. Y de forma justa ya que el doctor y nefrólogo Manuel Rodríguez Gironés, fallecido hace dos veranos a los 82 años, fue presidente del Bala Azul en los buenos y los malos momentos, y siempre fue un embajador de Mazarrón.

El campo del Bala Azul fue inaugurado el domingo 14 de diciembre de 1975, cuando el conjunto costero contaba con 27 años de vida tras fundarse en 1948. Fue un Bala Azul-Torrevieja de la Primera Regional que se llevaron los locales gracias a un gol de Bernabé.

Este martes el rival, en otro partido que pasará a la historia, será el Real Madrid C de Joselu Sánchez, en un duelo en el que la entrada general cuesta 10 euros para adultos, y 6 euros para los menores de entre 7 y 12 años. Los más pequeños entrarán gratis.

Un campo «inamovible»

La promotora que contruyó el campo en 1975 lo llamó Estadio Bala Azul, a secas, y concedió un usufructo del mismo a un club que entonces ya contaba con 27 años de vida y que sobrevive actualmente con su máximo representante en Tercera, pero también con cerca de 400 jóvenes federados en sus bases que generan un problema estructural al club. Que el Playasol sea de césped natural es un privilegio pero también un obstáculo que impide al primer equipo y a la cantera entrenar habitualmente en el Playasol. Circunstancia que obliga a los jóvenes a desplazarse al Polideportivo Municipal, a dos kilómetros de distancia y a las afueras de la localidad.

Las entradas para el duelo frente al Real Madrid C, que jugará en Segunda Federación, cuestan 10 y 6 euros

Los gestores mazarroneros asegurán que el mítico campo es «inamovible», que su ubicación es ideal para la gente del pueblo pese a encontrarse encajonado entre casas y solo esperan que se ejecute un proyecto ya previsto y aprobado para sustituir el césped natural por artificial, lo que permitiría a todas las bases del club utilizar este templo de fútbol regional, cargado de historia, que este martes, junto al Bala Azul y a partir de la 9 de la noche, escribirá un capítulo glorioso más.

Comenta Reporta un error