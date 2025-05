Iván Buigues: la última leyenda blanquiazul dice adiós a El Rubial

Antonio Zomeño Lunes, 12 de mayo 2025, 00:43 Comenta Compartir

El pitido final del pasado domingo cerró una temporada plagada de altibajos en El Rubial. El Águilas se volvía a ir de vacaciones antes de lo que su ambición demanda, fuera de un 'playoff' de ascenso que, por segundo año consecutivo, ha quedado varado a cinco puntos de la costa aguileña. El gesto del colegiado consumaba una derrota intrascendente pero, entonces, la atención se fijaba en un figura emocionada sobre el centenario césped. Los abrazos emotivos se suceden en el verde; los aficionados comprenden y aplauden: los tres pitidos finales resuenan como el eco de una despedida.

El pasado domingo, Iván Buigues (Mutxamel, 28 años) disputó su último partido con la elástica del Águilas. Tras cinco temporadas en El Rubial, el guardameta alicantino deja tras de sí una portería huérfana y un brazalete difícil de llenar. Su palmarés ilustra un rendimiento soberbio: solo 99 goles encajados en 150 partidos que le han valido para ganar tres trofeos 'Zamora', dos en Tercera y uno en Segunda Federación, la pasada campaña, donde tan solo encajó 20 tantos en 34 partidos en el Grupo IV.

Los números del hasta ahora capitán narran la historia del resurgir del fútbol aguileño tras la dolorosa refundación del club en 2010. Una década más tarde, en el verano de 2020, el guardameta mutxameler llegó a Águilas con la incertidumbre de quien baja de categoría, pero seducido por el despegue del ambicioso proyecto de Alfonso García. «Al principio me daba vértigo», reconoce Iván, «pero cuando me llamó el presidente no tardé ni diez minutos en decirle que sí. El tiempo me ha dado la razón; fue la mejor decisión de mi vida». Un lustro más tarde, ha llegado el momento de dejar Águilas. Lo anunció a través de un emotivo comunicado cargado de dolor y agradecimientos, pero con la seguridad de quien sabe que volverá a donde fue feliz.

Los oportunidades truncadas

Enrolado en la cantera del Hércules desde su etapa alevín, Iván Buigues pasó 14 temporadas en la disciplina alicantina. Debutó con el primer equipo con apenas 17 años, cuando su apellido comenzaba a sonar como el futuro de la portería del Rico Pérez y le brindaron la oportunidad de debutar como «un premio» a su gran campaña en el juvenil. Cuatro años más tarde, en el verano de 2018, abandonó el club de su tierra ante la falta de minutos. «La portería es el rol más complicado si no juegas. La confianza que te da tener minutos no se puede suplir en los entrenos», razona Iván sobre aquellos años de trabajo en la sombra, a la espera de una oportunidad que no llegaba.

Iván Buigues ha ganado tres trofeos 'Zamora', uno en Segunda RFEF y dos en Tercera, en sus cinco temporadas en el Águilas

Tras su salida de Alicante, Iván pasó un año en blanco en el Logroñés, donde la lesión del portero titular le brindó la oportunidad de volver al Rico Pérez para disputar el 'play off' de ascenso a Segunda. «Tras perder la promoción, en Logroño contaban conmigo, pero dos días antes del cierre de mercado me mandaron la carta de despido y me quedé sin equipo», narra el portero.

Una llamada de Fran Alcoy, con quien se ha reencontrado este año, devolvió a Iván Buigues a la competición en el mercado de invierno. «En Talavera de la Reina me encontré un vestuario increíble y estaba jugando a gran nivel, pero tuve la mala suerte de que, a los cinco partidos, nos vino el Covid y nos trastocó a todos la vida», lamenta Iván Buigues, que pasó de reencontrarse con su mejor nivel a servir mesas en el negocio familiar de vuelta en Alicante. El futbolista admite que se le pasó por la cabeza dejarlo, pero entonces llegó la llamada del Águilas para cambiar su suerte.

Una leyenda de El Rubial

Al agónico ascenso a Segunda RFEF en su año de debut en el Águilas, con aquel mítico gol de Kalu Uche en el descuento y su primer 'Zamora', le procedió el varapalo del regreso a Tercera con la fatídica tanda de penaltis en La Nucía. «Me llegaron bastantes ofertas para quedarme en Segunda RFEF, pero el club había apostado por mí y la gente me trataba increíble. Descender e irme no era lo correcto», narra Iván Buigues sobre sus primeras dos campañas en el Águilas.

Un nuevo ascenso meteórico, segundo 'Zamora' de Tercera incluido, puso al Águilas a soñar con el 'play off' de ascenso a Primera RFEF la pasada campaña. Iván no solo fue el portero menos goleado del Grupo IV, sino que a mitad de temporada asumió el brazalete de capitán que ha lucido hasta el pasado domingo. «Estos cinco años han sido los mejores de mi vida, tanto deportivamente como fuera del campo», asegura Iván Buigues, cuyos dos hijos han nacido en Águilas.

Un lustro más tarde, con el estatus de leyenda ganado a base de paradas salvadoras, ha llegado el momento de despedirse de El Rubial. «El club se merece tener a gente que esté al cien por cien centrada en el equipo. Reflexioné mucho y entendí que era el momento de dar un paso al lado. No me siento con fuerzas para dar el cien por cien; por todo lo que hemos vivido juntos, lo más honesto era acabar mi etapa en el Águilas», explica Iván Buigues, notablemente emocionado. «Son muchos años lejos de casa. Mis niños van creciendo y siento la necesidad de volver a Alicante, estar cerca de mi familia y mis amigos». Tras dos ascensos, tres 'Zamoras' e infinidad de recuerdos, el capitán asegura que este adiós tan solo es un 'hasta luego': «La gente sabe el afecto y el cariño que les tengo, con eso nos tenemos que quedar. Necesito descansar del fútbol, pero seguro que nos volveremos a ver».

Comenta Reporta un error